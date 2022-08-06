Быстрее, выше, сильнее: на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2022»
Сегодня в Верхнеуслонском районе состоялось спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Для участников «Гонки героев» подготовили трассу дистанцией не менее 8 км, на протяжении которой установили около 22 препятствий, лучный и гидробол-тир. Как преодолевали препятствия «герои», наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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