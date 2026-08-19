ФАС обязала крупного производителя мяса птицы торговать на бирже

Решение принято в рамках согласования сделок по приобретению активов

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание агрохолдингу «Ресурс» в связи с приобретением новых активов на рынке мяса птицы.

— При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке, — передает информацию ТАСС.

Чтобы этого избежать, ФАС обязала компанию в течение четырех лет поэтапно вывести на биржевые торги не менее 10% от общего объема реализуемого мяса птицы определенных видов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ведомстве пояснили, что это позволит сформировать объективный ценовой индикатор на продукцию, а также даст возможность небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями.

Ранее правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба обсуждали заключение типовых соглашений между регионами и владельцами независимых сетей АЗС для обеспечения справедливых розничных цен на топливо.

Вадим Вахрушев