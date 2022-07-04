Игорь Гулаков: «Может, покупать передовые технологии и не имитировать импортокопирование?»

Арбитражный управляющий — о российской бюрократии и поддержке бизнеса

Фото: Максим Платонов

В ближайшем будущем Россия может рассчитывать только на свои силы, заявил Дмитрий Медведев. Замглавы Совбеза подчеркнул, что в этом для страны есть определенные плюсы, «потому что это импульс к новым прорывным решениям». Однако пока наши чиновники больше заняты имитацией импортозамещения, считает московский арбитражный управляющий, член ЦК ОРПАУ Игорь Гулаков. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о природе российской бюрократии, поддержке бизнеса и вариантах решения проблем.

Поставили перед фактом, что заграница нам не поможет

Как-то общался с мэром города. И он поделился своим опытом: не дай бог проявлять инициативу! Если есть идея, пока настроишь новую систему, всплывут косяки, за которые будешь отвечать по полной программе. Что спустили сверху, то и делаешь по инструкции и обкладываешься бумажками.



Я думаю, данного чиновника можно поставить на место любого общероссийского чиновника, который может быть и низового, и высшего уровня, и любого направления, и ничего не изменится. Все как раньше, вроде делается, но почему-то вспоминается брежневский застой. Появляются деньги от продажи нефти, газа — тратим на глобальные имиджевые проекты, массово закупаем товары на Западе. А наши товаропроизводители? Что у них покупать? Качество никакое, сервис не тот. Может, стоить покупать передовые, а не вчерашние технологии и не имитировать импортокопирование, а делать прорывы в наукоемких производствах и активно их внедрять?

Сейчас жареный петух клюнул, и бюрократия поставлена перед фактом, что заграница нам не поможет, нужно рассчитывать на себя. А как на себя рассчитывать, если чиновник может только надзирать, выявлять нарушения, запрещать и наказывать? Строить и помогать он не приучен! Если бить палкой, то выживают самые верткие, ловкие, с кем можно договориться втихаря. Но озвучиваются цели повышения общей предпринимательской активности. А кому нужна эта крысиная возня, когда у любого предпринимателя в любой момент могут возникнуть проблемы, фактически вплоть до конфискации всего имущества?



У любого предпринимателя в любой момент могут возникнуть проблемы. Фото: Роман Хасаев

«Будут ли прорывы, если после первой неудачи человека с фонтаном идей сразу «заткнут»?»

У многих на слуху, что некоторые известные люди в США прежде чем стали тем, кем они стали, прошли через череду банкротств. По статистике, умирают 92% запущенных стартапов и лишь 1% добивается большого успеха. У нас любое банкротство — это пожизненный приговор. Вот и посудите — будут ли у нас прорывы, если после первой неудачи человека с фонтаном идей сразу «заткнут»? У него не будет шанса попробовать еще и еще раз. Да, страдают инвесторы и кредиторы. Но у предпринимателя есть шанс сделать прорыв. Дьявол в деталях. Вроде бы законодатели имеют благие намерения — предотвратить мошенничество, наказать виновных, но фактически все превращается в длительные «кровавые разборки». Государство в самом деле, что ли, считает, что, увеличивая чиновничье влияние на бизнес, оно помогает ему?

Не нужно впадать в другую крайность — государство не нужно, рынок все разрулит. В 90-е «свободы» было выше крыши, вернее сказать, «крыш» было достаточно, не только чисто криминальных, но и государственных: милиции, прокуратуры, ФСБ. С любым чиновником за небольшую мзду можно было договориться, чтобы он хотя бы не мешал, не кошмарил бюрократией.

Поэтому мы возвращаемся к собаке на сене, которая может только кусать и гонять, а пастух почему-то в высоких сферах общается, витает, не видит, что на земле творится. Вернее, разглядывает, но только когда случается очередное ЧП. Образцово-показательно наказывают провинившихся, даже иногда некоторых контролеров, которые чрезмерно увлеклись пополнением своего кармана. Но это подчистка последствий, а не работа над системой.

