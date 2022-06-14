Рукописи Ульяновского Дворца книги: о пожаловании поместий в Казанском и Симбирском уездах

Казанский историк — о становлении архивного дела в 1920 годах XX века

Уникальный материал по истории крестьян, колонизации Среднего Поволжья, сделках татар, мордвы, русских и чуваш, которые проживали здесь в XVII и XVIII веков, представляют собой некоторые рукописи Ульяновского Дворца книги. Казанский историк-архивист начала прошлого столетия Евгений Чернышев представил 193 документа о правовых отношениях тяглого населения как между собой, так и с господствовавшим классом — дворянством тех времен. Подробнее об этом в рассказе ученого, опубликованного в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.

Рукописи Ульяновского Дворца Книги

В №1 «Край Ильича», предложив вниманию читателей краткое описание рукописных книг исторического содержания, хранящихся в Ульяновском Книгохранилище (ныне Дворец книги), мы указывали на «столбцы» и «тетради», как на ближайший объект наших забот в будущем. Исполняя обещанное, теперь мы даем краткую опись этих последних.

На IV археологическом съезде в Казани (в 1877 г.) И.Я. Христофоров дал краткое обозрение рукописей Симбирской Карамзинской библиотеки с указанием, что им составляется опись столбцам и тетрадям, в которую вошло уже 205 документов. Но дальнейшая судьба этих описей совершенно неизвестна: ничего не говорит о них проф. Н.П. Загоскин; не удалось их обнаружить и нам. И.Я. Христофоров указывал, что число свитков в его время достигало 500. Проф. Н.П. Загоскин в 1882 г. издал «Архив кн. Баюшева», куда вошло 219 документов из 349, пожертвованных в библиотеку Баюшевым. Принадлежность прочих рукописей не установлена, так что мы лишены возможности в настоящее время дать внешнюю историю памятников.

С 80-х годов XIX в. рукописи не располагали к себе внимания не только отдельных лиц, но даже Ученой Архивной Комиссии, которая блестяще себя проявила в издании «Материалов исторических и юридических района бывшего приказа «Казанскаго Дворца» (т. II-VI). Не оказала влияния на изучение рукописей и характеристика их проф. Иконниковым в его «опыте русской историографии».

Революция 1917 г. на некоторое время отодвинула интерес к седой древности, но развивающаяся в настоящее время деятельность краеведческих организаций внушает уверенность в возврате к давно минувшим временам. История крестьян, национальных меньшинств, история колонизации Среднего Поволжья, история народного хозяйства, социальных и политических движений широких народных масс — таковы объекты современного изучения. На очереди у краеведа стоят задачи пересмотра научной литературы и исторических источников, уже изданных, и разыскания и изучения еще неизвестных. Для последнего незначительной лептой является и наша попытка и предложить ученому вниманию краеведу и историку сведений о неопубликованных до настоящего времени рукописных материалах, хранящихся в Ульяновском Дворце книги, основным фондом которого является быв. Карамзинская библиотека с ее книжными и рукописными сокровищами.

Главный зал Дворца книги. Фото: pastvu.com

Представленные в описи 193 документа являются материалом правовых отношений тяглого населения как между собой, так [и] с господствовавшим классом — дворянством в XVII и XVIII вв. Челобитные о пожаловании поместий, о восстановлении прав на владение землей, о возвращении беглых крестьян сменяются различными грамотами и указами, владенными «памятями, доездами» и т.п. Очень много материала для истории тяглого туземного населения заключают в себе выписи из «писцовых», «переписных» и «крестьянской отдачи» книг, из «пособных», межевых, дозорных, отказных и отдельных книг, из отписных, оброчных и окладных книг. Чрезвычайно много бытового дают выписи из судебных дел и «сказок».

Акты частного юридического быта, как-то: мировые, отступные, поступные, данные и раздельные записки, купчие отписи и крепости, выписи из ясырных таможенных книг, отпускные и выводные в замужество записи, — все это дает весьма обильный материал и по истории, и по этнографии населения Среднего Поволжья. В этих материалах очень видное место занимают сведения о мордве, татарах, русских и отчасти о чувашах.

