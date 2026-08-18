Российский бизнес добровольно перечислил в бюджет 384 млрд рублей

Объем поступлений в 2026-м в 1,5 раза превышает показатель за весь прошлый год

Фото: Динар Фатыхов

На середину августа безвозмездные поступления от бизнеса в бюджет составили 383,69 млрд рублей, согласно данным «Электронного бюджета». Этот показатель за 2026 год в 1,5 раза превышает общую сумму поступлений за весь прошлый год. Основными источниками этих поступлений стали добровольные пожертвования крупных российских предпринимателей, пишут «Ведомости».

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин одобрил инициативу одного из бизнесменов о направлении значительной суммы в качестве добровольного взноса на государственные нужды. Как указывает издание, основной поток безвозмездных взносов начал формироваться именно после марта. Например, за первые три месяца в бюджет поступило 15,6 млрд рублей, в апреле — уже 159,7 млрд, а в мае — 232,3 млрд рублей.

— После первой инициативы от крупного предпринимателя [на встрече с президентом] обсуждалась возможность формирования семейного бюджета. Каждый ищет свои ресурсы — семейные или корпоративные фонды. Главное для бизнеса — чтобы добровольные пожертвования не приводили к увеличению налогового бремени, — пояснил председатель РСПП Александр Шохин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что потенциал участия крупного бизнеса в решении общегосударственных задач используется недостаточно. «Можно рассматривать различные способы взаимодействия — не только прямые выплаты в федеральный бюджет, но также решение социальных и экологических проблем на региональном уровне», — добавил он.

Кроме вопросов добровольных взносов на встрече с бизнесменами обсуждалось введение налога на сверхприбыль за предыдущие годы (windfall tax). Однако безвозмездные поступления от бизнеса с начала года уже превысили объем сборов от windfall tax — федеральный бюджет получил от этого налога 318,8 млрд рублей.

Отметим, что механизм windfall tax уже применялся в России в 2023 году. Ставка налога тогда составляла 10% от разницы между прибылью компаний за 2021—2022 годы и значениями 2018—2019 годов. Налог касался бизнеса с дополнительной прибылью свыше 1 млрд рублей, за исключением ряда отраслей, включая нефтегазовую.

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Никита Егоров