Сейчас многие ставят в пример премьера. Эффективность налоговой при нем резко повысилась. Все стали молиться на цифровизацию. Рутинные процессы, которые можно алгоритмизировать и автоматизировать, лучше компьютеризировать. Но как автоматизируешь управленческие решения, за которые не хочется лично отвечать? Что в таких случаях делается? Создаются ложные KPI, активизируется пустая деятельность, назначаются виновные (предприниматели, конечно). И не дай бог слушать контролируемых — все равно ничего не понятно, чем они занимаются (нет ни соответствующего опыта, ни образования), и тебя еще обвинят в коррупционном сговоре.

Сейчас многие ставят в пример премьера. Эффективность налоговой при нем резко повысилась. Фото: Максим Платонов

«А идеология у нас как у них»

Поэтому преимущества цифровизации скоро закончатся. И что с людьми, чиновниками верхи будут делать? И тянуть, копировать, как прежде, нет возможности. Нужно многое менять. А как менять и дадут ли? После девяностых постепенно отделяли от власти олигархов (по крайней мере, недрузей), приручили СМИ, снижали явную коррупцию, улучшали управляемость. Это замечательно, но не делает нас лидерами. Во всем мире так же делают.

Но мы почему-то пытаемся скопировать, потратить силы, внимание, ресурсы на навязываемое нам, на оболочку, а не на суть. Кто в лидерах? Кто развивает науку, кто создает лучшие условия для воплощения идей! А что у нас? В лучшем случае наукой занимается ВПК, и то — на основе старых советских разработок. Что будет с ВПК, если старые профессора и мастера уйдут в мир иной или их сманят? Образование только ленивый не ругает. И условия для работы тут и там, мягко говоря, отличаются.

Можно, конечно, поставить железный занавес, но в век высоких технологий он будет как решето и, главное, не обеспечит лояльность. А идеология у нас как у них. Вернее сказать, мы после некоторого сопротивления принимаем западную моду. Не скоро, не быстро, спустя десятилетия, но принимаем и выступаем в роли догоняющего. Сейчас многие говорят о необходимости своей лидерской для всего мира идеологии. Но какую идеологию чиновники могут придумать, кроме как «богатейте и наслаждайтесь»? Так эта старая идея Запада. На Западе красивая витрина, и все будут пялиться туда, а не сюда, пока мы не станем первой экономикой мира. А первой экономикой мы не станем, пока мозги у чиновников здесь по-другому работать не будут.

В лучшем случае наукой занимается ВПК, и то — на основе старых советских разработок. Фото: tatarstan.ru

И главное, есть ли воля для изменений? Вроде бы вертикаль власти выстроена. Все дружно бегут исполнять ЦУ. Бегут, но эффект зачастую отрицательный: «Один наш бюрократ заменяет десять их террористов». В научном словаре и политической практике понятие «бюрократия» — буквально «власть конторы, господство аппарата управления»; от фр. bureau — канцелярия, зеленое сукно, которым покрывали столы должностных лиц государственных канцелярий, и греч. kratos — власть, господство. То есть неважно, кто на самом верху — власть у чиновников. Некоторые толковые люди общались с первым лицом. На пальцах объяснили пагубность экономической политики в некоторых направлениях. — «А мне моя челядь объяснила, что мы делаем правильно». В результате воз и ныне там, иначе нужно менять в управлении многое. А где взять людей, которым можно довериться, если старые сотоварищи в трудный час бегут с атакованного корабля?

Государство правильно начало раскручивать проект «Россия — страна возможностей», это отбор свежей «крови» с новыми идеями. Но чтобы «кровь» не застоялась и не кисла, нужно дать право на ошибку и изменить регламенты. Изменить, что важнее: пресекать нарушения и противозаконную деятельность — настраивать на внесение запретов и наказания, сдерживание или развивать предпринимательскую активность — назначить ответственных на развитие определенных направлений с передачей прав развития инфраструктуры и решения жалоб предпринимателей на месте.

Игорь Гулаков