В территориальном отношении материалы касаются Алатырского, Симбирского и Казанского уездов в границах XVII и XVIII вв., и отчасти Арзамасского, Саранского, Ядринского и Свияжского уездов.

Рукописи расположены в нижеследующей описи в хронологическом порядке. Не имеющие даты рукописи распределены по эпохам на основании указаний текста и следуют за рукописями той эпохи, к которой они относятся. Рукописи без обозначения количества листов или столбцов писаны на одном или части листа или столбца. Число, заключенное в скобки, обозначает библиотечный номер рукописи.

Дворец книги. Фото: pastvu.com

Опись рукописей XVII и XVIII столетий Ульяновского (Симбирского) Дворца книги

№ 1. 1626 г. Ввозная грамота, данная новокрещену В.И. Смиленеву на поместный жеребий дер. Ходяшевы, по Казанской дороге. Столб. 1–3 (11).

№ 2. 1631 г. Владенная память, данная мордве деревни Баевы Подгородной Алатырского уезда на владение землей и уплаты податей. Столб. 1–2 (188)

№ 3. 1632 г. Выпись из посопных книг 132–134 гг., данная мордве дер. Бокшандино Медян тоже Алатырского уезда на право владения землей и угодьями Столб. 1–4 (134).

№ 4. 1692 г.19 Выпись с оброчных книг 132–134 гг., данная мордве починка Порамзинка Алатырского уезда Иневату Чувашеву с товарищи на владение землею. Столб. 1–4. (160).

№ 5. 1639 г. Мировая запись на полевую землю, данная мордвою дер. Лобасков Алатырск. у. мордве дер. Чюкальской Выставки того же у. Столб. 1–3 (156).

№ 6. 1639 г. Выпись с отказных 142 и 143 гг. и писцовых 132–134 гг. книг, данная мордве Алатырского уезда на владение Болдинским полем в дер. Старых Селищах. Столб. 1–3 (159).

№ 7. 1640 г. Выпись с отдельных книг 148 г., данная мордве деревень Старых Чюкал и Селищ Алатыр. у. на владение землею. Столб. 1–2 (157).

№ 8. 1642 г. Выпись из отдельных книг 149 года, данная на право владения землей мордве Черевашку Теняеву с товарищи в дер. Аржадеевой Алатырского уезда. Столб. 1–2. (121).

№ 9. 1644 г. Указ из приказа Казанского Дворца алатырскому воеводе Чубарову об отдаче земли, захваченной помещиком Гречиным обратно ясачной мордве деревни Коласевы Алатырск. у. Столб. 1–8. (179).

№ 10. 1649 г. Росписной список гор. Тамбова, его построек, укреплений и острогов, составленный по принятии воеводства О.Н. Лихаревым от воеводы А.С. Вельяминова. Столб. 1–15 (7).

План Тамбова. Фото: marina-klimkova.livejournal.com

№ 11. Без даты. Выпись с писцовых книг 132–134 гг. за приписью Д.Ю. Пушечникова и за скрепой А. Костяева, данная мордве дер. Ночаевой Алатыр. у. на право владения землею и угодьями. Столб. 1–7 (162)

№ 12. Без даты. Выпись с писцовых книг 132–134 гг. за справою А. Костяева и за скрепою дьяка П. Чемесова, данная по челобитью мордвину Бисяру Поводимову на владение лесом и другими угодьями в Алатырском уезде. Столб. 1–2. (171).

№ 13. 1654 г. Выпись с отказных книг, данная мордве дер. Кечюшевы Алатырского у. на посопную их землю при «выходе» из деревни. Столб. 1–4. (155). 1654 г. Выпись с раздельных книг, данная мордве дер. Отяшевы Алатырского у. на владение их посопными землями. Столб. 1–4. (186).

№ 14. 1655 г. Выпись с раздельных книг, за печатью воеводы Хитрово, данная мордвину дер. Баевы на р. Саре для владенья и спору на его посопную землю. Столб. 1–3. (189).

№ 15. 1658 г. Список с выписи из отдельных книг, выданная Тагаевским казакам на право владения придаточной землей из Синбирской приказной избы. Столб. 1–3 (4).

№ 16. 1662 г. Черновой набросок свидетельских показаний в судном деле о побегах крестьян из усадеб по Арзамасскому уезду (Отрывок). Столб. 1. (88).

№ 17. 1663 г. Данная грамота на владение жонкою, взятой в полон в Литовский поход, выданная Г.И. Жукову, казанскому помещику, по его челобитью. Столб. 1. (27).

№ 18. 1663 г. Выпись с вершеного судного дела, данная из приказной избы мордвину дер. Киржеман Алатыр. у. Бурнучке Сустатову на владение землей. Столб. 1–5. (176).

№ 19. 1665 г. Отпись подьячего Шешукова, выданная помещикам Патрекеевым в том, что с них взяты полонные деньги и с села их Арбузова Арзамасского уезда. (90).

№ 20. 1667 г. Копия с выписи, данной казанцу Г.И. Жукову на крепостных его крестьян из приказа Казанского Дворца. Столб. 1–2. (14).

№ 21. 1668 г. Список с ввозной грамоты, данной Аиту мурзе Доскееву сыну Байкееву на землю в Казанском уезде по Арской дороге на р. Казанке полсела Урсек. Столб. 1–2 (8).

№ 22. 1670 г. Отпись в приеме стрелецкого хлеба, данная помещикам с. Арбузова и дер. Булдовы Арзамасского уезда. (95).

№ 23. 1670 г. Выпись с отдельных межевых книг 177 года, данная мордве дер. Атяшевы под Сурским лесом Алатырского у. на владение землей. Столб. 1–4 (161).

№ 24. 1670 г. Выпись из дозорных книг, данная мордве дер. Баевы на р. Саре на посопную землю в Алатырском у. за скрепой и печатью воеводы Пестрикова. Столб. 1–3 (190).

№ 25. 1671 г. Отпись в приеме данных денег с с. Арбузова Арзамасск. у., принадлежащего Михайле да Ивану Патрекеевым (112).

№ 26. 1672 г. Выпись из Саратовских таможенных ясырных книг, данная казанцу гр. Жукову о купле им в Саратове двоих ясырей. 9 и 10-ти лет от роду (29).

№ 27. 1672 г. Купчая крепость на двоих калмыков 9 и 10-ти лет, приобретенных казанцем гр. Жуковым у Мих. Никифорова (30).

№ 28. 1673 г. Выпись из таможенных ясырных книг, данная казанцу Мих. Жукову на купленных им двоих ясырей калмыков у черноярского стрельца в гор. Астрахани. (31).

№ 29. 1673 г. Выпись из таможенных ясырных книг, данная казанцу Мих. Жукову на купленных им 6 ясырей калмыков в гор. Астрахани. (32).

№ 30. 1673 г. Выпись из таможенных астраханских ясырных книг, данная казанцу Мих. Жукову на купленных им 6 ясырей калмыков. (33).

Фото: pinterest.ru

№ 31. 1673 г. Выпись с алатырских писцовых книг 132–134 гг., данная Несмеянку Амуатову с товарищи на право владения землей в дер. Отяшеве Алатырского уезда. Столб. 1–6. (120).

№ 32. 1674 г. Проездная грамота, данная из астраханской таможни казанцу Мих. Жукову на провоз до г. Казани купленных им семи ясырей калмыков.

(34). № 33. 1674 г. Выпись из таможенных астраханских ясырных книг, данная казанцу Мих. Жукову на вымененных им за товар ясырей калмыков. (35).

№ 34. 1674 г. Отпись в приеме стрелецкого хлеба с помещичьих деревень Арзамасского уезда, данная Мих. Патрекееву и другим. (102).

№ 35. 1675 г. Купчая запись, данная казанцу Гр. Жукову на купленного им в гор. Черном Яру ногайского парня 5 лет от роду у отца его за один рубль. (28).

№ 36. 1675 г. Выпись из таможенных черноярских книг, данная казанцу Гр. Жукову на купленного им ясыря калмыка 17 лет. (36).

№ 37. 1675 г. Выпись из таможенных черноярских ясырных книг, данная казанцу Гр. Жукову на купленного им ясыря калмыка 6 лет. (37).

