Сколько в Татарстане лжемастеров спорта?

Прокуратура РТ заподозрила казанца в незаконном получении звания через соседнюю республику

По данным источников «Реального времени», в Минспорта России ушли документы о лишении казанского тренера звания мастера спорта страны по дзюдо. В законности получения этого титула усомнились прокуроры двух регионов и подтверждение своим догадкам нашли аж на Северном Кавказе. Сам герой год назад был уволен, но триумфально вернулся к работе по решению суда. Как выяснило «Реальное время», свое звание мастера он считает законным.

Версия прокуроров: в списках участников турнира не значится



В мае 2020-го история увольнения Артура Серазетдинова из Республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» прогремела на всю страну. Его воспитанники и их родители записали видеообращение к Путину. Уволенный подал в суд на работодателя и выиграл. Несмотря на то, что в суде звучали обвинения в незаконных методах тренировки — нецензурной брани, издевательствах и рукоприкладстве.

Тогда же мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Рим Сабиров, бывший тренер самого Серазетдинова, впервые публично заявил: «Он незаконно получил звание мастера спорта! Он по мужчинам в Татарстане никогда призером не был».

Как выяснило «Реальное время», детальная проверка жалоб на тренера и обстоятельств его увольнения не закончилась после его возвращения к работе. Отдельно выяснялось — каким образом Серазетдинов получил звание?

Оказывается, на мастера спорта РФ спортсмена из Татарстана в 2015 году выдвинули власти соседней республики: региональное Министерство молодежной политики спорта и туризма Марий Эл и местная федерация дзюдо направили представление по Серазетдинову в Минспорта России и приложили документы, подтверждающие победу казанца в официальном турнире, причем турнир этот проводился даже не в Поволжье. Согласно тем документам, победил Артур Серазетдинов в категории «Мужчины в весе до 90 кг» на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР Атабиева в Черкесске (Карачаево-Черкессия) в ноябре 2014 года.

Нюанс в том, что и бывший тренер победителя, и его соперники уверяли — в весе на 90 кг он никогда не заявлялся, боролся в категории до 60 кг. Чтобы докопаться до правды, понадобились несколько месяцев переписки с руководством трех министерств спорта — Татарстана, Марий Эл и Карачаево-Черкессии. В результате изысканий в распоряжении проверяющих оказалась официальная копия с оригинального протокола тех самых соревнований. Согласно ей, в весе до 90 кг победил Адлан Эскерханов из Чечни, а казанца Серазетдинова вообще не было в числе 19 участников турнира по данной категории, утверждают источники «Реального времени». Не оказалось нашего победителя и на размещенных в Сети снимках с тех соревнований.

Какое отношение к Марий Эл имеет тренер татарстанской ДЮСШ олимпийского резерва «Батыр»? Говорят, именно там он проходил срочную армейскую службу.

В прокуратуре РТ реальному времени подтвердили — проверка в отношении 31-летнего казанского дзюдоиста, сотрудника спортшколы «Батыр» проводилась силами надзорных ведомств Татарстана и Марий Эл. В результате возникли сомнения в достоверности документов, послуживших основанием для присвоения разряда «Мастер спорта России». Поэтому была инициирована внесудебная процедура лишения тренера спортивного звания. Из министерств спорта Татарстана и Марий Эл ушли письма к министру спорта страны Олегу Матыцину с обобщенными результатами проверок.

31-летний Артур Серазетдинов продолжает работать тренером-преподавателем в «Батыре». Фото: vk.com

Версия тренера: «Пусть разбираются соответствующие органы»

31-летний Артур Серазетдинов продолжает работать тренером-преподавателем в «Батыре». На сайте спортшколы он числится мастером спорта России по дзюдо и дипломированным специалистом по защите растений. Звания его никто не лишал.



В разговоре с «Реальным временем» тренер поначалу подробно прокомментировал свою позицию, но позже попросил ее не публиковать. «Пусть разбираются соответствующие органы», — сообщил он.

В свою очередь близкий к Серазетдинову источник поделился его официальной позицией по этой истории: в соревнованиях дзюдоист участвовал, за победу боролся, звание получил честно, а подтверждающие документы прошли проверку на высочайшем уровне. Все остальное, мол, клевета и происки недругов, что обязательно подтвердят результаты проверки.

