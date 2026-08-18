Мосбиржа сфокусируется на МСП, геологоразведке и креативных индустриях

Для МСП действуют субсидии на выход на IPO — от 15 до 50 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Московская биржа намерена активнее привлекать на публичный рынок компании из трех сегментов: малого и среднего предпринимательства, геологоразведки и креативных индустрий. Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова.

— Сейчас у нас на рынке не представлены или крайне мало представлены компании из этих сегментов, а спрос на них в принципе есть, мы это наблюдаем, — передает ее слова ТАСС.

Доля МСП в ВВП России достигает 20%, но среди публичных компаний их всего 4%. С 2022 года на IPO вышли только две такие компании — «Генетико» и МГКЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одна из главных проблем для малого бизнеса — высокая стоимость сделки. В этом году запущена программа субсидирования: компании могут получить компенсацию затрат на выход на биржу в размере от 15 до 50 млн рублей. По словам Логиновой, это хороший стимул, но нужна также стандартизация процедур, чтобы удешевить процесс.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года выручка малого бизнеса Татарстана через платформу Республиканского маркетингового центра превысила 175 млрд рублей.



Вадим Вахрушев