№ 38. 1676 г. Отпись в приеме стрелецкого хлеба с с. Арбузова Арзамасского у., принадлежащего помещикам Патрекеевым. (91).

№ 39. 1678 г. Отпись в приеме стрелецкого хлеба с дер. Арбузовки Арзамасского у., принадлежащей помещикам Патрекеевым. (89).

№ 40. 1678 г. Выпись из писцовых книг 132–134 гг. на мордовские бортные ухожья ясашной мордвы дер. Нагорной Аловы Алатыр. у. Столб. 1–4. (141).

№ 41. 1681 г. Черновик челобитной синбирян Дмитрия Богданова и Степана Данилова Дурасавых о присылке откащика для повторения отвода земли на р. Багурне в Синбирском уезде и для записи в отказные книги за неотысканием прежних книг в Синбирской приказной избе. Столб. 1. (1).

№ 42. 1681 г. Выпись из Саранских отказных книг на выменное поместье, принадлежащее стольнику А. Шеину и расположенное в Саранском уезде. Столб 1–3. (145).

№ 43. 1681 г. Выпись из переписных книг 186 года, данная А. Шеину на владение дер. Медянцы Саранского уезда. Столб. 1–4. (147).

№ 44. 1681 г. Выпись с отказных книг, данная А. Шеину на владение дер. Рысевой и крестьянами в ней в Саранском у. Столб. 1–5. (148).

№ 45. 1682 г. Черновой отрывок из межевых записей на земельные угодья в Казанском уезде по Арской дороге с. Ички-Казань, принадлежащие роду Смиленевых. Столб. 1–5. (22).

№ 46. 1682 г. Отпись в приеме ямских и полоняничных денег с крестьян дер. Смевы Арзамасского уезда. (110).

№ 47. 1682 г. Послушная грамота крестьянам помещика А. Шеина, живущим в разных поместьях Саранского уезда. Столб. 1–3. (146).

Алексей Шеин. Фото: wikipedia.org

№ 48. 1684 г. Выпись из писцовых и межевых книг 148 и 149 годов, данная на право владения землей ясашной мордве дер. Дубровок Алатырского уезда. Столб 1–3. (144).



№ 49. 1684 г. Выпись с атемарских писцовых книг 148 и 149 годов на земельные угодья мордовских деревень Тарасовых Алатырского уезда. Столб. 1–7. (152).

№ 50. 1685 г. Список с ввозной грамоты, данный новокрещену С.Д. Колчюрину на выморочное поместье Смиленевых в дер. Ходяшеве по Арской дороге Казанского уезда. Столб. 1–8. (12 а.).

№ 51. 1685 г. Челобитная Дмитрия и Льва Жуковых о выдаче им выписи с писцовых и отказных книг на вотчину и поместья их в Казанском уезде в сельце Иски-Казань и деревне Урмате. Столб. 1. (18).

№ 52. 1685 г. Выпись из писцовых атемарских книг 148 года на мордовскую землю дер. Кечюшевы Алатырского у., находящуюся в Саранском уезде. Столб. 1–3 (135).

№ 53. 1685 г. Список с царского указа воеводе Дубенскому о платеже оброчных денег на Москве мордвою дер. Тарасовы Батушевы тож Алатырского уезда. Столб. 1–3. (153).

№ 54. 1687 г. Отпись, данная тагаевским стрельцам и казакам в получении с них явочных денег синбирским посадским человеком П.М. Сусленковым. Столб. 1. (5).

№ 55. 1687 г. Выпись из межевых книг 194 года, данная симбирского уезда с. Архангельского крестьянам А. Лазареву с товарищи. Столб. 1–6. (136).

№ 56. 1688 г. Полюбовная запись на землю, данная мордве дер. Лобасков мордвою дер. Чюкал Алатырского уезда. Столб. 1–5. (140).

№ 57. 1688 г. Выпись с писцовых книг 132–134 гг. на владение земельными и другими угодьями, данная мордве ясашной деревни Лунги Алатырского уезда. Столб. 1–6. (142).

№ 58. 1689 г. Выпись с отдельных книг и с дела, данная мордве с. Новотроицкого Алатырского у., на владение землей и угодьями. Столб. 1–5. (137).

