Минтимер Шаймиев поздравил верующих с праздником Казанской иконы Божией Матери

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 443-й годовщине обретения Казанской иконы Божией Матери.

— Ровно год назад мы стали участниками исторического события — освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. И сегодня, в 443-ю годовщину обретения великой христианской святыни — Казанской иконы Божией Матери, этот величественный храм вновь наполнен духовенством и верующими, — отметил он.

Шаймиев подчеркнул, что явление и обретение на нашей земле в 1579 году чудотворного Казанского образа Богородицы на протяжении многих веков остается предметом особой гордости казанцев. Подписание президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 4 ноября 2015 года указа об одновременном воссоздании всемирно известного собора и Болгарской исламской академии — яркий пример реализации курса на укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Фото: tatarstan.ru

— Я благодарен Всевышнему, что мне, совместно с духовным вдохновителем проекта — почившим владыкой Феофаном, посчастливилось принять непосредственное участие в этом великом богоугодном деле. В тесном соработничестве, по точному выражению покойного митрополита, с Татарстанской митрополией Русской православной церкви, руководством республики, коллективом архитекторов, строителей, реставраторов и археологов, деятелей культуры и науки, со всеми людьми доброй воли нам удалось заново воссоздать этот прекрасный собор, — передает слова Государственного Советника Татарстана пресс-служба президента республики.

Шаймиев напомнил, что средства на восстановление собора жертвовали люди разных национальностей и вероисповеданий. При всенародной поддержке в Татарстане возродили древний город Болгар и остров-град Свияжск, построили мечеть «Кул-Шариф» и отреставрировали Благовещенский собор на территории Казанского кремля.

— За что бы мы ни взялись с вами, все делаем от души — для души и с нашим любимым выражением «Мы можем!». Все, что окружает нас, что создано нами вместе во благо многонационального народа республики, — объединяет нас, делает нас лучше и добрее, — отметил первый президент Татарстана.

Сегодня в Казани прошел крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. Детали — в фоторепортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина