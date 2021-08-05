Развод кланов: Хайруллины предложили Миннахметовым «съехать» из казанского ГУМа

Илшат Хайруллин предложил компании отступные в более миллиона долларов за ее доли в АО «ГУМ-3»

Девелоперская структура семьи Миннахметовых может выйти из совместного бизнеса по управлению торговой недвижимостью группы «Эдельвейс», созданной братьями Хайруллиными. Как стало известно «Реальному времени», акционеры АО «ГУМ-3», контролируемого бизнесменом Илшатом Хайруллиным, предложили давнему партнеру — казанской компании «Чингисхан» — выкупить у нее 25% акций. Отступные оцениваются в 80 млн рублей — это вдвое больше номинальной стоимости пакета акций «Чингисхана». Причины расставания ни одна из сторон не комментирует до окончания сделки. Не исключено, что партнеры не сошлись во взглядах на концепцию развития торгового комплекса, который, несмотря на свое удачное месторасположение, не стал местом притяжения для федеральных операторов.

Дела семейные

Историческое здание казанского торгового комплекса ГУМ, чья номинальная стоимость оценивается в 120 млн рублей, явилось предметом раздела между финансовыми группами двух известных татарстанских семей. После трагической гибели сначала крупного бизнесмена Айрата Хайруллина, а затем экс-гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова их наследники приняли решение «развести» оставшееся наследие по разные стороны. И скорее всего, здание ГУМа, которое формирует торгово-развлекательный квартал в «золотой миле» Казани, перейдет в полное распоряжение «Эдельвейс Групп» Илшата Хайруллина.

Как стало известно «Реальному времени», «бракоразводный» процесс был инициирован акционерами ГУМа, которые контролируются Хайруллиным. Известный предприниматель и девелопер предпринял реорганизацию структуры управления торговым комплексом ГУМ, предложив ликвидировать АО «ГУМ-3».



Участвуя в капитале этой компании, «Чингисхан» имел доступ к управлению ГУМом. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чингисхан» принадлежит 25% акций в АО «ГУМ-3», которое выполняло функции по сдаче в аренду торговых площадей ГУМа. Как следует из официального сообщения «ГУМ-3», еще 28 июня этого года собрание акционеров общества одобрило процесс реорганизации, согласившись присоединить АО «ГУМ-3» к АО «ГУМ». В тот же день акционеры большинством голосов утвердили договор о присоединении АО «ГУМ-3» к АО «ГУМ». Каким образом голосовало ООО «Чингисхан» — узнать не удалось.

Скорее всего, здание ГУМа, которое формирует торгово-развлекательный квартал в «золотой миле» Казани, перейдет в полное распоряжение «Эдельвейс Групп» Илшата Хайруллина. Фото: Максим Платонов

80 млн рублей за долю

Одновременно с этим, на собрании была утверждена выкупная стоимость акций «ГУМ-3». Ведь после процесса реорганизации ценные бумаги общества превратятся в бумажные фантики. Как следует из официального уведомления, цена одной обыкновенной акции определена в 269 рублей 87 копеек. Учитывая, что уставный капитал «ГУМ-3» сформирован из 1,2 млн обыкновенных акций, «Чингисхан» может получит за выкуп своей доли свыше 80 млн рублей. Предложенные отступные в два раза больше номинальной стоимости пакета «Чингисхана», который составляет 40 млн рублей. По данным АО «ГУМ-3», уставный капитал общества составляет 120 млн рублей.

«Акционеры имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу», — говорится в уведомлении «ГУМ-3».



Требования о выкупе акций предъявляются в течение 45 дней, уточняется в нем. Иначе говоря, крайний срок подачи истекает 10 сентября.

«Чингисхан» пока не направил оферту на выкуп ценных бумаг в «ГУМ-3». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе группы «Эдельвейс», вопрос о совершении сделки будет вынесен на утверждение собрания участников компании «Чингисхан». Оно назначено на 9 августа.



— Все комментарии дадим после того, как ООО «Чингисхан» проведет собрание участников 9 августа и выкупа их долей в «ГУМ- 3», — заявили в пресс-службе «Эдельвейса».



В ООО «Чингисхан» подтвердили, что сделка не согласована, а значит выкуп ценных бумаг не произведен:

— Бумаги не выкуплены, — сообщили в офисе девелоперской компании «МИД» Миннахметовых.

По данным отчетности «ГУМ-3», наибольшую выручку в структуре группы приносит гипермаркет «Кольцо» — около 360 млн рублей. Фото: Лариса Сергеева/lookmytrips.com

Расцвет и закат Казанского ГУМа

Казанский ГУМ был открыт 28 августа 2002 года, став одним из первых в расцветающей индустрии ретейла. Он занимает выгодную с точки зрения покупательского трафика локацию, располагаясь на пересечении пешеходной улицы Баумана и основной транспортной магистрали центральной части города ул. Пушкина. Общая площадь 13 тысяч 466,8 кв. м. АО «ГУМ-3» выполняло функции по сдаче в аренду торговых площадей, то есть фактически выступало в роли управляющей компании. При этом самому агенту принадлежит на праве собственности — 3 904 кв. м.

Благодаря выгодному месторасположению и подземной парковке казанский ГУМ мог стать центром притяжения для fashion-ретейлеров и люксовых брендов. В разное время в торговом центре размещались парфюмерно-косметические магазины «Л`Этуаль», «Рив Гош», «Снежная королева», BAON, Staple, La Manshe. На площади 2 000 кв. м располагался монобрендовый магазин Lady & Gentleman CITY. Здесь присутствовали известные мировые одежные бренды: Orsa, Liujo, Baldesarini, Dkni, Pierre Cardin, Hugo Boss. Работали люксовые салоны Betty Barclay, Marina Detalli, Gode. Однако с открытием торгового комплекса «Мега» многие из них покинули ГУМ. В настоящее время в нем работают фитнес-клуб AlexFitness, мультибрендовый бутик HitGallery, уникальный магазин Евы Граффовой — модные наряды для женщин аппетитных размеров, магазин белья «Харита», говорится в годовом отчете компании.

В настоящее время арендные ставки в ТЦ составляют от 1,5 до 1,8 тысячи рублей за 1 кв. м. По данным отчетности «ГУМ-3», наибольшую выручку в структуре группы приносит гипермаркет «Кольцо» — около 360 млн рублей, «ГУМ-3» — 11 млн рублей, а сам ГУМ — 36 млн рублей. Правда, тут стоить указать, что постоянными арендаторами являются АКБ «Энергобанк», который занимает площадь в 65,3 кв. м, а также финансово-промышленная группа «Эдвос».

Выставят ли на продажу?

Не исключено, что раздел активов был спровоцирован коронавирусным локдауном, который привел к потерям девелоперов. Как говорится в годовом отчете компании, по результатам 2020 года чистые активы составили 95,411 млн рублей, что меньше, чем 2019 году — 102,275 млн рублей. Образовался убыток. В связи с этим в 2020 году вознаграждения членам совета директоров не выплачивались. Каким образом будет в дальнейшем развиваться ГУМ, остается загадкой. Будет ли здание продаваться, или превратится в офисный комплекс — неизвестно. Участники рынка торговой недвижимости полагают, что ГУМ останется административно-торговым центром. Но интрига вокруг сделки остается открытой.

Казанский ГУМ, благодаря своей локации, мог бы стать главной люксовой точкой, — считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров. На отрезке от улицы Баумана до Кремля давно сформировалась туристическая пешеходная улица, которую в разное время «населяли» люксовые бренды одежды, ювелирных украшений и часов.

— Мне кажется, вопрос развития ГУМа — выбор правильной концепции, которой надо следовать неуклонно, — отметил он.

По его словам, локдаун мог вынудить основного собственника упростить административное управление торговым центром, «отдав его в одни руки». Для «Чингисхана» — это хорошая возможность вложиться в девелоперские проекты группы «МИД», которые лежат в плоскости жилищного строительства. «Любые партнерские союзы со временем распадаются, и хорошо, что они расходятся миролюбиво», — заключил он.