В Татарстане на ремонт участка дороги М-7 «Волга» выделят 657 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 957+000 — км 970+000 в Татарстане. Стоимость тендера составляет 657 млн рублей, а средства выделяются из федерального бюджета. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется оказать услуги по демонтажу и устройству дорожного ограждения, нанесению разметки, снятию растительного грунта с разделительной полосы и строительству водосбросов на обочине. Подать заявку можно до 14 марта, итоги подведут 17 марта.

Фото: Максим Платонов (архив)

24 февраля в федеральном дорожном агентстве сообщили, что вТатарстане на участке с 8 по 28 км федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе проведут ремонтные работы. На отрезке уложат новое покрытие, а также произведут досыпку обочин и нанесут разметку. В этом дорожно-строительном сезоне обновят 10 км указанного участка, а оставшиеся 10 км планируется закончить в 2023 году.

Максим Кокунин