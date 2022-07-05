Индустриальная реновация

Практика искусства и скорости

В Альметьевске открыли «Индустриальный сквер» с масштабным бетонным скейт-парком на улице Белоглазова, 62. У альметьевских райдеров наконец-то появилось собственное место, где можно развиваться в своем хобби и двигаться к высотам экстрима. Это не дань моде, а необходимость. До этого гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов не раз наблюдал, как катаются альметьевские скейтеры, отрабатывая сложные трюки. Так было решено: лучше построить для них профессиональное место подготовки, где они смогут готовиться к соревнованиям мирового уровня, оттачивая свое мастерство. И парк стал идеальным местом для тех, чья стихия — скорость, риск, адреналин.

С раннего утра и до позднего вечера на тренировке в скейт-парке

Альметьевск уже славится большой протяженностью велосипедных дорожек, так что теперь это один из самых приспособленных в Поволжье городов для передвижения на скоростных велосипедах, роликах, самокатах. А теперь к десяткам «километров здоровья» добавили скейт-парк — специально для фанатов скорости и прыжков на скейте, bmx и самокатах. Тренировочные «холмы» и спусковые треки были спроектированы по запросам альметьевских скейтеров, а построены компанией «Татнефть». На контест в честь открытия парка съехались соревноваться более сотни детей и подростков. Увлеченные райдеры и их родители приехали из Казани, Набережных Челнов, Лениногорска, Йошкар-Олы и Нижнекамска.

Альметьевские скейтеры и самокатеры начали раскатывать новую площадку задолго до торжественной церемонии: дети разных возрастов заполняли парк с раннего утра до позднего вечера, ведь скейт-парк в Альметьевске, как отметили гости открытия — pro-райдеры (чемпионы России и мира) из Москвы и Санкт-Петербурга, с идеальным для вечернего катания освещением, чем не может похвастаться ни один столичный скейт-парк.

Альметьевцы усиленно готовились к первым городским соревнованиям.

Паблик-арт, драйв и энергия молодых преобразили территорию некогда обычной котельной.

Скейт-парк под открытым небом стал неотъемлемой частью «Индустриального сквера» — нового общественного пространства в центральной части города, созданного в этом году по инициативе и финансовой поддержке ПАО «Татнефть». Архитектурная концепция, идея и философия сквера были разработаны бюро «Новь» при участии паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Именно с мурала «Теории происхождения нефти» в рамках паблик-арт программы в 2019 году начались первые шаги преобразования непримечательной промышленной территории котельной №2.

После здесь решили разбить «Индустриальный сквер», который включает не только молодежный экстрим-парк, но спокойную прогулочную зону, а в будущем в нем появятся творческие лаборатории и медиа-перформансы. По замыслу разработчиков, новое пространство объединит в себе функции площадки для экстремального катания, городского сада, образовательного центра — местом притяжения для талантливых художников и перформеров со всей страны.

Индустриальная история участка нашла отражение и в названии, в стилистических решениях по оформлению сквера. По периметру скейт-парка и в прогулочной зоне установлены ярко-желтые трубы — своеобразный символ развития нефтедобычи на юго-востоке Татарстана. Эти малые архитектурные формы многофункциональны. Во-первых, они используются в качестве подвесных светильников вдоль памп-трека и неглубокого бетонного боула, так что можно кататься в вечернее время. Во-вторых, они служат и как конструкции для лазания малышей, паркура для подростков, и как скамейки для отдыха, а в самых маленьких спрятаны мусорные урны.



«Раньше «прыгали и летали» возле офиса «Татнефти»

«В последнее время город заметно преобразился, стало появляться все больше мест общественных пространств, мест отдыха и развлечений», — сказал на церемонии открытия заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев. По его словам, долгое время общественное пространство города не привлекало молодежь, так как в нем не было точек активностей, не было драйва.



Теперь культовым местом для молодежи может стать «Индустриальный сквер».

— Если кто не знает, то сначала здесь была территория, огороженная бетонной стеной — напомнил он. Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» рассказал, что сообщество райдеров Альметьевска принимало активное участие в проектировании первого бетонного скейт-парка в городе, поэтому он построен и спроектированных в соответствии с местным альметьевским стилем катания и отвечает запросам локальных bmx-еров и скейтеров, которые давно «прыгали и летали» перед зданием «Татнефти».

— Мы пригласили этих ребят и спросили, каким должен быть скейт-парк. И сделали так, как они хотели — пояснил топ-менеджер компании.