№ 59. 1690 г. Полюбовная запись мордвы дер. Тазнеевы с мордвою дер. Челпановы Алатырского у., на межу их земельных угодий, совершенная в Алатырской приказной избе. Столб. 1–4. (177).

№ 60. 1691 г. Список с царской грамоты о пожаловании части выморочного поместья Смиленевых Л.Г. Жукову в дер. Ходяшеве Казанского у. Столб. 1. (21).

№ 61. 1692 г. Черновик челобитной К.П. Левина об отказной грамоте на размежеванную после обмена землю в Арзамасском уезде. (111).

№ 62. 1692 г. Грамота алатырскому воеводе о сборе денег с мордвы дер. Алгышевы за оброк с их угодий и об установлении подчиненности мордвы приказу Большого Дворца. Столб. 1–7. (180).

№ 63. 1694 г. Список с отказной грамоты, данной переведенным из с. Ключищ Казанского у. казакам Синбирского уезда пригородка Тагаева А. Лабзину с товарищи, на право владеть землею, которую у них оттягал было синбирянин В. Гречин. Столб. 1–10. (3).

№ 64. 1694 г. Выпись с вершеного дела о споре за землю и межевая запись на земляное владение мордвы деревни Дубенок Алатырского уезда. Столб. 1–8. (143).

№ 65. 1694 г. Владенная память на половину поляны, данная на владение мордве дер. Игнатовы Алатырского у. Столб. 1–5. (196).

Фото simlib.ru

№ 66. 1695 г. Владенная память на сенной покос на нагорной стороне р. Волги в синбирском уезде, данная саратовцам детям боярским Ст. Саблину с товарищи. Столб. 1. (2).

№ 67. 1696 г. Список с грамоты симбирскому воеводе А.П. Измайлову о разрешении обмена земли между помещиками Ростовским и Дурасовым и о посылке в синбирский уезд для производства описи обмениваемых земель по p.p. Космынке и Чилне. (6).

№ 68. 1696 г. Меновая запись на вотчину в Казанском уезде, данная служилым татарином Илекеем Урекеевым Арслану мурзе Курмаметеву-Смеленеву. (19).

№ 69. 1697 г. Меновая запись данная Иваном Ивановым новокрещеном Л.Г. Жукову на выменную землю казанского уезда по Арской дороге в деревнях Азяковы и Ходяшевы. Столб. 1–2. (9).

№ 70. 1697 г. Меновая запись на землю в дер. Ходяшеве Казанского у., данная новокрещеном Гр. Кулушевым Л. Жукову. Столб. 1–2. (16).

№ 71. 1697 г. Полюбовная запись на землю, данная мордве дер. Нават мордвою дер. Заозерья Алатырского у., для владения и спору. Столб. 1–2. (187).

№ 72. 1698 г. Выпись из писцовых книг 124 г., данная Ждану Кильдешеву с товарищи на владение землей в дер. Новой Аржадеевой Алатырского у. Столб. 1–5. (122).

№ 73. 1698 г. Владенная выпись с вершеного дела по сыску беглых крестьян из с. Собакина Саранского у. помещика А. Шеина. Столб. 1–7. (149).

№ 74. 1698 г. Выпись с атемарских писцовых книг 148 и 149 гг. на пустошь Кечюшево в Алатырском уезде, принадлежащую новокрещену Максимову. На 2 листах гербовой бумаги (150).

№ 75. 1699 г. Меновая запись, данная Сем. Колчюриным Льву Жукову на променные их поместья в Казанском у. по Арской дороге в сельце Худяшеве и за р. Волгою по Ногайской дороге. Стол. 1–2. (23).

№ 76. 1699 г. Ввозная грамота, данная Л.Г. Жукову на выменное его у Смиленевых поместье в Казанском у. в селе Ходяшеве. Столб. 1–5. (25).

№ 77. 1699 г. Поступная запись на крепостную семью, данная синбиренину Мих. Коровину Степаном Микулиным и представленная в приказной избе р. Ядрина. (98).

