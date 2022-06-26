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В Татарстане продолжается строительство моста на М-12 через Волгу — фото

18:55, 26.06.2022 1
В Татарстане продолжается строительство моста на М-12 через Волгу — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжается строительство моста по М-12 через Волгу. Ожидается, что в длину он будет достигать 3 362,03 м.

В этом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин совершил облет трассы М-12. В частности, он ознакомился с ходом строительства моста через Волгу в Татарстане. Он поставил задачу сократить сроки работ.

Фото: realnoevremya.ru

В мае на правом берегу Волги стартовала подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

Тогда сообщалось, что всего на мосту через Волгу забурено 355 из 572 свай, а также сделано 10 тысяч кубометров монолитных железобетонных конструкций. Уже смонтировано 3 тысячи из 44 тысяч тонн металлоконструкций пролетного строения, а также завершено строительство 6 из 28 опор.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 июн
    Почему дорогу не поливают?? Миллионы же на полив выделены. Мы жители КП Никольские луга, Лаишевского районе Татарстана, задыхаеся от пыли. До трассы 50 - 100 метров. И сутками пыль стоить от грузовиков. Даже поселка не видно со сотроны
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