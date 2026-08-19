Бизнесу РФ доначислили 35,2 млрд рублей после таможенных проверок

Сумма доначислений выросла на 25% за год

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года таможенные органы России доначислили бизнесу 35,2 миллиарда рублей по итогам проверок, что на 25% больше, чем за аналогичный период в 2025 году (28,1 миллиарда рублей), пишут «Ведомости». При этом разрыв между суммой доначисленных и фактически выплаченных средств также увеличился: в первой половине 2025 года бюджет получил 79,4% от общей суммы доначислений, а в текущем году — только 72,2%.

Основные нарушения, выявленные у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), связаны с занижением таможенной стоимости товара, предоставлением недостоверных данных о классификационных кодах и незаконным оборотом продукции, по информации ФТС.

В первом полугодии 2026 года было возбуждено 80 148 дел об административных правонарушениях, что принесло в бюджет 1,8 миллиарда рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года сумма взысканий составила 1,35 миллиарда рублей, несмотря на большее количество дел — 87 976.

По словам главы ФТС Валерия Пикалева, в минувшем году служба справилась с прогнозными задачами, перечислив в бюджет 5,9 триллиона рублей. Основная доля доходов — 82% — пришлась на импорт, 9% обеспечили экспорт и прочие категории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают рост таможенных доначислений с увеличением количества проверок и ростом средней суммы доначислений, которая, согласно данным логистической компании Optimalog, выросла более чем в два раза. При этом расхождения между доначисленными и взысканными суммами становятся привычным явлением. Это связано как с процессом обжалования результатов проверок, так и с тем, что должники могут не располагать необходимыми средствами.

Кроме того, многие участники ВЭД испытывают экономические трудности, что затрудняет выполнение обязательств. По мнению специалистов, расхождения не всегда свидетельствуют о нарушениях, так как изменения в подходах таможенных органов также могут влиять на результаты проверок.

С учетом текущего курса регулирования законодательство продолжает дорабатываться. Минфин предложил продлить срок таможенного контроля с трех до пяти лет в тех случаях, когда результаты проверок успешно обжалуются. Это изменение надеется повысить правовую определенность и снизить риски для участников ВЭД.

Таким образом, изменения в регулировании на фоне усиленного контроля могут потребовать от компаний более тщательного подхода к процессу подачи жалоб и управления финансовыми последствиями.

Никита Егоров