№ 78 1700 г. Выпись с судного дела о поместной земле в Казанском уезде по Арской дороге дер. Ходяшевы Льва Жукова с Семеном Колчюриным и Иваном Кулушевым. Столб. 1–20. (26).

№ 79. 1700 г. Образец порядной помещичьих крестьян на различную работу и отхожие промыслы с порукой деревни о возвращении в срок. (66).

№ 80. 1700 г. Черновик меновой записи на поместные земли Неклюдова и Левина в Арзамасском уезде. (67).

Фото: simlib.ru

№ 81. 1700 г. Расписка в получении муки, данная А. Патрекееву для представления в Нижний Новгород. (78).

№ 82. 1700 г. Поступная запись на крепостного крестьянина, данная в гор. Ядрице М. Свиньиным М. Коровину. Столб. 1. (96).

№ 83. 1700 г. Поступная запись на беглого крепостного крестьянина, проживавшего в дер. Кожине Костромского у., и из нее сбежавшего, данная в г. Ядрине С. Ростиславским Алатырскому помещику Мих. Коровину. Столб. 1. (103).

№ 84. 1700 г. Список с вершеного дела о спорной земле, данный мордве с. Новотроицкого Алатырского у. для владенья и спору. Столб. 1–15. (138).

№ 85. 1700 г. Выпись из писцовых книг 133–134 гг., данный мордвину Надешке Кизаеву дер. Нижней Алатырского у. Столб. 1–5. (139).

№ 86. Без даты. Черновой отрывок без начала из межевых записей на земельные государевы и служилых людей угодья в Казанском уезде по Арской дороге в с. Ички-Казань. Столб. 1–4. (10).

№ 87. Без даты. Черновик челобитной Л. Жукова о пожаловании ему части выморочного поместья Н. Смиленева в дер. Ходяшеве Казанского уезда. (13).

№ 88. Без даты. Челобитная Н.Г. Змеева о размежевании земель его от соседних владений и об отводе ему примерных земель пустоши Кузнецовской в Казанском уезде по Арской дороге. Столб. 1–6. (24).

№ 89. Без даты. Отрывок рукописи без начала и конца о судном деле за земельные угодья: скаски сторонних людей. (70).

№ 90. Без даты. Отпись в выводной девке, данная А. Патрекеевым Михайлу да Овдокиму Ульяниным в г. Арзамасе (93).

№ 91. Без даты. Владенная память на земли и угодья, данная мордве дер. Старой Нижней из Алатырской приказной избы после спора с крестьянами помещика Морозова. Столб. 1–2. (133).

№ 92. Без даты. Выпись из отдельных книг за скрепой дьяка Матвеева и за справой подьячего О. Щепелина, данная мордве дер. Пичевели Алатырского уезда на право владения. Столб. 2–5. (Начало утеряно). (158).

№ 93. 1701 г. Челобитная Л.Жукова о привлечении к допросу А.Степанова относительно вымененной ими части земли в Казанском уезде на р. Килне. (15).

№ 94. 1701 г. Запись на променную землю в Свияжском уезде на поместье в сельце Ходяшеве Казанского уезда, данная М. Аристовым Л. Жукову. Столб. 1–2. (17).

№ 95. 1701 г. Сделочная запись, данная Гр. Кологривову синбиренином Гр. Омачкиным об отказе от жившего у него и женившегося на его крепостной, беглого крестьянина Ф. Иванова с семьей. (69).

№ 96. 1702. г. Челобитная Л. Жукова и М. Аристова о расписке за ними вымененных друг у друга поместий в Свияжском и Казанском уездах. (20).

№ 97. 1702 г. Отпись подъячего П. Никонова в получении ямских и полоняничных денег с Гаврилы и Алексея Патрекеевых по с. Арбузову Арзамасского уезда. (113).

№ 98. 1702 г. Межевая выпись из отдельных книг 147 года, данная на владение землей дворцовой мордве дер. Андреевки Алатырского уезда. На листе герб. бумаги. (119).

№ 99. 1702 г. Выпись из отказных межевых книг 1702 г. на поместную землю в дер. Канше Пензенского уезда., данная стольнику Чиркову с товарищи. Столб. 1–6. (163).

