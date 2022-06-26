Цитаты недели: Володин — о шкале Урсулы, Матвиенко — об англицизмах, Лукашенко — о возвращенцах
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
После начала спецоперации обострение в отношениях России и Запада вышло на новый уровень. Антироссийские настроения недоброжелатели хотят распространять через музыку артистов, а в спортивной среде предпочитают не демонстрировать фотографии олимпийских чемпионов из России, по праву завоевавших свои титулы. Пока европейцы готовятся к холодным зимам в своих квартирах без российских энергоносителей, наши жители борются с англицизмами и готовятся переходить с американской газировки на русский квас. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О сорняках в русском языке
Российские власти в ответ на отмену русской культуры на Западе не собираются ограничиваться брошюрой «Говори по-русски», составленной в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что борьбой с англицизмами следует заняться на законодательном уровне. Заимствованные из западных языков слова, по ее мнению, сорняки, без которых русскоговорящий человек без труда может обойтись в своей речи. Особенно Матвиенко не нравится, что англицизмами выражаются высокопоставленные чиновники.
О снижении градуса в головах европейских чиновников
Европейцы рискуют замерзать в своих домах грядущей зимой из-за антироссийской политики своих властей. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что можно поступиться комфортной температурой в доме из-за трудностей с энергоносителями. В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин уверяет, что это ей и ее коллегам необходимо «остыть» и задуматься о своих гражданах, а не о том, какие бы еще санкции ввести в отношении России.
Об освященном квасе со вкусом колы
Импортозамещение в России в разгаре, что можно заметить по полкам любого супермаркета — место Coca-Cola, Fanta и Sprite занимают отечественные аналоги, которые по большей части отличаются лишь этикеткой. Но предприимчивые и патриотичные бизнесмены готовы шагнуть дальше и создавать на замену американским шипучим напиткам настоящий русский продукт. Управляющий директор компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков объявил о планах заполнить магазинные полки квасом, но со вкусом полюбившейся многим россиянам американской колы.
О суперантироссийской песне
Певица Манижа, выступавшая от России на последнем Евровидении-2021, в котором удалось поучаствовать нашей стране, рассказала, как отказалась от предложения большой музыкальной компании записать «суперантироссийский трек». Артистка считает недопустимым смешивать творчество и политические игры, но признает, что они, к ее сожалению, переплетаются.
О калибре европейских политиков
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале высказался «по теме, по которой обычно высказываться было не принято», — о европейских и американских коллегах. По его словам, он двадцать лет наблюдал за падением уровня западных политиков, сейчас Западом управляет «чахлая поросль лиц», неспособная брать на себя ответственность. Экс-президент России утверждает, что европейскими чиновниками управляют США, они мелкие пешки в руках американского аппарата. И улучшения ситуации на политической арене Запада не ожидается, считает Медведев.
О прощении и наказании
В памяти президента Белоруссии Александра Лукашенко воспоминания о событиях августа 2020 года в Минске все еще свежи. Эмоционально он вспоминает о своих оппонентах, которые в дни массовых волнений покинули государство, а теперь хотят на родную землю. И белорусский лидер их стремление вернуться на родину поддерживает, но предупреждает, что каждый получит по заслугам в случае возращения. Лукашенко заявил, что сейчас Запад сконцентрировался на помощи беженцам с Украины, а переселенцы с Белоруссии ушли на второй план.
О злобе и ненависти
В Международный олимпийский день ISU опубликовал в соцсетях фотографии победителей Олимпиады в Пекине — 2022 в фигурном катании. Однако вместо снимка олимпийской чемпионки Анны Щербаковой разместили фото бронзового призера из Японии Каори Сакамото.
По мнению президента Федерации самбо Москвы Рената Лайшева, так ISU продемонстрировал трусость, слабость и бескультурье, при этом поступок Международного союза конькобежцев удивления у него не вызвал. Вместе с этим он считает, что озлобляться в ответ «ни в коем случае нельзя». Надо оставаться людьми, призывает Лайшев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым