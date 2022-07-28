День в истории: день рождения российского волейбола, начало Первой мировой войны и применения дактилоскопии

Чем примечательна дата 28 июля?

Фото: Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона Зимнего дворца / wikipedia.org

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, с 2010 года празднуется День крещения Руси, произошедшего в 988 году. Сегодня уже 18-й год подряд свой профессиональный праздник отмечают отечественные PR-специалисты. В этот день 467 лет назад у Казанской епархии появился первый глава — архиепископ Гурий. Над небом Северной Пальмиры в небо взлетел первый дирижабль, в Москве студенты-художники и артисты кино сыграли в первый волейбольный матч, в Союзе официально разрешили митинги и шествия, началась мировая война, унесшая жизни почти 10 миллионов человек. Родились гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, хирург Иван Праксин, создательница журнала Burda moden Анна Бурда, актеры Владимир Басов и Инна Макарова, первая леди США Жаклин Кеннеди и государственный и политический деятель Венесуэлы Уго Чавес. Не стало в этот день великих композиторов Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. В Париже в 1794 году вместе с соратниками был казнен якобинец и один из лидеров французской революции Максимилиан Робеспьер. Об этих и других событиях, произошедших в мировой истории 28 июля, — в обзоре «Реального времени».





Первый архиепископ Казани и причины роста цен на «борщевой набор»

28 июля 1555 года в Казань приехал архиепископ Гурий, став первым архиепископом Казани, Свияжска, Васильсурска и Вятки с их округами. Отправляя его в Казань, царь Иван Грозный дал ему особый наказ — неустанно заботиться о привлечении татарского населения к христианской вере и с этой целью «говорити и приводити» их к себе ласкою и приветом, угощать приходящих к нему по делам татар квасом и медом, беседуя с ними «тихо и с умиление», крестя только желающих, а «страхом их ко крещению никак не приводити». Управлял Казанской епархией Гурий почти 9 лет. При нем началось строительство каменного Благовещенского кафедрального собора, были созданы Спасо-Преображенский, Троицкий, Зилантовский и Успенский Богородицкий монастыри.

Поставление Гурия в архиепископы. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото wikipedia.org

28 июля 1855 года в Буинске родился хирург, доктор медицины Иван Праксин. В 1897 году он был назначен заведующим кафедрой госпитальной хирургии клиники Казанского университета, которой руководил до 1913 года. Его научные работы посвящены проблеме актиномикоза, хроническим перитонитам, хирургическому лечению печени, операциям на щитовидной железе, а также пластике дефектов лица. Как вспоминали его коллеги и ученики, Праксин обладал обширной эрудицией, был любителем и знатоком медицинской литературы, оставил после себя огромную библиотеку.

28 июля 1958 года в Альметьевске родился топ-менеджер компании «Татнефть», президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея в Татарстане Наиль Маганов. Свою карьеру он начал в 18 лет с подсобного рабочего, затем трудился оператором по добыче нефти. Окончив в 1983 году в Москве Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, возглавил цех по добыче нефти и газа «Елховнефть». Поднимаясь все выше по карьерной лестнице, в 2013 году он стал генеральным директором одной из крупных нефтедобывающих компаний России — «Татнефти».

Фото: Максим Платонов

28 июля 2021 года «Реальное время» выясняло причины сильного подорожания так называемого борщевого набора в республике. Несмотря на то, что Татарстан является ведущим регионом России по уровню развития сельского хозяйства, стоимость стандартного ассортимента овощей прошлым летом увеличилась на десятки процентов. Так, цена на подсолнечное масло за год выросла на треть, а хлеба — почти на 15%. По мнению татарстанских фермеров, причиной ценовой динамики стала накрутка стоимости продуктов ретейлерами.

Первые — дирижабль в Питере и волейбольный матч в СССР

28 июля 1910 года в небо над Петербургом впервые поднялся дирижабль. Построен он был во Франции по образцу дирижабля La Republique фирмой Lebaudy, поэтому в России его сразу переименовали в «Лебедь». В воздух дирижабль поднялся с площадки Волкова поля — Воздухоплавательного парка. До 1926 года он был центром российского воздухоплавания.

Фото wikipedia.org

28 июля 1923 года на Мясницкой улице в Москве встретились команды Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии, чтобы сыграть первый в СССР волейбольный матч. Этот день стал официальной датой рождения волейбола в России. Первыми советскими волейболистами тогда стали будущие народные артисты СССР Николай Боголюбов, Борис Щукин и Рина Зеленая, а также художники — Георгий Нисский и Яков Ромас.

28 июля 1988 года указом Президиума ВС СССР стали разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия «…в целях укрепления и развития социалистического строя». В указе говорилось, что все акции должны проводиться строго «в соответствии с целями, указанными в заявлении», а их участники «обязаны соблюдать советские законы, общественный порядок». Запрещалось иметь при себе оружие, а также «специально подготовленные или приспособленные предметы, могущие быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба государственным, общественным организациям и гражданам». Шестой пункт указа позволял запретить любые мероприятия, «если цель их проведения противоречит Конституции СССР, конституциям союзных и автономных республик либо угрожает общественному порядку и безопасности граждан». Этот документ, считают историки и аналитики, стал одной из причин начала госпереворота, а затем и развала Союза.

Симон де Миле. Ноев ковчег на горе Арарат. 1570. Фото wikipedia.org

Пристанище для Ноева ковчега и начало Первой мировой войны

Считается, что именно 28 июля в 2 348 году до н.э. Ной в первый раз открыл окно ковчега, где от Всемирного потопа скрывались «всякой твари по паре», и отправил голубя на поиски земли. В ответ белая голубка в клюве принесла ему оливковую ветвь, которую нашла на единственном сохранившемся клочке суши — вершине горы Арарат. Тогда Ной на ковчеге пристал к горе и вместе со всеми его обитателями обосновался на этой земле. Сейчас эта гора находится на территории Турции, где Ной почитается, как и во всем исламском мире, наравне с великими пророками. А голубь и оливковая ветвь стали считаться символами мира.

28 июля 1858 года впервые в криминалистике была применена дактилоскопия. Родоначальником этой технологии, основанной на неповторимости папиллярных линий кожи, стал англичанин Уильям Гершель. Он же предложил использовать отпечатки пальцев в целях розыска преступников. Идентификация личности по отпечаткам пальцев — сегодня самая распространенная биометрическая технология. Теорию использования отпечатков пальцев для установления личности выдвинул и Генри Фулдс, работавший в 1870-х годах в госпитале Токио. Он разработал систему классификации отпечатков пальцев и руководство по их снятию, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

Фото wikipedia.org

Ранним утром 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии — началась Первая мировая война. Поводом для ее начала послужило убийство в Сербии австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Заинтересованная в развязывании войны Германия подстрекала австро-венгерское правительство предъявить ультиматум Сербии, якобы посягнувшей на ее суверенитет. В это же время в Петербурге шли забастовки. 30 июля мобилизация началась во Франции, на следующий день о всеобщей мобилизации в армию объявила Россия.

В свою очередь Германия потребовала от царского правительства отменить данные меры. Получив отказ, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. В последующие несколько дней в войну вступают основные государства Европы. Первой в войну вступает Франция — главный союзник России, а затем и Англия объявляет войну Германии. Италия объявила нейтралитет. Война мгновенно становится общеевропейской, а позже и мировой. Она длилась четыре года, ее участниками стали 3/4 от всего населения Земли. Тогда в сражениях погибли около 10 миллионов человек, 22 млн получили ранения различной степени тяжести. Также в результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.