Стоимость клубники на рынках Казани в два раза выше, чем в Краснодаре и Волгограде

Фото: Максим Кокунин

В настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится. Корреспондент «Реального времени» посетил торговые площадки столицы Татарстана и сравнил цены на имеющиеся там ягоды.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерской, 9а, корп. 1 стоимость клубники составляет 300—350 рублей за 1 килограмм. По словам продавцов, плоды поставляют только из Краснодара.

Вместе с этим на «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13 ягоды завозятся из двух российских городов. Так, стоимость плодов из Волгограда составляет от 300 до 350 рублей, а из того же Краснодара — от 400 до 450 рублей.

Стоит отметить, что стоимость клубники в Краснодаре варьируется от 150 до 250 рублей, а в Волгограде — от 200 до 300 рублей.

Фото: Максим Кокунин

В 2020 году Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники. Так, спелые и качественные ягоды можно определить следующим образом: они сухие, без признаков гниения, имеют однородный, насыщенный цвет и запах, листики чашечки, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания. Также поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

От покупки клубники стоит воздержаться, если ягоды влажные, мягкие, у них отсутствует аромат, листики чашечки сухие, пожелтевшие либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно либо неправильно), а окраска ягод неоднородная, присутствуют зеленоватые пятна, кончик ягод белый.

Максим Кокунин