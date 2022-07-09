День в истории: Мухаммед-Амин — хан Казани, Екатерина II — императрица России, Николай I — распустил Думу

Чем примечательна дата 9 июля?

Фото: Заседание Государственной думы 6 марта 1907 года в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга. duma.tomsk.ru

Сегодня, 9 июля, Иван III впервые взял Казань, после дворцового переворота в Петербурге на престол взошла Екатерина II, была распущена Государственная дума Российской империи I созыва. В этот день Джон Дикинсон представил первые бумажные салфетки, а на складе кинопленок Литтл-Ферри случился крупный пожар. 9 июля родились легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова, географ Андрей Капица, хип-хоп-исполнитель Элджей. Умерли драматург Мирхайдар Файзи, химик Амедео Авогадро, музыкант Сергей Курехин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Когда в Казани ханом был Мухаммед-Амин

9 июля 1487 года московские войска под предводительством Ивана III впервые взяли Казань. В результате ханом вновь после 1484 года стал Мухаммед-Амин, Иван III принял титул «князя Болгарского», а деятели антимосковской партии были казнены. Между Москвой и Казанью установились «братские» отношения, при этом влияние России на Казанское ханство многократно увеличилось. У Мухаммед-Амина не было сыновей, с его смертью на престоле пресеклась династия Улу-Мухаммеда, основателя Казани.

«И великий князь Иван Васильевич всея Руси царя Магамет-Амина по своей воле посадил на царство в Казани». Миниатюра Лицевого летописного свода / wikipedia.org

9 июля 1928 года скончался татарский и башкирский драматург Мирхайдар Файзи. Писатель родился в состоятельной семье, получил образование в престижном медресе «Хусаиния» и был всесторонне развит: читал русскую литературу, играл на гармони, домре и хорошо пел. Одним из его самых известных произведений считается музыкальная драма «Галиябану», которая стала началом развития музыкальной драматургии. Скончался Файзи в возрасте 36 лет, похоронен рядом с братской могилой в центре Баймака в Башкортостане.

9 июля 1978 года в Набережных Челнах родилась легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова. Она стала первой в истории олимпийской чемпионкой, пробежавшей дистанцию 3 000 м с препятствиями за 8 мин 58,81 сек., тем самым установив мировой рекорд.

9 июля 2021 года «Реальное время» писало, что неустановленные должностные лица МВД и коммерсанты «наварили» 53 миллиона рублей на поставке сотен радиостанций для полицейских Татарстана. Такова фабула уголовного дела Следкома по РТ. Его первым фигурантом стал московский бизнесмен Андрей Киян, гендиректор компании с госконтрактами на 2,5 млрд рублей.



Источник wikipedia.org

На поле вместо Петра III выходит Екатерина II

9 июля 1762 года в Петербурге произошел дворцовый переворот, который молодая Екатерина запланировала сразу после кончины императрицы Елизаветы: вела переговоры с английским послом Уильямсом, просила ссуды на организацию и подкупала сторонников. В результате ее супруг Петр III потерял престол и через неделю скончался при до конца не выясненных обстоятельствах.

9 июля 1906 года Николай II распустил Государственную думу I созыва. Объяснялся этот шаг следующим образом: вместо того чтобы работать над законодательством и улучшением положения государства, выборные от населения занимались критикой уже существующих законов и их же нарушением в отношении народа. Это привело к открытым грабежам, хищению чужого имущества и неповиновению законам среди населения. I созыв проработал 72 дня вместо планируемых пяти лет.

9 июля 1931 года родился географ и геоморфолог Андрей Капица, участник четырех антарктических экспедиций, лауреат Государственной премии СССР. Капица совершил одно из последних географических открытий ХХ века — при анализе данных Первой советской антарктической экспедиции он выдвинул гипотезу об огромном подледном озере под станцией «Восток», которая в итоге подтвердилась.

Фото letopis.msu.ru

Салфетку, пожалуйста!

9 июля 1887 года Джон Дикинсон, английский фабрикант, впервые представил бумажные салфетки. Это произошло на ежегодном торжественном обеде владельцев британских бумажных фабрик. До этого люди пользовались кусками ткани, которые необходимо было постоянно стирать. Также Дикинсон изобрел станок по производству бумаги из целлюлозы.

9 июля 1937 года произошел крупный пожар на складе кинопленок 20th Century Studios в Литтл-Ферри. В результате случившейся трагедии погиб один человек, а двое получили серьезные ранения. Фильмы компании, снятые до 1932 года, были безвозвратно уничтожены, и этот случай послужил поводом для поднятия вопроса об усилении пожарной безопасности в хранилищах нитроцеллюлозной пленки и способе их хранения. Кроме того, были утеряны негативы, произведенные Educational Pictures для «Беларусьфильма», предприятие тогда работало с США.