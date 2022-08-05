День в истории: Белая армия у Казани, деление Речи Посполитой, телеграфный кабель на дне Атлантики

Чем примечательна дата 5 августа?

Фото: Корабль Agamemnon прокладывает трансатлантический кабель, 1858 год. Картина Роберта Дадли. ru.wikipedia.org

Сегодня, 5 августа, исламский день прав человека в Иране и день победы и благодарности отчизне в Хорватии. 5 августа белогвардейцы начали операцию по взятию Казани, был произведен первый «огненный таран», Ньюфаундленд стал британским, а по дну океана был проложен телеграфный кабель. Сегодня родились актриса Наиля Ибрагимова, критик Фарваз Миннуллин, астронавт Нил Армстронг, авиаконструктор Артем Микоян. Умерли философ Фридрих Энгельс, поэт Саша Чёрный, киноактриса Мэрилин Монро. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Белые подошли к Казани

5 августа 1918 года белогвардейцы вышли к Казани. Один отряд высадился на правом берегу Волги, таким образом, перехватив реку выше города. В это же время другой отряд, чехословацкий, при поддержке артиллерии пошел от казанских пристаней на город. Сражение затянулось из-за упорного сопротивления стрелков 5-го Латышского полка. Победа клонилась на сторону красных. Но в решающий момент на сторону белых перешел Сербский батальон, который нанес неожиданный удар по флангу латышей. Казань была взята Белой армией 7 августа.

5 августа 1934 года родился критик, переводчик, писатель Фарваз Миннуллин. Он познакомил татарского читателя с зарубежной прозой, переведя многие произведения мировой литературы на татарский язык: «Мартина Идена» Джека Лондона, «Человека-невидимку» и «Войну миров» Герберта Уэллса. Фарваз Миннуллин — отец Йолдыз Миннуллиной, поэта и куратора театрального пространства MON.

5 августа 1935 года родилась писательница и журналистка Мадина Маликова, автор таких романов, как «Милосердие», «Вихрь», «Очарование», и повестей «Весенние венки», «Потерянные сокровища», «Цветочный мед». Также Маликова писала пьесы для республиканских театров, работала в журналах «Чаян» и «Азат хатын».

Наиля Ибрагимова. Фото: kamalteatr.ru

5 августа 1945 года родилась заслуженная и народная артистка Татарстана Наиля Ибрагимова. После училища она присоединилась в 1968 году к труппе театра имени Камала под руководством Марселя Салимжанова. Сначала играла в массовке. Одни из первых ее больших ролей — Эльвира в «Перед свадьбой» Хая Вахита и Фаншетта в «Женитьбе Фигаро». Играла и юношей, и детей. Ей удалось создать сложный образ Гульбану в «Судьбе татарки». До сих пор служит театру.

5 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что девелоперская структура семьи Миннахметовых может выйти из совместного бизнеса по управлению торговой недвижимостью группы «Эдельвейс», созданной братьями Хайруллиными. Акционеры АО «ГУМ-3», контролируемого бизнесменом Илшатом Хайруллиным, предложили давнему партнеру — казанской компании «Чингисхан» — выкупить у нее 25% акций. Отступные оценивались в 80 млн рублей — это вдвое больше номинальной стоимости пакета акций «Чингисхана».

Раздел польского пирога. Аллегория на раздел Польши, рисунок 1774 года. Фото: wikipedia.org

Смертельный полет на Маньчжурией

5 августа 1772 года в Петербурге была подписана конвенция о первом разделе Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. Речь Посполитая — государство, сформированное в XIV—XVI веках путем объединения владений Польского королевства и Великого княжества Литовского. К России тогда перешли территории нынешней Беларуси и часть Ливонии.

5 августа 1939 года летчик Михаил Ююкин совершил первый «огненный таран» против наземной цели. В то время шел военный конфликт СССР с Японией в районе границ Монголии и Маньчжоу-го, марионеточного государства, созданного японской военной администрацией на территории Маньчжурии. Во время выполнения задания в самолет под командованием Ююкина попал зенитный снаряд. Пламя сбить не удалось, и тогда командир приказал всей команде эвакуироваться, после чего направил горящий бомбардировщик на японских военных. Покинуть самолет успел только штурман Александр Морковин, а стрелок-радист Петр Разбойников разделил судьбу командира Ююкина.

Бомбардировщик СБ. На самолете этого типа совершил таран экипаж М.А. Ююкина. Фото: wikipedia.org

«Привет» через Атлантику

5 августа 1583 года английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британской империи и попытался основать на месте нынешнего Сент-Джонса, города в Канаде, первое поселение. На обратном пути на родину близ Азорских островов Гилберт вместе с кораблем и командой погиб, что задержало колонизацию.

5 августа 1858 года была установлена трансатлантическая связь. По дну Атлантики был проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США: королева Виктория обменялась приветствием с Джеймсом Бьюкеном, тогдашним президентом США. Для этого два корабля, «Агамемнон» и «Ниагара», встретившись посередине между Ирландией и Ньюфаундлендом, соединили половины кабеля и опустили его в воду. В процессе кабель несколько раз разрывался, приходилось возвращаться.