История борьбы тренера за рабочее место

Заметим, что дзюдоисту Садретдинову не впервой бороться за свои права. В апреле 2020-го он подал иск к руководству ГАУ «Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва «Батыр» , требуя отменить незаконное увольнение, восстановить на работе и компенсировать моральный и материальный вред.

В мае 2020-го, за пару дней до начала разбирательства по иску в Московском райсуде в сети появилось обращение к «дяде Володе» Путину в защиту уволенного.

«Благодаря его упорному труду на протяжении более пяти лет дети добились высочайших результатов, став чемпионами Татарстана и даже Поволжья. Могли в будущем даже войти в состав олимпийской сборной. Однако из-за личных неприязненных отношений со стороны директора «Батыра» Ленара Манапова наш наставник был незаконно уволен из тренерского штаба, и наши дети сейчас лишаются спортивного будущего», — говорили родители юных дзюдоистов.



Сам Артур Серазетдинов тогда объяснял — мол, задавал директору «неудобные вопросы», в том числе по выделению средств для поездок на соревнования, и регулярно слышал в ответ: «Я тебя уволю!».

В свою очередь в Минспорта РТ подтверждали: тренер уволен по статье, за «многократные случаи несоблюдения трудовой дисциплины, а также многочисленные жалобы со стороны родителей на неподобающее поведение по отношению к занимающимся». Слова о якобы оставшихся на улице шестидесяти воспитанниках в ведомстве опровергли — ввиду коронавируса занятия до сих пор шли дистанционно, но «после полноценного возобновления тренировочного процесса воспитанники Серазетдинова будут переведены в группы к другим тренерам».

Кроме группы поддержки на суд пришла и группа противников тренера, обвиняя его в жестокости и непрофессиональном отношении к детям. Заметим, что часть аргументов против уволенного нашла отражение и в тексте решения суда, хотя спор с работодателем Серазетдинов тогда выиграл.

Кроме группы поддержки на суд пришла и группа противников тренера, обвиняя его в жестокости и непрофессиональном отношении к детям. Фото: Ольга Голыжбина

26 июня 2020 года Московский райсуд Казани постановил — иск удовлетворить частично:

признать незаконными приказы ГАУ «Республиканская спортшкола олимпийского резерва «Батыр» о привлечении Серазетдинова к дисциплинарной ответственность в виде двух замечаний, выговора и увольнения,

обязать работодателя восстановить работника в прежней должности с даты увольнения,

взыскать в пользу Серазетдинова с ГАУ «Батыр» 28,7 тыс. рублей — сумму среднего заработка в период лишения его возможности трудиться, и 15 тысяч в счет компенсации морального вреда

Оспаривать результат разбирательства работодатель не стал — решение Фемиды исполнил добровольно. В опубликованном судебном акте следует — дисциплинарные взыскания к истцу применялись на основании ряда заявлений. Так, мать одного из воспитанников сообщила руководству спортшколы, что тренер матерится на тренировке, другая родительница информировала — оказывает на детей психологическое давление, допускает нецензурные выражения в их адрес, повышает голос. Еще одним проступком преподавателя работодатель счел проведение неурочного родительского собрания в спортзале, которое обернулось срывом тренировки у другого тренера.

Также в суде выяснилось — мать одной из бывших воспитанниц ответчика обращалась в «Батыр» с жалобой, утверждая «тренер после проигрыша ее дочери на соревнованиях по самбо обижал девочку, ударил об стену, неоднократно обзывал нецензурно при детях и тренерах». Эту информацию женщина подтвердила и на судебном заседании: «После ей (дочери) вправляли два позвонка».

26 июня 2020 года Московский райсуд Казани постановил — иск удовлетворить частично. Фото: Ирина Плотникова

Решение суда в пользу тренера не подтверждает и не опровергает претензии в его адрес. Председательствующим по делу судьей установлено — спортшкола нарушила установленный порядок привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. Поскольку часть описываемых событий относится к 2019 году, то есть в своих приказах работодатель вышел за пределы шестимесячного срока давности. Что касается проведения собрания, то суд решил — инициатива принадлежала родителям, в тренировочный зал их проводил представитель персонала школы, да и само по себе собрание не образует состав преступного деяния. А значит, и наказывать тренера не за что.

