Из Google Play удалили приложения Ozon

Приложения остаются доступными в App Store

Фото: Реальное время

Из Google Play удалили основное приложение маркетплейса Ozon и другие сервисы компании — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel.



В Ozon заявили, что не нарушали правила Google Play, а сами сервисы не находятся под санкциями, пишет ТАСС. Владельцы устройств на Android могут скачать их в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Стоит отметить, что приложения остаются доступными в App Store.

Несколько дней назад из Google Play удалили приложение «Ozon Банк». Ранее кредитная организация попала под санкции ЕС в рамках 21-го пакета. В России банк продолжает работать в стандартном режиме, так как у него нет активов за рубежом, заявлял RT его представитель.



Денис Петров