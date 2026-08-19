В аэропорту Казани задерживаются рейсы в Москву, Сочи и Петербург

Некоторые вылеты перенесены на утро следующего дня

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно онлайн-табло, девять вылетов и 13 прилетов перенесены на более позднее время. Часть рейсов отложена до утра 20 августа.

На вылет:

В Сочи: два рейса перенесены — с 14:55 на 07:10 следующего дня и с 19:45 на 04:20.

В Москву: вместо 18:30 — 01:00, еще один — с 21:50 на 23:50, третий — с 22:55 на 01:35.

В Санкт-Петербург: рейсы отложены до 23:05 (вместо 21:15), до 02:55 (вместо 22:30) и до 02:30 (вместо 23:20).

На прилет:

Задерживаются самолеты из Сочи, Антальи, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула. Самая значительная задержка — у рейса из Сочи: его прибытие перенесено с вечера 19-го на 06:20 20 августа. Борт из Антальи ожидается в 04:55. Остальные задержки варьируются от одного до нескольких часов.

Ранее в аэропорту Казани фиксировали задержки 26 рейсов — 11 на вылет и 15 на прилет. Причиной сбоев в расписании стало закрытие воздушной гавани на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.



Вадим Вахрушев