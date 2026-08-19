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В Казани закрыли на два месяца ресторан в центре города

12:00, 19.08.2026

Причина ограничений — нарушение санитарных норм

В Казани закрыли на два месяца ресторан в центре города
Фото: Динар Фатыхов

Ресторан «Сыроварня», расположенный в парке «Черное озеро» Вахитовского района Казани, закрыли на 60 суток. Об этом сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в заведении общепита нарушения санитарных норм. Организацию привлекли к административной ответственности, а суд постановил приостановить ее работу на два месяца. После вынесения решения судьи вход в заведение опечатали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На протяжении всего установленного судом срока судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на осуществление деятельности. Судебное решение приведено в фактическое исполнение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России рискует закрыться почти каждый десятый ТЦ.

Никита Егоров

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