№ 100. 1704 г. Отпись в приеме ямских и полоняничных денег, данная А.Патрекееву, помещику с. Арбузова Арзамасского уезда. (49)

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№ 101. 1704 г. Отпись в приеме денег на жалование ратным людям с помещичьих сел и деревень Арзамасского уезда. (97).

№ 102. 1704 г. Выводная в замужество запись на крепостную крестьянскую дочь, выданная симбирским помещиком Нагаткиным. (114)

№ 103. 1704 г. Поступная запись на крепостных крестьян, находящихся в бегах, данная симбирской помещицей М. Зимнинской Михайлу Корвину.(116).

№ 104. 1704 г. Память в Алатырскую приказную избу из приказа Большого Дворца о приписке дворцовых сел Ведянец и Елаевки к названному приказу. На 4 листах. (131).

№ 105. 1704 г. Выпись из писцовых книг 132–134 гг., данная мордвину Левке Исаеву на владение землей в дер. Малых Чюкалах Алатырского уезда. На 2 листах. (173).

№ 106. 1705 г. Поступная запись на крепостного крестьянского сына из дер. Коровины Алатырского у., данная симбирским помещиком Дм. Климовым Мих. Коровину. (99).

№ 107. 1705 г. Список с вершеного дела о спорной земле и сенных покосах дворцовой мордвы дер. Хмелевки и крестьян помещичьего села Медянец Алатырского уезда. На 6–20 листах. (126)

№ 108. 1705 г. Выпись из писцовых книг 132–134 гг., данная на владение землей в дер. Куримачкасы ясашной мордве С. Павлову с товарищи. На 2 листах. (130)

№ 109. 1706 г. Память об уплате медового сбора помещиком Патрекеевым села Арбузова Арзамасского уезда. (48).

№ 110. 1706 г. Отпись в получении хлебных запасов в азовский отпуск за 1706 г. с дер. Румянцевы и других Арзамасского уезда. (53).

№ 111. 1706 г. Владенная память, данная ясачным крестьянам Петру Кирееву с товарищи из приказной избы на владение Орловской землей в Алатырском уезде. На 2 листах. (172).

№ 112. 1706 г. Владенная память, выдан из приказной избы ясачного сбора мордвину Абр. Чинаеву на владение поляной в урочищах дер. Старой Чемзины Алатырского уезда. На 2 листах. (174).

№ 113. 1704 г. Копия купчей крепости на проданного крестьянина с женой и детьми, данная Ив. Проухову помещицей синбирского уезда Пр. Кологривовой. На 2 листах. (84).

№ 114. 1707 г. Черновик челобитной помещичьих крестьян дер. Куродеевки Симбирского уезда, о сложении рублевых денег, которые собирают с них на правеже безвинно. (92).

№ 115. 1707 г. Отпись в приеме денег на жалование рекрутам, данная Гаврилу и Алексею Патрекеевым из Арзамасской приказной избы. (94).

№ 116. 1707 г. Выпись из оброчных книг Алатырского уезда, данная ясашникам Овчиникову с товаращи на владение землей и угодьями в дер. Собачине, позднее Дмитриевской. (169).

№ 117. 1707 г. Выпись с вершенного судного дела о владении полянками между мордвою дер. Урусовы Алатырского уезда. На 7 листах. (182).

№ 118. 1707 г. Выпись с вершеного дела о земляном владении, данная мордве дер. Игнатовы Алатырского уезда, после спора с мордвою дер. Старых Чюкал. На 3 листах. (195).

№ 119. 1708 г. Владенная память, данная отписным крестьянам с. Кемли на владение землей в дер. Новой Тургаковой Алатырского уезда. На 3 листах. (164).

№ 120. 1708 г. Выпись из писцовых книг 132–134 гг., данная ясашникам на владение землей в Алатырском уезде в дер. Лобасках, позднее дер. Собаченок. На 2 листах. (170).

№ 121. 1709 г. Поступная запись на крепостных крестьян, данная синбирским помещиком Вас. Кологривовым казанскому помещику Ив. Мерлину. (115).

Опубликовано в сборнике «Край Ильича» (Казань, 1927. № 2. С. 47–56)

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

