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Минтранс опроверг слухи о создании единой базы с паспортными данными пассажиров

15:10, 17.08.2026

Ведомство предлагает передавать Росстату только обезличенные сведения для мониторинга стоимости билетов

Минтранс опроверг слухи о создании единой базы с паспортными данными пассажиров
Фото: Анастасия Фартыгина

Минтранс России опроверг появившиеся сообщения о том, что ведомство планирует изменить порядок работы с персональными данными пассажиров. В министерстве пояснили, что речь идет лишь о передаче Росстату обезличенной информации для подсчета индекса потребительских цен на авиа— и железнодорожные билеты.

— В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года, — передает сообщение министерства ТАСС.

Эта информация используется исключительно для составления статистической отчетности — без указания фамилий, паспортных данных и другой личной информации граждан.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подготовленный Минтрансом проект приказа, как подчеркнули в министерстве, не меняет действующий порядок хранения, обработки и удаления персональных данных. Все изменения касаются только возможности предоставления Росстату сведений о стоимости билетов для расчета индекса цен на транспортные услуги.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство намерено расширить эксперимент по беспилотному транспорту и добавить к нему еще пять-шесть регионов.

Вадим Вахрушев

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