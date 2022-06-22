День в истории: Черномырдин подписал договор с Татарстаном, Ермолов основал Грозный

Чем примечательна дата 22 июня?

Фото: Михаил Козловский

В Казани открыли памятник Рихарду Зорге, на Кавказе основана крепость Грозная, в Москве появилась радиотрансляционная сеть, РФ и РТ подписали договоры, у Плутона нашли спутник, который назвали Хароном. Родились театральный режиссер Владимир Чигишев, писатель Дэн Браун, актриса Мерил Стрип. Умерли нейрофизиолог Наталья Бехтерева, поэт Наум Коржавин, певица Джуди Гарланд. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарстан и Россия

22 июня 1953 года в Омске родился Владимир Чигишев. Его первый диплом — местного института физкультуры. Лишь потом он окончил ГИТИС, работал в Горьком и Ростове, а в 2005 году возглавил Казанский театр юного зрителя, где проработал до самой смерти в 2013-м. Поставил за жизнь около 40 спектаклей.



Фото kino-teatr.ru

22 июня 1993 года в рамках визита председателя Совета министров РФ Виктора Черномырдина в Казани правительства России и Татарстана подписали три соглашения — о взаимном делегировании предметов ведения и полномочий в оборонных отраслях промышленности; по вопросам собственности; об урегулировании отношений в вопросах таможенного дела. Таким образом, было продолжено движение к общему договору о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения между РФ и РТ, который появился в феврале 1994-го.

22 июня 2016 года в сквере Славы открылся памятник советскому разведчику Рихарду Зорге. Его автор — краснодарский скульптор Михаил Сердюков, который в рамках собственного проекта «Аллея Славы» установил в России и за рубежом свыше 1 000 монументов. Кроме того, установка памятника стала окончанием реконструкции сквера Славы на улице имени разведчика.

Фото tatar-inform.ru

22 июня 2008 года умерла Наталья Бехтерева, внучка ученого-академика Владимира Бехтерева, уроженца Елабуги. Ее отец Петр, инженер военной техники, родился в Казани, в 1937-м репрессирован. Наталья росла с братом в детском доме. Бехтерева — вице-президент Международной организации по психофизиологии и научный руководитель Института мозга человека РАН.

22 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в Минспорта России ушли документы о лишении казанского тренера звания мастера спорта страны по дзюдо. В законности получения этого титула усомнились прокуроры двух регионов и подтверждение своим догадкам нашли аж на Северном Кавказе. Сам герой год назад был уволен, но триумфально вернулся к работе по решению суда. Как выяснило «Реальное время», свое звание мастера он считает законным.

Фото wikipedia.org

Говорит Москва



22 июня 1818 года на Кавказе генерал Алексей Ермолов основал крепость Грозную, вскоре — главный пункт дислокации полков и бригад отдельного Кавказского корпуса. Здесь, к примеру, служил брат Пушкина Лев. В 1869-м, лишившись стратегического назначения, она стала городом — Грозным.



22 июня 1921 года в Москве начались первые радиотрансляции по всему городу, сообщая жителям важную информацию. При этом первый радиоузел с центральным усилителем появился в 1925 году в Доме Союзов. В то время приемники находились на заводах, фабриках и улицах, очень немногие были в жилых домах.

Фото rostec.ru

Харон почти не виден



22 июня 1964 года родился Дэн Браун, автор бестселлеров «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно». При этом он начинал свою карьеру как музыкант. Последняя его книга — «Дикая симфония», к которой написана и сама симфония. В этом году было объявлено, что произведение превратится в анимационный мюзикл.

22 июня 1978 года американский астрофизик Джеймс Кристи открыл на снимке Военно-морской обсерватории США спутник Плутона — Харон. В 1977-м его существование предсказал Ролан Киладзе, сотрудник Абастуманской астрофизической обсерватории. Наличие спутника было определено по тому, что некоторые изображения Плутона были слегка вытянуты — разрешение телескопа не позволяло увидеть планету и ее спутник раздельно.

