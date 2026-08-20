Мьянма подключила российскую систему «Мир» к своей платежной сети

Российские туристы и предприниматели могут снимать наличные в банкоматах и оплачивать услуги картами «Мир»

Фото: Максим Платонов

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил о запуске прямого взаимодействия между российской платежной системой «Мир» и сетью Мьянманского платежного союза. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Москве.

— Между Мьянмой и Россией ведется прямое сотрудничество для упрощения работы банковских и платежных систем. Российская платежная система «Мир» уже напрямую подключена к сети Мьянманского платежного союза по протоколу Host-to-Host, — передает информацию ТАСС.

Это позволяет владельцам карт «Мир» снимать наличные в банкоматах и расплачиваться за покупки в магазинах и отелях страны. Это существенно облегчит расчеты для российских туристов и предпринимателей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, теперь доступны прямые платежи в национальных валютах — рублях и кьятах. Это должно упростить двустороннюю торговлю и сократить издержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Мьянмы в Москве стороны подписали около 10 двусторонних документов.

Вадим Вахрушев