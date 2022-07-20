«Поворот с Запада на Восток»: как резиденты «Тюлячей» будут расширять производства

Турки вышли на федеральные торговые сети, голландские тюльпаны поменяли на подмосковные, а итальянским станкам ищут замену в Китае

Фото: Максим Платонов

В промышленных парках Татарстана адаптируются к новым экономическим условиям, развивая импортозамещение. Промпарк «Тюлячи» со времени создания позволил нарастить валовый продукт района с 4 до 7 млрд рублей. Сейчас здесь надеются привлечь иранских и турецких производителей, причем один резидент из страны Босфора уже есть, благодаря «Нижнекамскнефтехиму», он смог практически вытеснить с рынка турецкий и китайский пластик и выйти на федеральные торговые сети. Новые реалии, правда, несколько изменили условия для 11 резидентов парка. Слишком крепкий рубль сделал китайские товары вновь конкурентоспособными для одного производителя, второму — придется вместо итальянской полуавтоматической линии брать турецкую или китайскую, а третий — смог «импортозаместить» голландские черенки для выращивания тюльпанов подмосковными и начал выращивать их сам.



Валовой территориальный продукт района вырос с 4 до 7 млрд



Наполняемость промышленного парка «Тюлячи» (находится в 80 км от Казани) на сегодня составляет более 50%, но лишь потому, что площади парка удалось расширить еще в прошлом году с 32,4 до 40 гектаров. Резиденты перерабатывают шины, производят двери, пластиковую посуду, выращивают цветы.

В этом году создано новое производство по переработке вторичного сырья, полиэтилена, благодаря организации в районе раздельного сбора мусора. Всего в промышленном парке — 11 резидентов, а сам парк, несмотря на санкции, продолжает расширяться. «Время работает на нас», отметил глава Тюлячинского района Назип Хазипов. Валовой территориальный продукт района, после создания промышленного парка «Тюлячи», вырос уже в 1,8 раза — с 4 до 7 млрд рублей. В бюджет Татарстана от здешних резидентов поступает около 250 млн рублей в год, в бюджет района — еще 35 млн, что очень существенно для такого небольшого района, как Тюлячинский, признался Хазипов. В тюлячинском исполкоме рассказали также, что по итогам прошедшей в Татарстане выставки «Агроволга», парк может в скором времени пополниться и двумя иностранными резидентами, в том числе из Турции и Ирана.

Резиденты перерабатывают шины, производят двери, пластиковую посуду, выращивают цветы. Фото: Максим Платонов

Как турки вышли на федеральные торговые сети

Один турецкий резидент, по сути, в промышленном парке уже работает, и не первый год. У ООО «ЛМР Пласт» — инвесторы именно из Турции. Здесь к настоящему моменту открыли еще и производство полимерных изделий бытового назначения из переработанных отходов (в том числе и полиэтиленовых бутылок, которые, напомним, разлагаются очень долго и являются одним из серьезных загрязнителей природы во всем мире), а само производство пластиковых товаров довели до ассортимента с более 200 наименованиями. При этом продукцию реализуют на 80% в крупнейших федеральных торговых сетях: «Леруа Мерлен», «Мегастрой», «Метро», «X5» (сеть «Пятерочка»), «Магнит».

Со времени создания предприятия инвестировано почти 2 млрд рублей, создано 260 рабочих мест, компания вышла на годовой оборот в 2,8 млрд рублей (в прошлом он чуть снизился — до 2,5 млрд), а прошлогодний объем инвестиций составил 880 млн. Чистая прибыль превышает 150 млн рублей 3 года подряд. Генеральный директор компании Госман Кабиров вспомнил, что 8 лет назад компания начинала всего с семи станков — а сегодня здесь работает уже 80 (к слову, закупленных у европейских производителей): производят они мебель, контейнеры, посуду и другие бытовые емкости из пластика.

— Продукция производится на материале СИБУРа, ранее на материале «Нижнекамскнефтехима (СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним акции «НКНХ», «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16). То есть логистика у нас короткая, удобное месторасположение [нашего производства]. Реализуем готовую продукцию по всей России.

Производят они мебель, контейнеры, посуду и другие бытовые емкости из пластика. Фото: Максим Платонов

Больше повлияли не санкции, а курс рубля

Кабиров признает, что в случае поломки западного оборудования, стоимость запчастей теперь будет из-за санкций заметно выше, да и с доставкой могут быть трудности, так как часть представительств европейских фирм ушли с российского рынка. Пока же станки обслуживаются силами самого татарстанского предприятия. Но «глобально» на производстве эти изменения на отразились, уверяет он.

Интересно, что в случае с «ЛМР Пласт» изменения коснулись не столько «санкционно-западной линии»: ключевым предприятие считает для себя вызов, связанный с необходимостью снижения себестоимости производства, так как при нынешнем курсе рубля (который, как известно, всячески укреплялся Центробанком с весеннего его падения) многим предприятиям даже стало выгоднее закупать материалы у зарубежных компаний, нежели у отечественных. Так, по словам Госмана Кабирова, тот же Китай предлагает сегодня «более конкурентоспособные решения», хотя еще до недавнего времени конкретно в компании «ЛМР Пласт», предлагавшей из-за короткого логистического плеча качественную продукцию по низким ценам, было ровно наоборот: компания производила товары, которые как раз замещали на местных российских рынках товары производства китайских или турецких производителей.

Другой резидент, компания ООО «Кряж+», занимается промышленной переработкой изношенных автомобильных шин и отходов резинотехнических изделий (РТИ) «с целью улучшения экологической обстановки и получения самостоятельного конечного продукта» — резиновой крошки, а также металлокорда и текстильного корда. В частности, фирма предоставляет услуги по утилизации старых шин, а попутно производит мягкие наливные резиновые покрытия для открытых и закрытых площадок, резиновую плитку и крошку. Производя из отходов «уникальное по своим качествам вторичное сырье», в компании намерены, ни много ни мало, решать важные экологические задачи: «сохранять природные ресурсы и улучшать экологическое благополучие». При этом, отмечают в «Кряж+», сегодня сама резиновая крошка востребована заводами резинотехнических изделий, шинными заводами, предприятиями, использующими крошку как заменитель ценного каучука — в том числе предприятиями из Марий Эл и Удмуртии. Компания работает уже 10 лет. Мощности переработки достигли 1,7 тыс. тонн ежегодно.

Фирма предоставляет услуги по утилизации старых шин, а попутно производит мягкие наливные резиновые покрытия для открытых и закрытых площадок, резиновую плитку и крошку. Фото: Максим Платонов

— Санкции на нас никак не повлияли, — уверяет управляющий директор «Кряж+» Марат Нурмухаметов. — Вот резиновая крошка, которая идет на производство и детских спортивных площадок. С клеями (они были зарубежные), идущими на изготовление таких площадок, с ними стало маленько проблематично. Но мы перешли на российский клей. А теперь в стандартном режиме как работали, так и работаем.

Итальянскую полуавтоматическую линию заменят на турецкую или китайскую

Собеседник издания также отметил, что сами промышленные парки удобны тем, что работают фактически «в режиме одного окна»: все проблемы, которые, к примеру, возникают у «Кряж+», решаются не в одиночестве, а при помощи управляющей компании парка «Тюлячи». Другой резидент промышленного парка прямо сейчас запускает новый цех. Компании «Авангард-Строй» на строительство производства металлических дверей и люков выделили льготный микрозаем на 22 млн рублей сроком на 5 лет, при том что сам проект оценивается в 23 млн.

К настоящему моменту уже завершено строительство «конструктива производственного здания (стены, крыша, окна, ворота, полы), а монтаж освещения и отопления будет осуществляется «хозяйственным способом по мере поступления средств». Ввести объект в эксплуатацию обещают уже в четвертом квартале этого года. Предприятие намерено производить одностворчатые и двустворчатые противопожарные металлические двери EI60, противопожарные люки и обычные квартирные двери. Помимо этого «Авангард-Строй» будет заниматься художественной резкой металла для производства оригинальным ворот, ограждений и калиток. В числе других строительных компаний Казани и Иннополиса среди его клиентов можно отметить такие предприятия, как «Ак Барс Строй» и МУП «Казлифтсервис».

Предприятие намерено производить противопожарные металлические двери EI60, противопожарные люки, и обычные квартирные двери. Фото: Максим Платонов

— К сожалению, из-за санкций стоимость импортного оборудования сильно выросла, — признает заместитель директора по техническим вопросам «Авангард-Строя» Дмитрий Пенкин. — И нам приходится менять свои действия в плане покупки нового оборудования. Так, мы хотели приобрести полуавтоматическую итальянскую линию. Но сейчас у нас с Западом проблемы. И, мало того, цена на нее резко выросла. Есть также проблемы с логистикой и доставкой. Ищем альтернативу. Но, к сожалению, в России нет аналогичного оборудования, поэтому на сегодняшний день работаем с Турцией и Китаем.

Другой вызов, стоящий перед компанией, не вызван санкциями, а знаком многим промышленным предприятиям республики не первый год — это кадровый голод, то есть нехватка квалифицированных специалистов, в частности сварщиков, сборщиков дверей, монтажников и установщиков, которых компания активно приглашает, обещая даже обеспечить их жильем. В плане компании увеличить площадь цеха с 1 200 до 3 500 кв. м. Но она уже и сейчас способна производить порядка 2,5 тыс. дверей не в год, а в месяц. «Авангард-Строй» работает сегодня с клиентами из Пензенской области, Мордовии, Чувашии.

Компания выращивает в теплицах площадью 5 тыс. кв. м. зимой главным образом тюльпаны, летом — преимущественно растения для высаживания на городских клумбах. Фото: Максим Платонов

«Пересаживать» поставки с иностранных на отечественные пришлось и другому резиденту промышленного парка — садоводческой компании «Богородские розы», агроном которой рассказал, что если ранее черенки растений закупались в Голландии (компания выращивает в теплицах площадью 5 тыс. кв. м. зимой главным образом тюльпаны, летом — преимущественно растения для высаживания на городских клумбах), то теперь пришлось переориентироваться на отечественного производителя — питомник в Подмосковье. Главные клиенты — оптовики из Татарстана.



— Если раньше мы закупали черенки из Голландии, то к настоящему моменту до 70 процентов мы уже выращиваем сами, — рассказала агроном Елена Иванова. — А часть привозим из-под Москвы. Сейчас мы строим дополнительные площадки, расширяемся. Постепенно переходим на выращивание можжевельников и кустарников и занимаемся уже не только цветами. Вышли на годовой оборот в 60 млн рублей.

Поддержка резидентов промпарка

Для получения займа на строительство резиденты промпарка должны заключить соглашение с Минэкономики республики, которое позволит им получить льготу на имущественный, транспортный и другие налоги. Сейчас в Татарстане промышленные парки есть почти в каждом районе. В них работает около 1,5 тыс. резидентов, которыми создано до 52 тыс. рабочих мест. С начала 2022 года число работников только в промышленных парках, подпадающих под Концепцию развития промышленных парков республики, увеличилось на 4 тысячи.

Еще в пандемийный 2020 год в республике были разработаны программы поддержки специально для резидентов промпарков. В том числе и по строительству объектов инфраструктуры — вышеупомянутый «Кряж+», к примеру, получил в 2021 году 3 млн рублей на бетонирование и благоустройство собственной площадки. В числе прочего резиденты могут получить микрозаем до 5 млн рублей на текущие нужды под 4,5% годовых, микрозаем на строительство инфраструктурных объектов до 30 млн рублей сроком до 5 лет под 5% годовых. За 2 года последние займы получили уже 15 предприятий, четыре построенных на них объекта введены в эксплуатацию, еще четыре подали документы на получение акта ввода в эксплуатацию. Общий объем финансирования в 2020—2021 году в рамках поддержки резидентов промышленных парков Татарстана составил 364 млн рублей.



Сергей Афанасьев