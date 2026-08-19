В России рискует закрыться почти каждый десятый ТЦ

Главная причина тенденции заключается в изменении потребительских предпочтений

Фото: Артем Дергунов

По оценкам экспертов, в России до конца 2027 года около 500–700 торговых центров могут значительно изменить свой профиль, а 150–250 из них полностью прекратят свою деятельность. В ближайшие два-три года закрытие или реконцепция может коснуться каждого десятого торгового центра. Главная причина этой тенденции заключается в изменении потребительских предпочтений: значительная часть покупок переместилась в онлайн, и традиционные форматы ТЦ больше не соответствуют запросам потребителей, пишут «Известия».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особенно подвержены риску крупные региональные моллы возрастом старше 10 лет, в которых преобладают магазины одежды, обуви и электроники. Их доходность упала до 6–7% годовых, тогда как компактные районные торговые центры показывают более высокие результаты — 10–12%. Владельцы таких проблемных объектов оказываются перед выбором: инвестировать в реконцепцию или демонтировать здание и построить на его месте более прибыльный объект.

Для потребителей изменения на рынке могут повлечь за собой увеличение цен. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены компенсировать высокие затраты на аренду и содержание, что может отразиться на стоимости товаров. Однако полностью переложить эти дополнительные расходы на покупателей бизнес не сможет, так как значительный рост цен может привести к еще большему оттоку клиентов в сторону онлайн-торговли.

Никита Егоров