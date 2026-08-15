Новости бизнеса

22:14 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Из Google Play удалили приложения Ozon

09:20, 15.08.2026

Приложения остаются доступными в App Store

Из Google Play удалили приложения Ozon
Фото: Реальное время

Из Google Play удалили основное приложение маркетплейса Ozon и другие сервисы компании — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel.

В Ozon заявили, что не нарушали правила Google Play, а сами сервисы не находятся под санкциями, пишет ТАСС. Владельцы устройств на Android могут скачать их в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Стоит отметить, что приложения остаются доступными в App Store.

Несколько дней назад из Google Play удалили приложение «Ozon Банк». Ранее кредитная организация попала под санкции ЕС в рамках 21-го пакета. В России банк продолжает работать в стандартном режиме, так как у него нет активов за рубежом, заявлял RT его представитель.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть519.6
  • Нижнекамскнефтехим46.8
  • Казаньоргсинтез44.9
  • КАМАЗ50.5
  • Нижнекамскшина32
  • Таттелеком0.548