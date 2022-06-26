Цитаты недели: Володин — о шкале Урсулы, Матвиенко — об англицизмах, Лукашенко — о возвращенцах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

После начала спецоперации обострение в отношениях России и Запада вышло на новый уровень. Антироссийские настроения недоброжелатели хотят распространять через музыку артистов, а в спортивной среде предпочитают не демонстрировать фотографии олимпийских чемпионов из России, по праву завоевавших свои титулы. Пока европейцы готовятся к холодным зимам в своих квартирах без российских энергоносителей, наши жители борются с англицизмами и готовятся переходить с американской газировки на русский квас. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О сорняках в русском языке

Вот «кешбэк» как был, так и есть, и это все произносится на правительственном уровне. Ну есть же аналоги русского языка, ну чего мы хватаемся за эти... засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими всякими разными словами. Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть.

Российские власти в ответ на отмену русской культуры на Западе не собираются ограничиваться брошюрой «Говори по-русски», составленной в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что борьбой с англицизмами следует заняться на законодательном уровне. Заимствованные из западных языков слова, по ее мнению, сорняки, без которых русскоговорящий человек без труда может обойтись в своей речи. Особенно Матвиенко не нравится, что англицизмами выражаются высокопоставленные чиновники.



О снижении градуса в головах европейских чиновников

Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На днях она заявила: снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». <...> Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран.

Европейцы рискуют замерзать в своих домах грядущей зимой из-за антироссийской политики своих властей. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что можно поступиться комфортной температурой в доме из-за трудностей с энергоносителями. В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин уверяет, что это ей и ее коллегам необходимо «остыть» и задуматься о своих гражданах, а не о том, какие бы еще санкции ввести в отношении России.



Об освященном квасе со вкусом колы



Как преемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом, и утвержден рабочий вариант названия — славянский квас «Колокола». На этикетке будет изображен церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой.

Импортозамещение в России в разгаре, что можно заметить по полкам любого супермаркета — место Coca-Cola, Fanta и Sprite занимают отечественные аналоги, которые по большей части отличаются лишь этикеткой. Но предприимчивые и патриотичные бизнесмены готовы шагнуть дальше и создавать на замену американским шипучим напиткам настоящий русский продукт. Управляющий директор компании Funky Monkey Вячеслав Гавриленков объявил о планах заполнить магазинные полки квасом, но со вкусом полюбившейся многим россиянам американской колы.



О суперантироссийской песне

Был один лейбл, который написал мне: «Если ты запишешь суперантироссийскую песню, мы можем с тобой подписать контракт». Мне это все кажется отвратительным. Они такие, типа «мы тебе гарантируем защиту». <...> Мне жаль, что музыка и политика так близко друг к другу стоят, так не должно быть. Музыка всегда должна быть про образование и духовное развитие.

Певица Манижа, выступавшая от России на последнем Евровидении-2021, в котором удалось поучаствовать нашей стране, рассказала, как отказалась от предложения большой музыкальной компании записать «суперантироссийский трек». Артистка считает недопустимым смешивать творчество и политические игры, но признает, что они, к ее сожалению, переплетаются.



О калибре европейских политиков

Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше. Увы, просветлений пока не предвидится. Это создает проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается. Как когда-то метко заметил Владимир Путин, «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале высказался «по теме, по которой обычно высказываться было не принято», — о европейских и американских коллегах. По его словам, он двадцать лет наблюдал за падением уровня западных политиков, сейчас Западом управляет «чахлая поросль лиц», неспособная брать на себя ответственность. Экс-президент России утверждает, что европейскими чиновниками управляют США, они мелкие пешки в руках американского аппарата. И улучшения ситуации на политической арене Запада не ожидается, считает Медведев.



О прощении и наказании

Побежали за границу [после президентских выборов 2020 года], а сегодня 95% <...> уже пишут открыто, хотят назад вернуться: «Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу». 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь.

В памяти президента Белоруссии Александра Лукашенко воспоминания о событиях августа 2020 года в Минске все еще свежи. Эмоционально он вспоминает о своих оппонентах, которые в дни массовых волнений покинули государство, а теперь хотят на родную землю. И белорусский лидер их стремление вернуться на родину поддерживает, но предупреждает, что каждый получит по заслугам в случае возращения. Лукашенко заявил, что сейчас Запад сконцентрировался на помощи беженцам с Украины, а переселенцы с Белоруссии ушли на второй план.



О злобе и ненависти

Мне даже это нравится, потому что мы увидели истинное лицо Запада. Тут не приходится удивляться — и это тоже хорошо. <...> Все их слова о толерантности, демократии яйца выеденного не стоят, это помойка. Они окончательно раскрылись в своей злобе и ненависти по отношению к нам. Мы — та нация, которая несет мир, культуру, красоту спорта и великие достижения во всех видах спорта.

В Международный олимпийский день ISU опубликовал в соцсетях фотографии победителей Олимпиады в Пекине — 2022 в фигурном катании. Однако вместо снимка олимпийской чемпионки Анны Щербаковой разместили фото бронзового призера из Японии Каори Сакамото.



По мнению президента Федерации самбо Москвы Рената Лайшева, так ISU продемонстрировал трусость, слабость и бескультурье, при этом поступок Международного союза конькобежцев удивления у него не вызвал. Вместе с этим он считает, что озлобляться в ответ «ни в коем случае нельзя». Надо оставаться людьми, призывает Лайшев.