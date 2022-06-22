День в истории: Черномырдин подписал договор с Татарстаном, Ермолов основал Грозный
Чем примечательна дата 22 июня?
В Казани открыли памятник Рихарду Зорге, на Кавказе основана крепость Грозная, в Москве появилась радиотрансляционная сеть, РФ и РТ подписали договоры, у Плутона нашли спутник, который назвали Хароном. Родились театральный режиссер Владимир Чигишев, писатель Дэн Браун, актриса Мерил Стрип. Умерли нейрофизиолог Наталья Бехтерева, поэт Наум Коржавин, певица Джуди Гарланд. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Татарстан и Россия
22 июня 1953 года в Омске родился Владимир Чигишев. Его первый диплом — местного института физкультуры. Лишь потом он окончил ГИТИС, работал в Горьком и Ростове, а в 2005 году возглавил Казанский театр юного зрителя, где проработал до самой смерти в 2013-м. Поставил за жизнь около 40 спектаклей.
22 июня 1993 года в рамках визита председателя Совета министров РФ Виктора Черномырдина в Казани правительства России и Татарстана подписали три соглашения — о взаимном делегировании предметов ведения и полномочий в оборонных отраслях промышленности; по вопросам собственности; об урегулировании отношений в вопросах таможенного дела. Таким образом, было продолжено движение к общему договору о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения между РФ и РТ, который появился в феврале 1994-го.
22 июня 2016 года в сквере Славы открылся памятник советскому разведчику Рихарду Зорге. Его автор — краснодарский скульптор Михаил Сердюков, который в рамках собственного проекта «Аллея Славы» установил в России и за рубежом свыше 1 000 монументов. Кроме того, установка памятника стала окончанием реконструкции сквера Славы на улице имени разведчика.
22 июня 2008 года умерла Наталья Бехтерева, внучка ученого-академика Владимира Бехтерева, уроженца Елабуги. Ее отец Петр, инженер военной техники, родился в Казани, в 1937-м репрессирован. Наталья росла с братом в детском доме. Бехтерева — вице-президент Международной организации по психофизиологии и научный руководитель Института мозга человека РАН.
22 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в Минспорта России ушли документы о лишении казанского тренера звания мастера спорта страны по дзюдо. В законности получения этого титула усомнились прокуроры двух регионов и подтверждение своим догадкам нашли аж на Северном Кавказе. Сам герой год назад был уволен, но триумфально вернулся к работе по решению суда. Как выяснило «Реальное время», свое звание мастера он считает законным.
Говорит Москва
22 июня 1818 года на Кавказе генерал Алексей Ермолов основал крепость Грозную, вскоре — главный пункт дислокации полков и бригад отдельного Кавказского корпуса. Здесь, к примеру, служил брат Пушкина Лев. В 1869-м, лишившись стратегического назначения, она стала городом — Грозным.
22 июня 1921 года в Москве начались первые радиотрансляции по всему городу, сообщая жителям важную информацию. При этом первый радиоузел с центральным усилителем появился в 1925 году в Доме Союзов. В то время приемники находились на заводах, фабриках и улицах, очень немногие были в жилых домах.
Харон почти не виден
22 июня 1964 года родился Дэн Браун, автор бестселлеров «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно». При этом он начинал свою карьеру как музыкант. Последняя его книга — «Дикая симфония», к которой написана и сама симфония. В этом году было объявлено, что произведение превратится в анимационный мюзикл.
22 июня 1978 года американский астрофизик Джеймс Кристи открыл на снимке Военно-морской обсерватории США спутник Плутона — Харон. В 1977-м его существование предсказал Ролан Киладзе, сотрудник Абастуманской астрофизической обсерватории. Наличие спутника было определено по тому, что некоторые изображения Плутона были слегка вытянуты — разрешение телескопа не позволяло увидеть планету и ее спутник раздельно.
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