Новости спорта

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Быстрее, выше, сильнее: на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2022»

13:45, 06.08.2022
Быстрее, выше, сильнее: на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2022»
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Верхнеуслонском районе состоялось спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Для участников «Гонки героев» подготовили трассу дистанцией не менее 8 км, на протяжении которой установили около 22 препятствий, лучный и гидробол-тир. Как преодолевали препятствия «герои», наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

17:08 МСК Все новости
Новости раздела