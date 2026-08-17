Биржа запустила механизм прямых поставок бензина конечным потребителям
Механизм доступен только через ОТП РЖД
Петербургская биржа объявила о запуске нового механизма биржевых торгов, который направлен на обеспечение бензином конечных потребителей. Решение принято с учетом итогов совещаний в правительстве РФ.
— Возможность применения такого биржевого механизма доступна только через ОТП РЖД (на условии поставки «франко-вагон станция отправления ОТП») ввиду обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей, — передает ТАСС.
Покупатели обязаны подтвердить, что грузополучатель является конечным потребителем, а также иметь соответствующие договоры с РЖД для идентификации со стороны железнодорожной монополии.
Биржа также закрепила определение конечных потребителей. К ним относятся лица, которые закупают нефтепродукты для собственного потребления, имеют мощности для их переработки, используют топливо по давальческим или процессинговым договорам либо приобретают его для продажи через свои АЗС и другие сбытовые сети.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить работу по обеспечению топливом десяти регионов страны.
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