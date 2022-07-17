Цитаты недели: Зарипов — о карьере, Мухаметшин — о президенте, Лукашенко — о потере Украины

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Пока в условиях спецоперации решается судьба Украины и Донбасса, президент Белоруссии Александр Лукашенко не теряет надежды на возвращение к триединому братству. Татарстан тем временем готовится подстроиться под нормы закона о публичной власти — Владимир Путин своим указом изменил название должности Рустама Минниханова с президента на главу республики. Данис Зарипов рад остаться в «Ак Барсе», а Билл Гейтс решил отдать фонду свои миллиарды. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О несостоявшихся планах покинуть «Ак Барс»

Я планировал завершить карьеру на высокой ноте с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть. Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан.

Казанский «Ак Барс» перезаключил контракт со своим 41-летним капитаном Данисом Зариповым — он останется в клубе еще на один год. «Ветеран» хоккея объяснил свое решение продолжить карьеру желанием достичь поставленной цели — завоевать Кубок Гагарина. К слову, он уже пятикратный его обладатель — трижды брал трофей в составе «Ак Барса», дважды, будучи игроком «Металлурга». Несмотря на такой триумф, Зарипов останавливаться на достигнутом не намерен — он пообещал приложить все усилия, чтобы «вернуть Кубок Гагарина в Казань».



Об «аккуратном» переименовании президента Татарстана

Мы не делаем из этого большой трагедии. Очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать в том числе изменения в Конституцию и в этих вопросах. Не надо беспокоиться, поверьте нам, все это аккуратно сделаем, вы будете довольны.

Татарстан готовится называть Рустама Минниханова не президентом, а по-другому. Как именно — в республике пока не определились. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заверил, что все изменения будут вносить «очень аккуратно», так, что всем это понравится. Но этим, по всей видимости, парламент республики займется уже осенью. В федеральных актах президента Татарстана уже начали именовать главой республики — изменения в свой же указ внес на этой неделе российский лидер Владимир Путин. При этом в конце июня он публично представил Минниханова как президента.



О создании хита в татарском доме

У меня умер дед Акрам, заболела и доживала бабушка. Я жил в деревне за печкой, читал «Доктора Живаго», а бабушка такая хорошая, Талига, это со стороны матери, она татарка, училась в медресе, она знала в совершенстве арабский язык, а дед был сын муллы вообще и тоже читал Коран <...> мощный, суровый, включал телевизор, помню, и материл советскую власть. Это для него было идеальным состоянием. И причем по-татарски. Доругается, выключает и потом говорит: «Все, пойдем пить чай». Такой старенький дом деревенский, пятистеночка, весь в сугробах, электричество то есть, то нет. И я написал эту песню. Просто вот эти куплетики накидал, на гитаре ее сыграл, приехал, ребятам понравилось. До сих пор она актуальна, эта песня.

Российский музыкант Юрий Шевчук рассказал, как и где создавался хит группы ДДТ «Родина». Оказалось, что текст известной песни родился в атмосфере деревенского дома его бабушки и дедушки по материнской линии — татар по национальности. Время, проведенное там, артист вспоминает с ностальгией. По словам Шевчука, все песни написаны им о родине и любви. «За моей родиной, Россией — жизнь и прекрасные люди», — говорит музыкант.



Об избавлении от богатства во благо

Заглядывая в будущее, могу сказать, что планирую отдать практически все свое состояние фонду. А я опущусь вниз в рейтинге богатейших людей мира и со временем вообще из него выйду.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс объявил о планах избавиться от «бремени» быть миллиардером — 66-летний филантроп готовится отдать почти все свои деньги благотворительному фонду, который он основал вместе со своей бывшей женой. Организация ввиду нарастающих глобальных кризисов увеличивает ежегодные отчисления на благотворительность в два раза. Гейтс осознает, что после такого решительного шага лишится титула одного из богатейших людей в мире. Сейчас, по данным Forbes, его состояние оценивается в $122 миллиарда.



Об отказе Украины от славянской идентичности

И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах.

Белорусско-российско-украинское братство перестало существовать еще задолго до спецоперации, которая началась 24 февраля этого года, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Виной всему, по его словам, сам Киев, власти которого «отказались от славянской идентичности». При этом Белоруссия от Украины не отворачивается и выступает за единение народов. Лукашенко заявил, что на фестивале «Славянский базар» звучал и всегда будет звучать украинский язык. «Наша славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает», — уверен он.



Об ударе кризиса по Татарстану

Знаете, что я скажу конкретно про Татарстан, и это, по-моему, будет касаться не только Татарстана, но очень сильно Татарстана. Все российские регионы, которые пытались что-то делать, налаживать контакты с глобальным миром, перенимать современные технологии, приглашать, привечать и поддерживать инвесторов, то есть вели себя как регионы развития, именно сейчас по их башке бьет по полной программе. Те же, кто сидел на трансфертах и тихонько, ну им то что. Поэтому произошедший кризис — это удар прежде всего по самым включенным в глобальную экономику российским регионам.

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич в интервью Николаю Солодникову заявила, что сложная экономическая обстановка, вызванная санкциями Запада, сильно скажется на развитом в этой сфере Татарстане. В то же время те регионы, которые в экономике вели себя «скромно», не так сильно ощутят последствия антироссийской политики Европы и США.



О вреде белой офисной бумаги

Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека.

Тем, кто переживал из-за дефицита белой офисной бумаги, вообще не стоило беспокоиться из-за этой проблемы — замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров рассказал, что эта бумага, оказывается, негативно сказывается на здоровье человека. Куда безвреднее оказался ее российский аналог, без использования отбеливателя, — он не так опасен и для людей, и для экологии. По словам чиновника, спрос на небеленую бумагу сейчас выше, чем на привычные белоснежные листы.



О третьем поле

Нам такие решения со стороны Запада совершенно не нужны, поэтому нужно выходить из ВОЗ, пока они нам не прислали свои обновленные гигиенические нормы. Вообще, у нас уже есть так называемый третий пол — это украинские неонацисты.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что «пол не ограничивается мужским или женским», — она намерена сосредоточиться на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью».



Как считает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, подобное «претит канонам здравоохранения». В связи с этим он предложил Москве подумать о выходе из ВОЗ.