В Казани закрыли на два месяца ресторан в центре города
Причина ограничений — нарушение санитарных норм
Ресторан «Сыроварня», расположенный в парке «Черное озеро» Вахитовского района Казани, закрыли на 60 суток. Об этом сообщили в ГУФССП России по Татарстану.
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в заведении общепита нарушения санитарных норм. Организацию привлекли к административной ответственности, а суд постановил приостановить ее работу на два месяца. После вынесения решения судьи вход в заведение опечатали.
— На протяжении всего установленного судом срока судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на осуществление деятельности. Судебное решение приведено в фактическое исполнение, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России рискует закрыться почти каждый десятый ТЦ.
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