В Татарстане продолжается строительство моста на М-12 через Волгу — фото

В Татарстане продолжается строительство моста по М-12 через Волгу. Ожидается, что в длину он будет достигать 3 362,03 м.

В этом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин совершил облет трассы М-12. В частности, он ознакомился с ходом строительства моста через Волгу в Татарстане. Он поставил задачу сократить сроки работ.

Фото: realnoevremya.ru

В мае на правом берегу Волги стартовала подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.



Тогда сообщалось, что всего на мосту через Волгу забурено 355 из 572 свай, а также сделано 10 тысяч кубометров монолитных железобетонных конструкций. Уже смонтировано 3 тысячи из 44 тысяч тонн металлоконструкций пролетного строения, а также завершено строительство 6 из 28 опор.



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Татьяна Леухина