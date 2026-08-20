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В Татарстане сократилось количество индивидуальных предпринимателей

10:39, 20.08.2026

Однако республика — первая в ПФО по числу ИП

В Татарстане сократилось количество индивидуальных предпринимателей
Фото: Реальное время

В Татарстане за последние пять месяцев количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 2,2 тыс. человек. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 июля в республике насчитывается 129,2 тыс. предпринимателей. Однако 1 февраля в регионе насчитывалось 127 тыс. ИП, согласно статистике Татарстанстата.

Если же отталкиваться от данных ФНС, то в республике и вовсе насчитывается 119,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов МСП по состоянию на 30 июня 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое по России по числу предпринимателей.

Также сокращается в России, в том числе в Татарстане, и количество организаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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Бизнес Татарстан

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