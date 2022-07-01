День в истории: первый российский автомобиль, билет за 5 копеек и запуск Казанской ТЭЦ-1

Чем примечательна дата 1 июля?

1 июля в России отмечается памятная дата — День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Она не является официальной, но с каждым годом становится все более известной. Значимые события в этот день произошли в мировой истории — презентован первый русский автомобиль, Россия впервые перешла на летнее время, запущена программа приватизации госимущества, окраины Казани стала снабжать электричеством ТЭЦ-1, был построен первый пролет моста через Каму. Также в этот день родились известная всему СССР скульптор, автор монументальной работы «Рабочий и колхозница» Вера Мухина, татарский писатель и драматург Диас Валеев, французская писательница Аврора Дюпен, которая писала свои романы под мужским псевдонимом Жорж Санд. Умерли 1 июля в разные годы народная артистка СССР Людмила Зыкина, 14-летняя Таня Савичева — ленинградская школьница, автор легендарного «Блокадного дневника», и писательница с мировым именем, создавшая «Хижину дяди Тома», Гарриет Элизабет Бичер-Стоу. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Электричество для казанских окраин и заводов

1 июля 1901 года в Казанской губернии ввели казенную продажу вина. Произошло это спустя 8 лет после того, как «казенная продажа питей» была введена в России и означала исключительное право государства на приобретение и продажу спиртных напитков. Целью введения госмонополии на алкоголь стала борьба с пьянством и самогоноварением. Как писал тогда реформатор Сергей Витте, «они (кабатчики) продолжают спаивать, обирать и развращать народ всеми средствами...» . По прошествии 27 лет в этот же день в Казани при Наркомздраве республики было создано общество борьбы с алкоголизмом. А в 1994-м в стране была ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев.



Фото: А. Бренинг из альбома Г. Фролова (vk.com/kazanhistory)

1 июля 1933 года Госкомиссия подписала акт о приемке Казанской ТЭЦ-1, расположенной на берегу озера Кабан, в промышленную эксплуатацию. С тех пор она снабжает электричеством часть столицы. Благодаря ТЭЦ электрический ток пришел на казанские окраины — в Юдино, Васильево, Зеленодольск. Станция обеспечивала паром и крупные промышленные предприятия — завод СК им. Кирова, химкомбинат им. Вахитова, заводы «Искож» и РТИ, другие производства. Вторую ТЭЦ в Казани в работу запустили пять лет.

1 июля 2000 года в Татарстане возле Сорочьих Гор был возведен первый пролет полуторакилометрового моста через Каму. В стройке участвовали 350 человек. Реализация проекта позволила соединить транспортной магистралью не только 15 районов республики, но и центр России с Оренбургом, Уралом, Дальним Востоком и государствами Средней Азии. Таких мостов, сооруженных методом постоянной надвижки пролетов с берега, в России к тому времени было только два — в Саратове и Волгограде. Открытие первой очереди автодорожного моста состоялось через два года.

Фото: Олег Тихонов

1 июля 2021 года «Реальное время» писало, что ГИБДД совместно с властями Казани уже около месяца работает над проектом по ограничению использования электросамокатов и других СИМов. Количество происшествий с электросамокатами в Татарстане достигло такой критической точки, что президент республики Рустам Минниханов дал команду — немедленно, за неделю, принять меры к наведению порядка с эксплуатацией СИМов. Однако привести в действие такую «бомбу» для компаний, предоставляющих эту технику в прокат, было не так просто.

Первое российское авто и начало приватизации

1 июля 1783 года в Петербурге открылся Большой театр, получивший затем название Мариинского. Он просуществовал до 1886 года — затем в нем была создана Петербургская консерватория. Как свидетельствуют архивные документы, первое каменное здание Большого театра начали возводить в 1775 году по проекту архитектора Антонио Ринальди. В нем давались оперные, балетные и драматические спектакли, устраивались концерты и балы. До середины XIX века здесь выступала императорская придворная труппа.

Фото wikipedia.org

1 июля 1896 года на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде императору Николаю II показали первый русский автомобиль. Его изобретателями были Евгений Яковлев и Петр Фрезе. По своим характеристикам автомобиль ничем не уступал аналогичным зарубежным, но стоил дешевле, подходил для путешествий по сложным российским дорогам. Вслед за первым автомобилем в России появились правила дорожного движения.

1 июля 1917 года Россия впервые в истории перешла с зимнего на летнее время. В этот день постановлением Временного правительства стрелки часов были переведены на один час вперед. Практика перехода с зимнего на летнее время в России просуществовала до 2014 года. С тех пор страна живет по зимнему времени.

В 1966 году в советских колхозах впервые стали выдавать зарплату деньгами. До этого вместо рублей труд колхозников оценивался в трудоднях. Расчет велся сельхозпродуктами: зерном, хлебом, картофелем и прочим.

Фото из фондов Государственного архива РТ

1 июля 1961 года, после проведенной денежной реформы с деноминацией рубля, стоимость проезда в общественном транспорте была зафиксирована на одном уровне для всех городов СССР. На городских автобусах и метро проезд начал стоить 5 копеек, на троллейбусах — 4 копейки, поездка на трамвае обходилась в 3 копейки. Такой цена билета оставалась по 1985 год, а где-то и до 1991-го.



1 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о приватизации государственного и муниципального имущества, что позволило предприятиям из госсобственности перейти в частную. Массовая приватизация пришлась на период с 1992 по 94-й год. Почти все крупные промышленные компании стали акционерными обществами, а в стране стали появляться первые миллионеры и олигархи-миллиардеры, среди них Березовский, Ходорковский и Абрамович.



Фото wikipedia.org

1 июля 2009 года в России ввели запрет на азартные игры вне четырех особых игорных зон. Казино и прочие игорные заведения, игровые автоматы перенесли в Алтайский, Краснодарский и Приморский края и в Калининградскую область, позже — еще и в Крым. В 2005 году оборот этой индустрии развлечений в России составил около $6 млрд — в стране работали 400 тысяч игровых автоматов и 5 тысяч игровых столов.

Первые в мире очки — для судей Китая

1 июля 1200 года в одной из китайских рукописных хроник впервые в мире были упомянуты очки. Их сделали из тонких пластин дымчатого кварца — раухтопаза для судей, чтобы во время допросов обвиняемые и свидетели не видели выражения их глаз.

Фото wikipedia.org

1 июля 1904 года в Сент-Луисе (США) открылись III Олимпийские игры. Участниками соревнований в 10 видах спорта стали почти 690 спортсменов, из них восемь женщин, из 12 стран. В этот день в 1968 году 61 государство мира подписало договор о нераспространении ядерного оружия. Сегодня его участниками являются более 160 стран.