Эльмира Булатова, Казанский цирк: «Цирковых студий действительно много, а именно школ — их нет»

Отсутствие собственной труппы и критика Запашного — с чем встретилась новый директор цирка

Фото: предоставлено пресс-службой Минкульта

17 мая Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин. О нынешнем состоянии цирка, своем назначении, а также о предстоящем 25-летии Казанской цирковой школы Булатова рассказала в интервью «Реальному времени».

«Полноценной труппы Казанского цирка сейчас не существует»

— Каково нынешнее состояние казанской цирковой труппы?

— Что касается цирковой труппы, этот вопрос в первую очередь я, конечно, задала администрации Казанского цирка. Я знаю, что одно из направлений, которое приоритетно было выбрано прошлым руководством, — это создание собственной труппы, демонстрация программ Казанского цирка вне его стен, на площадках России. На сегодняшний день ситуация такая: это была некая попытка создания труппы, но, к сожалению, пандемийный и постпандемийный период внесли свои коррективы в эту деятельность. На данный момент этот вопрос с труппой отложен. То есть она не работает. Номера, которые входили в эту труппу, уезжают сейчас на гастроли кто куда. Полноценной труппы Казанского цирка сейчас не существует. Но мы обязательно вернемся к этому вопросу немножечко попозже. Вопрос с труппой Казанского цирка открыт, и мы обязательно будем его прорабатывать, но не сейчас, не сиюминутно.

— Принимали ли участие в труппе выпускники Казанской цирковой школы?

— Входили ли туда номера цирковой школы? Нет, не входили. На самом деле, я сейчас очень плотно занимаюсь вопросом Казанской цирковой школы. В части чего я хочу посмотреть, что из себя представляет школа? Я знаю, что у нее очень много достижений, что есть прекрасные артисты, которые работают в ведущих цирковых коллективах. Именно выпускники школы Казанского цирка.

Кадр с представления Булатовой коллективу цирка. Фото: Минкульт РТ

«Дайте мне хоть какие-то сюрпризы для казанского зрителя оставить»

— У вас есть какие-нибудь кандидаты в будущую труппу? Может быть, уже разрабатываются какие-то программы?

— Идей очень много. Не хотелось бы сейчас говорить о своих планах. Безусловно, Казанский цирк будет идти по пути того, что здесь будут создаваться собственные программы. Насколько это будет возможно, насколько будут позволять наши производственные ресурсы, наши финансовые ресурсы. Это очень затратно как по человеческим ресурсам, так и по финансовым. Планов громадье на самом деле, и не хотелось бы забегать вперед. Дайте мне хоть какие-то сюрпризы для казанского зрителя оставить. Безусловно, есть планы сюда привлекать исключительно артистов, которые заслуженные, которые показывают самый высокий уровень мастерства. Вот сейчас работает программа — это гордость компании «Росгосцирка» которая плотно сотрудничала с Казанским цирком. Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества. Это такая программа, за которую говорят сборы. Люди идут с удовольствием, смотрят. Это безумно красиво, это безумно интересно, захватывающе. Это уже уровень шоу мирового стандарта. Мы постараемся идти по этому пути качественных программ. Будем очень стараться и прикладывать все наши силы.

«Животные содержатся именно правильно»

— Как на сегодняшний день обстоят дела с содержанием цирковых животных?

— В настоящий момент в цирке находится не так уж много животных. И, естественно, цирк имеет лицензию. Сейчас у нас в России вся эта деятельность подлежит лицензированию. Соответственно, лицензию невозможно получить, если мы не создадим условия для животных, которые прописаны в этом законе. Поэтому все животные содержатся по действующим нормативам, то есть в хороших условиях. Забегая немножечко вперед, хочу сказать, что мы обязательно приоткроем занавес закулисной части Казанского цирка и пригласим репортеров для того, чтобы они сами пришли и убедились, как содержатся животные. Но хотелось бы, чтобы СМИ знали нормативы, чтоб потом не возникало никаких вопросов. То есть лицензия у Казанского цирка имеется, а получили ее потому, что животные содержатся именно правильно.

