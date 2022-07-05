«Из-за отсутствия международного календаря эти старты просто необходимы»

В Татарстане пройдёт личный чемпионат России по стендовой стрельбе

С 6 по 11 июля на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдёт личный чемпионат России по стендовой стрельбе. В соревнованиях примут участие около 200 сильнейших спортсменов страны, которым предстоит побороться за шесть комплектов наград в дисциплинах трап и скит. «Реальное время» рассказывает о мероприятии подробнее.

«Было 27 спортсменов в сборной, стало 39. Эффективно работаем»

Это уже второй в нынешнем спортивном сезоне взрослый чемпионат России, который принимает Татарстан — после командного турнира, прошедшего в мае в Тетюшах на площадке обновленного стрельбища. Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов охарактеризовал стендовую стрельбу так: «Очень популярный у нас вид спорта, в данный момент в сборной России значится 39 стендовиков из нашей республики, год назад их было 27. Значит, эффективно работаем».

Президент республиканской Федерации пулевой и стендовой стрельбы Сергей Демин отметил, что проведение российских соревнований на объектах в Татарстане объясняется их высоким уровнем.

— У нас очень хорошие объекты, которые востребованы в России. Из-за отсутствия международного календаря эти старты просто необходимы. 7 июля начнется еще один чемпионат страны — по пулевой стрельбе, 11 июля начнется этап Кубка России по спортингу. Анонсируется приезд олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Алипова, который был еще и бронзовым призером в 2008-м году. Напомню, что лишь трое россиян завоевывали олимпийские медали в стендовой стрельбе— Алексей Латыпов и двое казанцев, Светлана Демина и Василий Мосин,— отметил Демин.

Президент республиканской Федерации пулевой и стендовой стрельбы Сергей Демин отметил, что проведение российских соревнований на объектах в Татарстане объясняется их высоким уровнем. Фото: minsport.tatarstan.ru

Из ныне действующих спортсменов, Демин отметил Алину Фазылзянову, участниц Олимпийских Игр-2020 Екатерину Субботину и Зилю Батыршину.

— На прошлом чемпионате страны три из четырех золотых медалей завоевали стрелки из нашей республики, а Денис Капыстинский опередил как раз-таки олимпийского чемпиона Алипова,— напомнил Сергей Константинович. — Николай Теплый будет стрелять, [его супруга] Альбина Шакирова недавно травмировалась, выходит буквально на костылях, но она выходила на тренировки. Всего нашу республику представят 45 спортсменов из 200 участников. Будет интересно и жарко, как на улице, так и на стрельбище»

«Есть вектор сотрудничества в сторону Азии»

В условиях международной изоляции важно оставаться на связи с теми странами и регионами, которые не отвернулись от России и ее спорта. И это не только Беларусь. Можно было бы подумать об участии, к примеру, на очередных Играх Исламской солидарности, которые стартуют в этом августе в Турции. Помнится, полтора десятка лет назад в таких соревнованиях участвовали спортсменки Татарстана, в частности, бегуньи Екатерина Кондратьева и Елена Мигунова, которых трудно отнести к представительницам традиционного ислама, но это была попытка выйти на внешний контур еще тогда, когда Россия не была в изоляции, о чем в недавнем интервью «Реальному времени» вспоминала менеджер спортсменок Ольга Павлова. Увы, сейчас подобных инициативных людей не нашлось, а Минспорт зарывшись в трудовых буднях, не проявил желания хотя бы попробовать заявиться на этот турнир, как было ранее. Хотя стендовая стрельба присутствует в спортивной программе соревнований.

— Да, сейчас есть вектор сотрудничества больше в сторону Азии, но это же не наша компетенция, Татарстан не может выступать на подобных стартах отдельной командой, — пояснил Шайхутдинов. — Минспорта работает, но есть же еще федерации, а там некоторые направления «буксуют».

Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов охарактеризовал стендовую стрельбу так: «Очень популярный у нас вид спорта. Фото: minsport.tatarstan.ru

Мосин ушел из сборной Казахстана, но готовится работать в другой

Поскольку в стендовой стрельбе ежегодно проводятся чемпионаты мира и Европы, то изоляция России привела к тому, что наши спортсмены потеряли в 2022 году их, плюс четыре этапа Кубка мира — общим количеством шесть международных стартов. Увы, но пока заменить их планируют только одним: «Спартакиадой сильнейших», комплексными международными соревнованиями, первые из которых начнутся уже в июле.

Говоря о международных контактах, Демин вспомнил:

— У нас были наметки на сотрудничество с Узбекистаном, где стендовая стрельба развивалась во времена СССР, а сейчас там только начали восстанавливать былые наработки. Видимо, во времена когда был COVID-19 с его ограничениями, всех отбросило назад. Зато налажены хорошие отношения с федерацией Беларуси. Касаемо Казахстана, где работал наш олимпийский призер Василий Мосин, могу сказать, что его контракт был рассчитан только на время подготовки к Токио-2020, но сейчас у него есть очередной вариант работы с зарубежной командой, правда, конкретику лучше узнавать у самого Мосина».

Сейчас стендовая стрельба развивается в 17 городах России, помимо Татарстана основными центрами можно называть Москву, Липецк и Новосибирск.

— Именно эти города представляют лучшие стрелки, способные выиграть медали. Хотим выиграть все медали, но это нереально. Если завоюем два золота хотя это будет крайне сложно, то я скажу, что это отличный результат. На прошлогоднем чемпионате было завоевано три победы, но сейчас будет крайне сложно повторить этот результат. В том числе и потому, что не всегда на домашней площадке удается показать лучшие результаты. Кстати, вчера 12 татарстанских стрелков вернулись из Воронежа, где готовились в составе сборной России и получили хорошую практику, нагрузки и дали нам возможность сэкономить, — пошутил Демин.

Сергей Демин: «У нас были наметки на сотрудничество с Узбекистаном, где стендовая стрельба развивалась во времена СССР, а сейчас там только начали восстанавливать былые наработки». Фото: minsport.tatarstan.ru

Хотя экономия коснулась, пожалуй, только в амортизации, поскольку ружья исключительно заморские — итальянские «Береттта» и «Перацци». Мишени тоже импортные, но у Татарстана остался запас еще с прошлых соревнований, причем, эти тарелочки «хрупкие», бьются буквально двумя дробями, поэтому можно ожидать более высоких результатов, чем на многих других соревнованиях. Зато патроны российские стрелки используют российские, включая «Феттер», у которого только название похоже на заграничное. Ну, еще и взаимосвязь в ценопроизводстве, поскольку сами патроны подорожали. Эта проблема решается с помощью федеральной программы «Спорт — норма жизни», согласно которой стрелки получили 11 миллионов рублей, для стрельбы это очень приличная сумма.

Джаудат Абдуллин