ЭКО и стентирование сердца: что оставят частной медицине при реформе ОМС

В этом году коммерческие клиники РТ получили госзаказ на 4,3 млрд рублей, или менее 5% от годового бюджета

Фото: взято с сайта Минздрава РТ

В следующем году частные клиники могут еще сильнее потерять позиции в республиканской программе ОМС, чей бюджет достигает почти 80 млрд рублей. Несмотря на сохранение для бизнеса возможности подачи уведомлений в реестр ОМС‑2027, распределение квот остается под вопросом — их получат не все претенденты из‑за вероятной корректировки бюджета, отмечают в территориальном фонде ОМС. В этом году коммерческие клиники получили госзаказ всего на 4,3 млрд рублей — их разделили 87 медорганизаций (!), и у большинства лимиты закончились к началу лета. Оставят ли поликлиническую помощь в частных руках? «Если частная клиника при небольшом объеме финансирования берется за эту работу и ее делает, то ничего менять не надо», — считает глава Ассоциации медицинских работников Любовь Шайхутдинова, прежде руководившая управлением Росздравнадзора в Татарстане.



Фонд ОМС начал «приемную кампанию» по старым правилам

5 августа территориальный фонд ОМС РТ начал принимать уведомления медицинских организаций всех форм собственности на участие в республиканской программе ОМС на 2027 год. «Приемная кампания» продлится до 31 августа, после чего фонд соберет пул желающих и под руководством Минздрава РТ впервые проведет конкурсный отбор среди частных клиник по распределению квот.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», уведомления направляют преимущественно государственные учреждения здравоохранения, которые «зачисляются» в программу ОМС автоматически. Частные клиники, напротив, не торопятся подавать заявки, откладывая до крайней даты — 31 августа.

Как рассказывало «Реальное время», уведомления пока не подала сеть поликлинических центров КДЦ, обслуживающих жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани и поселка Юдино. Медлит с подачей уведомления и сеть «Разумед». Подробностей того, как проходит кампания среди учреждений здравоохранения, в фонде не раскрывают. «Итоговое количество медицинских организаций, изъявивших желание работать в ОМС, станет известно после завершения приема уведомлений — после 1 сентября 2026 года», — ответили изданию в территориальном фонде ОМС.

На перепутье

Почему частный бизнес вдруг взял паузу? Как рассказывало «Реальное время», в конце июля депутаты Госдумы одобрили поправки в закон об ОМС, которые изменили условия вхождения частного бизнеса в программу. До этого частные клиники включались в территориальную программу ОМС по умолчанию — на основании уведомления. А после вступления закона в силу частные организации должны будут каждый год подавать заявления и проходить конкурсный отбор.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Правда, затеянную реформу участия частного бизнеса в ОМС не довели до конца. Закон прямо предусмотрел, что критерии включения (и основания для отказа) и форму заявления должно утвердить Правительство РФ. То есть правительству делегировали полномочия детально прописать, как именно отбирать клиники — какие показатели качества учитывать, какие документы проверять в первую очередь.

Однако правительство РФ не приняло соответствующих актов. В результате власти приняли соломоново решение — сохранить уведомления, но позднее провести конкурсный отбор. «В связи с тем, что соответствующий нормативный правовой акт не был принят, президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 04.08.2026 №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования в 2027 году медицинским организациям частной системы здравоохранения сохранен старый порядок подачи уведомления», — сообщили «Реальному времени» в территориальном фонде ОМС.

Возможно, что к концу года «пробелы» в реформе будут устранены. При этом руководство частных клиник смущает то, что в момент подачи уведомлений нет ясности с финансированием. Не определен бюджет фонда ОМС, нет тарифов на оказание услуг на 2027 год. Прогнозировать последствия грядущей реформы — вдруг частные клиники сами не захотят биться за казенный «кусок хлеба» — в фонде не берутся.

К лету квоты на операции закончились

В этом году частные клиники получили совсем скромный объем средств из бюджета ОМС. Как сообщили в республиканском фонде, в территориальной программе участвует 89 частных медицинских организаций, или 43% от общего числа учреждений здравоохранения. При этом им выделен госзаказ в 4,3 млрд рублей, или менее 5% от общего бюджета фонда ОМС. «Комиссией по разработке территориальной программы ОМС (утверждена распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2014 №2315-р, председателем является министр здравоохранения РТ А.Р. Абашев) выделены объемы оказания медицинской помощи в 4,3 млрд рублей», — сообщили в фонде.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По этой причине к началу лета у частных клиник квоты на оказание медпомощи закончились. Как сообщили в многопрофильном центре Millenium clinic, остались в доступе по ОМС консультации неврологов, аллергологов, урологов и лор-врачей для взрослых. Для детей в клинике проводили по ОМС операции по удалению аденоидов, теперь лимиты исчерпаны. «Остались квоты только на консультации к врачам, диагностику эпилепсии и реабилитацию взрослых», — перечислили по горячей линии клиники. В сети «Разумед» закончились квоты на проведение операций по урологии и проктологии.

