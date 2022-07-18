День в истории: Универсиада закончилась, родились Евтушенко и Мандела

Чем примечательна дата 18 июля?

Фото: Президент ЮАР Нельсон Мандела/loc.gov

Сегодня, 18 июля, в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора, а в мире — День голубоглазых. 18 июля Минтимер Шаймиев принял участие в запуске цифрового телевидения, появился лозунг-шутка «Партия, дай порулить!», мир узнал о существования полония. В этот день родились: борец за права человека Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Виктор Минибаев, певица Полина Виардо. Умерли: купец Хасан Апанаев, художник Василий Поленов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пришла цифра

18 июля 1863 года умер Хасан Апанаев, казанский купец первой гильдии. Известен как благотворитель, пожертвовавший значительную сумму на строительства в Казани больницы для больных холерой, награжден двумя золотыми медалями за благотворительность.

Разгрузка зерна, присланного в Казань для помощи голодающим, 1922 год. Фото: из Государственного архива РТ

18 июля 1921 года советское правительство призвало Запад помочь голодающим Поволжья, пик голода пришлся на осень 1921-го — весну 1922-го. В ситуации отсутствия резервов продовольствия СССР обратился за помощью к иностранным государствам. В конце 1921 года она пришла — от негосударственных организаций Европы и Америки. Открылось около 9 500 столовых.

18 июля 2007 года в здании телекомпании «Эфир» состоялась церемония официального запуска тестового вещания цифрового эфирного телевидения в Татарстане. В нем принял участие Минтимер Шаймиев, который отметил: «Переход на цифровое вещание не только явление положительное, оно просто необходимо. Не нужно сомневаться в этом шаге, ведь время диктует свое. Перемены случались с нами не единожды : несколько лет назад мир перешел на компакт-диски, хотя все компании, реализующие звуковые носители, думали, что потерпят большие убытки. Далее пришла пора сотовых телефонов, появились жидкокристаллические мониторы. Информационные технологии развиваются очень быстро».

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

18 июля 2013 года в Казани завершилась Универсиада, в которой приняли участие 160 стран, 11 800 спортсменов. Российская сборная завоевала 292 медали. Одновременно проводилась «Культурная Универсиада» с Сабантуем. По заявлению президента Международной федерации студенческого спорта Клода-Луи Галльена, казанская Универсиада признана лучшей за всю историю проведения всемирных студенческих-молодежных спортивных соревнований.

18 июля 2021 года «Реальное время» рассказывало об Эльвире Кудрявцевой — заведующей отделением пульмонологии в казанской горбольнице №16. Эльвира — продолжательница семейной врачебной династии, отличница, доктор, которая с первого дня работала в «красной зоне» ковидного госпиталя. Она плачет по каждому, кого не удалось спасти. И считает обязанностью не только лечить, но и утешать пациента.

Фото: Максим Платонов

А порулить-то и не дали

18 июля 1932 года родился Евгений Евтушенко, поэт, режиссер и сценарист. Вероятно, массовому современному читателю он знаком по песне «Со мной вот что происходит» к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 1963 году тридцатилетний Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Кроме того он автор поэмы «Казанский университет».

18 июля 1988 года команда КВН Новосибирского университета озвучила в своем телевыступлении шутку «Партия, дай порулить!», оттолкнувшись от лозунга «Партия — наш рулевой». Как отметил один из участников команды: «Свободы в стране не было. Наша шутка — это метафора, которая считалась в то время очень смелой. Мы даже потом значки встречали на Арбате с надписями «Партия, дай порулить».

Фото: wikipedia.org

Второй после урана



18 июля 1898 года Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри представили в Парижской академии доклад об открытии нового химического элемента — полония, второго после урана, обладающего радиоактивностью. Их доклад назывался «О новом радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной обманке». Пьер получил за это Нобелевскую премию. Мария стала нобелевским лауреатом по химии — за открытия радия и полония. Назван полоний в честь родины Марии, Польши.



18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела, первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики. В 1962 году был арестован после семнадцати месяцев, проведенных в бегах, находился в заключении с 1964 по 1990 год. Его выход на свободу транслировали в прямом эфире. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира.