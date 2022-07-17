Цитаты недели: Зарипов — о карьере, Мухаметшин — о президенте, Лукашенко — о потере Украины
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Пока в условиях спецоперации решается судьба Украины и Донбасса, президент Белоруссии Александр Лукашенко не теряет надежды на возвращение к триединому братству. Татарстан тем временем готовится подстроиться под нормы закона о публичной власти — Владимир Путин своим указом изменил название должности Рустама Минниханова с президента на главу республики. Данис Зарипов рад остаться в «Ак Барсе», а Билл Гейтс решил отдать фонду свои миллиарды. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О несостоявшихся планах покинуть «Ак Барс»
Казанский «Ак Барс» перезаключил контракт со своим 41-летним капитаном Данисом Зариповым — он останется в клубе еще на один год. «Ветеран» хоккея объяснил свое решение продолжить карьеру желанием достичь поставленной цели — завоевать Кубок Гагарина. К слову, он уже пятикратный его обладатель — трижды брал трофей в составе «Ак Барса», дважды, будучи игроком «Металлурга». Несмотря на такой триумф, Зарипов останавливаться на достигнутом не намерен — он пообещал приложить все усилия, чтобы «вернуть Кубок Гагарина в Казань».
Об «аккуратном» переименовании президента Татарстана
Татарстан готовится называть Рустама Минниханова не президентом, а по-другому. Как именно — в республике пока не определились. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заверил, что все изменения будут вносить «очень аккуратно», так, что всем это понравится. Но этим, по всей видимости, парламент республики займется уже осенью. В федеральных актах президента Татарстана уже начали именовать главой республики — изменения в свой же указ внес на этой неделе российский лидер Владимир Путин. При этом в конце июня он публично представил Минниханова как президента.
О создании хита в татарском доме
Российский музыкант Юрий Шевчук рассказал, как и где создавался хит группы ДДТ «Родина». Оказалось, что текст известной песни родился в атмосфере деревенского дома его бабушки и дедушки по материнской линии — татар по национальности. Время, проведенное там, артист вспоминает с ностальгией. По словам Шевчука, все песни написаны им о родине и любви. «За моей родиной, Россией — жизнь и прекрасные люди», — говорит музыкант.
Об избавлении от богатства во благо
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс объявил о планах избавиться от «бремени» быть миллиардером — 66-летний филантроп готовится отдать почти все свои деньги благотворительному фонду, который он основал вместе со своей бывшей женой. Организация ввиду нарастающих глобальных кризисов увеличивает ежегодные отчисления на благотворительность в два раза. Гейтс осознает, что после такого решительного шага лишится титула одного из богатейших людей в мире. Сейчас, по данным Forbes, его состояние оценивается в $122 миллиарда.
Об отказе Украины от славянской идентичности
Белорусско-российско-украинское братство перестало существовать еще задолго до спецоперации, которая началась 24 февраля этого года, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Виной всему, по его словам, сам Киев, власти которого «отказались от славянской идентичности». При этом Белоруссия от Украины не отворачивается и выступает за единение народов. Лукашенко заявил, что на фестивале «Славянский базар» звучал и всегда будет звучать украинский язык. «Наша славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает», — уверен он.
Об ударе кризиса по Татарстану
Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич в интервью Николаю Солодникову заявила, что сложная экономическая обстановка, вызванная санкциями Запада, сильно скажется на развитом в этой сфере Татарстане. В то же время те регионы, которые в экономике вели себя «скромно», не так сильно ощутят последствия антироссийской политики Европы и США.
О вреде белой офисной бумаги
Тем, кто переживал из-за дефицита белой офисной бумаги, вообще не стоило беспокоиться из-за этой проблемы — замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров рассказал, что эта бумага, оказывается, негативно сказывается на здоровье человека. Куда безвреднее оказался ее российский аналог, без использования отбеливателя, — он не так опасен и для людей, и для экологии. По словам чиновника, спрос на небеленую бумагу сейчас выше, чем на привычные белоснежные листы.
О третьем поле
Всемирная организация здравоохранения заявила, что «пол не ограничивается мужским или женским», — она намерена сосредоточиться на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью».
Как считает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, подобное «претит канонам здравоохранения». В связи с этим он предложил Москве подумать о выходе из ВОЗ.
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