Глава нефтеграда Тимур Нагуманов согласился, что городу давно не хватало места для экстрима:

— В последнее время все больше детей занимается экстремальными видами спорта. Альметьевск — настоящая велостолица, шикарная инфраструктура построена, но есть еще ребята, которым не хватает адреналина.

Действительно, идею создания экстрим-парка подсказал гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, который не мог не заметить экстремалов. Из окна рабочего кабинета на верхнем этаже штаб-квартиры он не раз видел, как бесстрашные пацаны пробуют исполнять акробатические трюки с риском для здоровья в неприспособленной среде. Понятно, что их не остановить — все-таки мальчишки есть мальчишки. Но можно изменить «код доступа» места. И Маганов предложил построить в городе скейт-парк с безопасными «холмами» и памп-треками, который объединит азартных подростков и молодежь на одной профессиональной спортивной площадке.

В заключение торжественной церемонии открытия парка заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев по-отечески попросил «летающих» скейтеров позаботиться о безопасности катания и надевать защитное снаряжение (шлемы, наколенники и налокотники)

«Это классное катание в компании друзей»

Один из специальных гостей открытия — чемпион мира, bmx-райдер Александр Никулин, приехавший из Москвы, оценил площадку на 5 из 5 баллов. По его словам, здесь можно как комфортно обучаться начинающим, так и профессионально готовиться спортсменам, так как при прохождении трека можно вылететь на высоту 3—4 метра.



— Здесь представлены и смешанный парковый стиль катания, и скоростной, а трамплины сделаны из качественного бетона, — рассказал он. — Важна культура катания, нужно предупреждать, что стартуешь и смотреть по сторонам. Нужен ли здесь наблюдатель? По опыту могу сказать, это самобытный вид спорта, который требует личной организованности, и можно обойтись без него. Прежде всего это классное катание в компании друзей.

Спортсмен рад, что в городах начали строить подобные парки, ведь все больше молодежи увлекается катанием:

— 16 лет назад, когда я начинал кататься, скейт-парка не было от слова совсем, мы сами рыли трамплины из земли, катались по улицам, немного вендалили. Тем не менее в России выросло немало чемпионов и среди них известный казанец Ирек Ризаев.



И экстрим, и арт-лаборатории



Проект «Индустриального сквера» разрабатывала и реализовывала творческая команда бюро «Новь» под руководством куратора проекта архитектора Полины Еж. А еще к работе были привлечены лидеры индустрии экстремального паркостроения в России, эксперты по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеры — строители скейт-парков.



— Совместными усилиями удалось создать по-настоящему уникальное общественное пространство как по внутреннему, так по внешнему содержанию. Оно объединило функции площадки для экстремального катания, городского сада, образовательного и художественного центра, — рассказала Полина Еж, подчеркнув, что это еще один пример социальной ответственности нефтяников перед городом и жителями.

Концепция обустройства парка родилась на месте.

— Когда мы увидели пустое заасфальтированное поле, то казалось бы, что не за что зацепиться в поиске основной идеи, — рассказал архитектор Андрей Воронов. — Но заметили, что сквозь трещины в асфальте прорастает трава, растения и даже пробились кусты помидоров с большими наливными плодами. Это подтолкнуло нас к мысли о том, что здесь нужно разбить парк, как сама природа «разбивает» асфальт. Таким образом, в основу обустройства нового пространства положили идею возвращения природы в город. Растения для этого проекта частично были собраны во время этно-ботанической экспедиции в 2020 году на холмах в окрестностях Альметьевска.

Сейчас территория «Индустриального сквера» — это масштабная тотальная инсталляция, включающая уже хорошо знакомые объекты: мурал «Теории происхождения нефти», медиа-объект «Солнечный факел», лазерную инсталляцию «Нокта».

— Новое пространство переосмысляет роль промышленности в экосистеме города, олицетворяет поиск пути современного человека, глубокую трансформацию окружающего мира, ритмы и масштабность перемен. Поэтому сквер — не просто бетонный скейт-парк, сделанный по запросу местного сообщества. Это размышление о роли промышленных территорий в наших городах, о связи места с его прошлым, о могущественной энергии изменений, которая отличает наше время и, конечно, о природе, которая разрывает асфальт безусловной жизненной силой диких трав, собранных в холмах юго-востока Татарстана, — считает Полина Еж.