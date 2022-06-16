Ильдар Ситдиков, «Ягодная долина»: «Некоторые удобрения подорожали даже в два раза. Но они делаются в России!»

Саженцы из Италии, прошлогодние цены и рекордный урожай — тенденции и перспективы рынка клубники в Татарстане

Фото: взято из соцсетей

С наступлением ягодного сезона прилавки российских рынков и супермаркетов наполняются ягодами всевозможных сортов и видов. Но самой узнаваемой и популярной среди них, конечно же, является клубника. На юге страны, например, в Краснодаре, ее начинают собирать уже в мае, а средние широты пожинают свой урожай с июня по июль. Но когда выращивание ягод достигает промышленных масштабов, климатическая разница сказывается не только на отдельно взятых регионах, но и на аграрном бизнесе во всем мире. Зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал в интервью «Реальному времени» о том, как выращиваются ягоды в Татарстане и с чем сталкиваются отечественные фермеры на данный момент.

«Цены останутся на уровне прошлого года»

— Какой урожай клубники ожидается в этом году?

— Близкий к рекордным показателям. В этом году была очень благотворная и хорошая зима, все наши посадки перезимовали отлично. Поэтому проблем нет. Но единственное, что беспокоит, — это затянувшаяся весна, из-за которой идет отставание по срокам почти на целых две недели. Но мы все равно ожидаем очень хороший урожай в районе 25 тонн с гектара.

— А какие цены?

— Цены на клубнику в Татарстане останутся на уровне прошлого года, однако возможно небольшое подорожание. Это где-то в розницу по 350 рублей будет.

Фото: Максим Кокунин

В настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерской, 9а, корп. 1 стоимость клубники составляет 300—350 рублей за 1 килограмм. По словам продавцов, плоды поставляют только из Краснодара. Вместе с этим на «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13 ягоды завозятся из двух российских городов. Так, стоимость плодов из Волгограда составляет от 300 до 350 рублей, а из того же Краснодара — от 400 до 450 рублей.

Стоит отметить, что стоимость клубники в Краснодаре варьируется от 150 до 250 рублей, а в Волгограде — от 200 до 300 рублей.

Фото: Максим Кокунин

«Эта ягода нам точно не конкурент»

— Куда будет идти сбыт вашей продукции?

— У нас есть огромное количество покупателей из Казани и Адыгеи. В целом 50% продукции идет в Москву и еще около половины на местный рынок. Местный рынок — это Татарстан.

— Оказали ли события на Украине какое-то влияние на российский рынок ягод?

— Украинский рынок — он уже у нас. Ну, херсонская ягода. И получается, что там из-за проведения спецоперации цены там стали очень низкими. Но у нас совершенно разные сроки созревания, и наши урожаи никак не пересекаются. Они как бы есть на рынке и есть. Мы не боимся. Так что особого влияния нет.

Фото: realnoevremya.ru (Ильдар Ситдиков справа)

— Как обстоят дела с импортом и экспортом ягод?

— Иностранной ягоды на рынках очень много: Азербайджан, Турция. Но, как правило, там очень сложно найти какой-нибудь хороший продукт. Эта ягода посредственного качества. Потому что она везется издалека, а собирается незрелой. Из ягод Краснодарского края то, что я видел сам, — это плоды пораженные или съеденные клещом. А их цена — 650 рублей за килограмм. Эта ягода нам точно не конкурент.

Где покупать чтобы продавать?

— Закупаются ли саженцы за границей или вы высаживаете лишь отечественные высадки?

— Саженцы мы закупили в Италии, а привезли их в рекордные сроки. Да, были у нас очень большие переживания, но сейчас никаких проблем нет. Большую часть саженцев уже высадили, все успешно прижилось на 100%. Закупки посадочных материалов в других странах и сейчас можно осуществлять абсолютно свободно. Мы продолжим закупки в Италии, они наши давние друзья.

Фото: vk.com/sitdikov_farm

— А есть ли проблемы с удобрениями?

— В этом году цены на удобрения и средства защиты для растений стали очень высокими. Они реально дорогие. Некоторые вещи подорожали даже в два раза. Мы не понимаем этого, потому что удобрения делаются в России. Почему тогда так дорого? Мне кажется, что это ценовой сговор, но ФАС [Федеральная антимонопольная служба] никак не реагирует. Это ценовой сговор по всей стране и ФАС очень плохо поступает.



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