В руководстве фонда ОМС не берутся предсказывать, как пройдет кампания по отбору частных компаний на будущий год. При этом ссылаются на неопределенность с бюджетом федерального фонда ОМС, который распределяет субвенции между регионами. «Бюджет программы ОМС Республики Татарстан на 2027 год определит комиссия после формирования реестра медорганизаций и принятия соответствующих федеральных нормативных актов, — рассказали в фонде. — В связи с тем, что источником финансового обеспечения Территориальной программы ОМС являются субвенции Федерального фонда ОМС, то бюджет территориальной программы ОМС на 2027 год будет определен после разработки бюджета Федерального фонда ОМС и проекта федеральной Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи», — пояснили чиновники.

Что государство может доверить частной медицине

Какие виды медицинской помощи государство может передать частному сектору? Формально это напрямую зависит от готовности самих клиник. Согласно законодательству, если у частного медицинского центра есть лицензия на те или иные услуги, он может претендовать на госзаказ, отметила в разговоре с «Реальным временем» глава Ассоциации медицинских работников Любовь Шайхутдинова.

Но на практике государство делегирует частным клиникам оказание высокотехнологичной помощи: лечение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и выполнение репродуктивных технологий. «ЭКО вообще полностью в частных руках. В Татарстане участвует четыре клиники, получая целевой госзаказ», — заметила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Несомненно, частные клиники с высоким уровнем технологий, конечно, будут на подхвате, помогут реализовывать потребности уже наших жителей», — отметила глава Ассоциации медицинских работников Любовь Шайхутдинова.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России остается важным инструментом репродуктивной медицины, доступным в рамках системы ОМС. В 2025 году в стране было проведено не менее 137 тыс. циклов ЭКО, а ежегодно благодаря этим технологиям рождается более 30 тыс. детей. Несмотря на господдержку, доступность процедуры остается неравномерной: в 12 регионах России полностью отсутствуют специализированные центры ЭКО, что вынуждает пациенток обращаться за помощью в другие субъекты РФ. Как сообщили «Реальному времени» в клинике Нуриевых, они участвуют в программе ОМС в Удмуртии и Кировской области, но не в Татарстане.

Стоит ли оставлять поликлиническую помощь в частных руках? Несмотря на то, что в республике этот сектор уже развит, дискуссии не утихают. Сегодня КДЦ Авиастроительного района обслуживает 25 тысяч застрахованных граждан, а страховая компания «Спасение» ведет прием жителей микрорайона улицы Хади Такташ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поликлинический бизнес в рамках ОМС не отличается высокой маржинальностью, и частные клиники зарабатывают в основном на дополнительных коммерческих услугах. Однако если бизнес справляется с нагрузкой и качественно обслуживает пациентов, логично позволить ему работать дальше. Считаю, что не надо ничего никуда передавать. Если частная клиника при небольшом объеме финансирования берется за эту работу и ее делает, то ничего менять не надо, — отметила Шайхутдинова.

Кого пускать в ОМС?

Частники получили госзаказ в объеме 4,3 млрд рублей. Много это или мало? «Прежде всего мы должны понимать, что 43% — это по количеству учреждений, а не по объему стоимости ОМС. В Татарстане государственные медицинские учреждения большие, если не сказать, что огромные. У них большой персонал, много специалистов с высшей категорией, а частные клиники чаще всего имеют 10—15 сотрудников и входят в эти 43%. То есть сравнивать бюджетных гигантов и частные центры сложно», — говорит Любовь Шайхутдинова.

Говоря о критериях, она в качестве базового требования назвала наличие профессионального опыта. По ее мнению, к кадрам необходимо предъявлять квалификационные требования. В частности, врач в частной клинике должен иметь пятилетний стаж работы по квалификации и, разумеется, высшее медицинское образование. Ведь когда существовал уведомительный порядок, частная клиника могла не подтверждать соответствие этим параметрам. Это вызывало недоумение, потому что объективно оценить готовность частной клиники к оказанию медицинской помощи было сложно.

— Критерии должны быть, несомненно, — говорит Любовь Шайхутдинова. — Они не должны быть трудными в исполнении. Но вместе с тем три-четыре параметра должны быть. И в первую очередь касательно квалификации врачей. Одно дело, когда человек сразу после вуза работает на должности врача, другое дело — врач с пятилетним опытом работы.

К примеру, некоторые замахиваются на проведение онкологических операций по ОМС. Стоит посмотреть отчет: сколько сделали за три года, какая результативность, то есть нужно ввести в качестве критерия опыт работы именно по тем направлениям, по которым клиника берет госзаказ. Потому что важно доверять тем, кто умеет работать и имеет хорошие показатели выздоровления пациентов. Какая у вас результативность, какая технология. Я бы вот этот критерий учитывала. И лишнего тут не надо, — заключила она.