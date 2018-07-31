ОАО Каздорстрой

Общая информация

ОАО «Каздорстрой» ведет свою историю с 1956 года, когда приказом Главдорстроя СССР было организовано строительное управление №11, впоследствии преобразованное в трест «Каздорстрой». В 1957-1985 годах проведены строительство и реконструкция около 1500 километров автодорог в Татарстане, сооружены современные автодороги на площадках строящегося Камского автозавода в Набережных Челнах, создана мощная производственная база по приготовлению цементобетона и асфальтобетона, признанная одной из лучших в Главдорстрое СССР.

В 1993 году трест стал акционерным обществом. Предприятие занималось реконструкцией аэропортов в Татарстане, в Кирове и Ижевске, успешно завершило строительство мостового перехода через Каму у села Сорочьи Горы на автодороге Казань — Чистополь — Бугульма — Оренбург, сдало в эксплуатацию реконструированный участок автомагистрали Москва — Нижний Новгород во Владимирской области.

Общество имеет в собственности более 300 единиц грузовой и специализированной техники, 5 современных асфальтобетонных заводов.

Генеральный директор — Ярулин Ильдар Искандарович

Председатель совета директоров — Шафиков Ринат Хабибович

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