Путин изменил в своем указе название должности Минниханова с президента на главу Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета Российской Федерации»: должность Рустама Минниханова переименована с президента на главу Татарстана. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: «Глава Республики Татарстан», — гласит указ, подписанный Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru

Переименование должности президента Татарстана произойдет к 2023 году. Закон о публичной власти предполагает переходный период, объясняли в казанском Кремле.

С 1 июня 2022 года вступили в силу основные положения нового закона о публичной власти в регионах, который запрещает руководителям именоваться президентами. Нормативные правовые акты субъектов «подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года».

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Тогда председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин допускал, что должность президента республики переименуют к лету 2022 года.

Напомним, в Государственном совете России президент Татарстана является председателем комиссии по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В июне на заседании президиума Госсовета Владимир Путин представил Рустама Минниханова как президента Татарстана.



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Татьяна Демина