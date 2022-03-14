В Татарстане проведут капитальный ремонт около 18 км трассы М-7 «Волга»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане проведут капитальный ремонт двух участков трассы М-7 «Волга» общей протяженностью около 18 км. Завершить работы намерены осенью следующего года, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отремонтировать планируется участки км 786 — км 794 и км 815 — км 825 северной объездной Казани. На первом из них, с ежедневной интенсивностью более 32 тысяч автомобилей, уложат три слоя асфальтобетона общей толщиной 24 см, усилят существующую конструкцию дорожной одежды и приведут в нормативное состояние переходно-скоростные полосы и ширину обочин.

Аналогичные работы проведут и на втором участке трассы М-7, который проходит вблизи населенных пунктов Киндери и Чебакса. Кроме того, планируется укрепить обочины и разделительную полосу. В границах указанного участка также обновят путепровод на 818-м км.

В конце февраля «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на ремонт дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 957+000 — км 970+000 в Татарстане. Начальная цена контракта составляла 657 миллионов рублей.

Татьяна Демина