Фото: realnoevremya.ru

25-летие 26-летней школы

— Планируется ли какой-нибудь анонс 25-летия Казанской цирковой школы?

— Немножечко откорректирую этот вопрос. Это немного не так. У нас в этом году школе исполняется 26 лет. Но в связи с тем, что опять же был период пандемии, постпандемии, которые внесли свои коррективы в жизнь таких организаций, как цирк, празднование 25-летия Казанский цирк решил перенести еще до моего назначения. Перенести на этот год, как, в принципе, переносилось многое другое. Это будет отчетное мероприятие, где школа покажет все свои достижения. Состоится оно ориентировочно 7 июля. Естественно, мы будем анонсировать это мероприятие. В среду у нас состоится совещание на эту тему. Обязательно мы пригласим прессу для того, чтобы поговорить и рассказать о наших планах на это мероприятие — это знаковое событие. Если говорить в рамках мероприятия, оно будет именно гордостью Казанской цирковой школы. Цирковых студий действительно много, а именно школ — их нет. Как мы разговаривали с руководителем школы, будет представлено 17 номеров, но это я уже забегаю вперед. Естественно, в анонсе мы все это расскажем подробно. Билеты будут продаваться по чисто символической цене. Мы будем ждать жителей и гостей Казани.

Фото: kazan-circus.ru

Отметим, что детская цирковая школа открылась в 1996 году по решению Кабинета министров Татарстана. В настоящее время в ней обучаются более 150 детей от 5 до 14 лет. Обучение в школе строится на предметной основе, а в список входят: акробатика, гимнастика, хореография, танец, актерское мастерство, жонглирование и эквилибристика. Кроме того, более 40 ее выпускников работают в различных цирках по всему миру, в том числе в «Дю Солей», а также в компании «Росгосцирк».

«Сюрприз» для Запашного

— На днях в СМИ вышло сообщение о том, что ваше назначение стало сюрпризом для Эдгара Запашного. Он в целом высказал свое недовольство в связи с тем, что правительство республики не обращалось за советом. Как вы думаете, чем вызвана такая реакция?

— На самом деле, это было в пику моего назначения. Мне совершенно было некогда детально ознакомиться с его какими-то комментариями. Работаем с утра до ночи, и нет возможности даже, понимаете, отвлечься на какие-то вещи. Наверное, это неправильно. Мы должны всегда быть в курсе, что про нас говорят и как про нас говорят. Честно, я даже не знаю, что по этому вопросу прокомментировать. Мое назначение было в рамках действующего законодательства. Да, то есть критиковать либо ну… я боюсь соврать, потому что я не в материале. Честно говорю, что да, мне что-то говорили, но я не читала лично. Сегодня суббота, я на работе, потому что у меня не может сейчас быть выходных.

Я только приступила к обязанностям. Самая моя главная задача — это сейчас погрузиться полностью в работу и никоим образом не ухудшить ее, а наоборот, улучшать, улучшать и показать ее потрясающей. Министерство культуры очень довольно работой Казанского цирка — здесь все прекрасно. Я работала в цирке братьев Запашных, в Большом Московском цирке. Мой уровень квалификации и прочее Эдгард Вальтерович знает. Мне самой интересно, почему он так сказал, почему для него это было сюрпризом. Возможно, были какие-то другие планы. Я с уважением отношусь к руководителям цирковых предприятий. Вдвойне — для меня, наверное, другое будет как-то странно.

Пришла телеграмма с замечательными поздравлениями от Эдгарда и Аскольда Запашных. Наверное, он знал мою кандидатуру. Наверное, да. Мы, в принципе, работали вместе. Еще раз повторюсь, в моем уровне квалификации сомневаться не стоило бы человеку, у которого я была тем же самым советником. Это открытая информация. Данная запись есть в моей трудовой книжке. Я думаю, что в квалификации своего советника человеку не стоит сомневаться.

Фото: kazan-circus.ru