Заметим, нарушения законодательства в процедуре увольнения установили и прокуроры. Однако это не помешало подчиненным Илдуса Нафикова проявить принципиальность и продолжить проверку относительно законности спортивного звания у дзюдоиста.

Как наказывают мастеров спорта «по подделке документов»?

Если верить источникам «Реального времени», схема получения титула «через две республики» и первоначальные попытки спортчиновников спустить проверку на тормозах подогрели интерес силовиков к этой теме. Обсуждается вопрос о проведении массовых проверок «чужих-своих» чемпионов.

«По закону просьбу о лишении спортсмена звания может предоставить только тот регион, который представил документ на подачу звания. В свою очередь, Министерство спорта РТ проинформировало Министерство спорта Российской Федерации о случившемся. Эта ситуация произошла не на территории нашего региона, и документы на присвоение звания подавались Министерством спорта Республики Марий Эл. Спортсмен находился на территории другой республики в момент получения звания (служил в армии)», — сообщили «Реальному времени» в Минспорта Татарстана.

«Спортсмен находился на территории другой республики в момент получения звания (служил в армии)», — сообщили в Минспорта Татарстана. Фото: inkazan.ru

В Федерации по дзюдо РТ о проверках в отношении казанского тренера слышали, но комментировать их раньше итогового результата не спешат. Хотя не отрицают — тренер в звании мастера спорта обладает куда большими преимуществами, чем тренер без такового.

«Ну не может спортсмен, выступающий по категории 60 кг, на равных участвовать с борцами по категории 90 кг и побеждать. Совсем другая комплекция должна быть! Он и взвешивание-то пройдет, если только камни в трусы положить», — поделился своим мнением один из спортсменов.

По данным источников «Реального времени», новый скандал чреват уже не дисциплинаркой. Если подозрения в незаконном получении звания подтвердятся, речь может дойти до обвинений по трем статьям Уголовного Кодекса РФ — подделка документов, служебный подлог и мошенничество.

Для принятия процессуального решения материалы проверок направлены в МВД Марий Эл — по предполагаемому месту совершения преступления. Ведь уже установлено — все документы на представление казанца к разряду «Мастер спорта» направлялись действительно из Йошкар-Олы. Что до мошенничества, то в теории его признаки можно усмотреть в части получения надбавок к зарплате за использование звания — если тренер их получал.

Для принятия процессуального решения материалы проверок направлены в МВД Марий Эл — по предполагаемому месту совершения преступления. Фото: marimedia.ru

В банке судебных решений фигурирует несколько приговоров в отношении лжемастеров спорта. Так в 2014 году Балтийский гарнизонный военный суд наказал уголовным штрафом в 110 тысяч рублей офицера Военной академии связи имени Буденного, который в 2011 году купил у знакомого удостоверение мастера спорта и поддельную выписку из приказа Федерального агентства по физкультуре и спорту. Согласно приговору, на основании этих документов он незаконно получил из бюджета более 100 тысяч рублей — надбавки 300% за квалификационный уровень физподготовки в академии и воинской части, а затем помог своему знакомому разжиться таким же поддельным удостоверением за 30 тысяч. Вину в подделке и мошенничестве лжемастер спорта признал, ущерб бюджету возместил.

Схожий приговор в отношении майора Юрия Федяева — бывшего преподавателя кафедры физподготовки же Военной академии связи им. Буденного — вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Судом установлено — он приобрел и представил в отдел кадров липовое удостоверение мастера спорта России по военно-спортивному многоборью, благодаря чему незаконно в течение двух лет получил в дополнение к окладу почти 300 тысяч рублей. За мошенничество майора наказали штрафом в 200 тысяч рублей. Причем, в суде выяснилось — содействие в получении незаконного удостоверения ему оказал... бывший замначальника кафедры физподготовки все той же буденновской академии Олег Цуркан.

В 2015-м перед тем же питерским военным судом предстал уже сам Цуркан. Согласно приговору, он посодействовал в получении незаконных «мастерских» удостоверений не одному, а трем офицера. Вину не признал, получил наказание по трем эпизодам мошенничества в виде штрафа в 250 тысяч рублей.