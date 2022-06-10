Не только цвет имеет значение

Какие бывают фасадные краски

Мы неоднократно разговаривали о так называемых мокрых фасадах, о том, чем их утеплять и каких ошибок следует избегать при их обустройстве. Сегодня предлагаем переместиться в финальную стадию изготовления штукатурного фасада: поговорим о том, какие бывают фасадные краски, которыми проводят финишную отделку таких стен. Небольшой спойлер: они различаются не только цветом и фактурой, но даже самой своей основой.

Чего мы вообще хотим от фасадной краски?

Выбирая, чем покрасить штукатурный фасад, ни в коем случае нельзя попытаться сэкономить и купить краску для внутренних работ. У фасадной краски другие характеристики, потому что требования к ней предъявляются тоже совершенно другие: под более суровые условия эксплуатации. Она должна хорошо сопротивляться и соседским мальчишкам, и холодной татарстанской зиме, и атмосферным осадкам. Вот основные свойства, по которым «наружная» краска обязана превосходить состав для внутренней отделки:

устойчивость к механическим ударам, к трещинам, сколам и быстрому истиранию. Ни один соседский хулиган не должен суметь нацарапать на вашем доме нехорошее слово камнем;

защита от плесени и гнили: смотрите, чтобы в составе краски была антисептическая добавка;

компонент с ультрафиолетовым фильтром в составе убережет от быстрого выцветания краски;

фасадная краска должна быть устойчивой к химическим веществам: и к кислотам, и к щелочам;

краска для наружной отделки стен должна обладать эластичной структурой: это позволит окрасить поверхность равномерно и хорошо распределить состав;

если на банке с краской заявлен антистатический эффект, это означает, что пыль и грязь будут удерживаться на ней хуже, а значит, дом будет выглядеть чистым и без регулярного «полива»;

среди прочих равных рачительный хозяин выберет ту краску, у которой расход на квадратный метр поверхности меньше.

Фото lkmprom.ru

Силикатные краски

В основе такого состава — силикатный клей. В раствор добавляются минеральные наполнители-пигменты. Силикатные краски дают долговечное покрытие, устойчивое к выгоранию и погодным условиям, практически инертное к химическому воздействию. Производители уверяют, что силикатная краска украсит ваш дом лет на 20, фасад будет «дышать» (а значит, конденсат, выделяющийся из стены, не будет скапливаться под краской). Расход у силикатных красок довольно экономичен.

А в чем подвох? А вот в чем. Во-первых, силикатная краска неэластична: а значит, на ней могут образовываться трещины и сколы. Во-вторых, она довольно нежная: легко истирается и неустойчива к механическим повреждениям.

Известковые краски

Краски на основе гашеной извести самые экономичные: у них и расход на «квадрат» низкий, и стоят они дешевле остальных собратьев. Почему? Да потому что обновлять ее придется каждый год. Водорастворимая известь смывается со стены (достаточно сильного летнего дождя), быстро истирается, жесточайше выцветает на солнце, а еще к ней чудесно пристает пыль. В общем, если любите красить стены и готовы платить за это понемногу, но каждый год — это ваш вариант. Но имейте в виду: заколеровать такую краску можно только в ограниченный набор цветов (преимущественно белый и несколько пастельных разновидностей).

Вы спросите: неужели эта краска, кроме привлекательной цены, состоит из сплошных подвохов? Нет, конечно. Есть и очевидный плюс: известь известна своими бактерицидными и фунгицидными свойствами. Так что защита от гнили и плесени стене, окрашенной такой краской, гарантирована. А еще у нее высокая паропроницаемость.

Фото xohhi.com

Цементные краски

Ближайший родич, «младший брат» краски известковой — колерованный состав на цементной основе. В списке его ингредиентов обязательно есть белый портландцемент и красящие пигменты.

По сравнению с известковой разновидностью, цементная фасадная краска более устойчива к атмосферным воздействиям и водой уже не смывается. Зато она совершенно не бактерицидна. Исправляется это антисептической грунтовкой, но если ее не нанести — на стене быстро появятся черные или зеленые пятна плесени.

Акриловые краски

Это, пожалуй, самый популярный вид фасадной краски. В качестве основного связующего элемента у нее — акриловая смола. Ее соотношение цена/качество многие считают близким к эталонному (впрочем, есть и несогласные, и это их право). У акриловой краски отличная сохранность на долгие годы, экономичный расход, высокая стойкость к истиранию.

Есть две разновидности акриловых красок — водоэмульсионная (более дешевая, без специфического едкого запаха) и органическая (она подороже, зато под нее не нужно тщательно выглаживать основание). Акриловые краски хорошо колеруются, так что цвет вы можете создать самостоятельно, какой только вашей душе угодно.

Однако у нее плохая паропроницаемость (на нее как раз и напирают несогласные), а это значит, что в стеновом пироге придется предусмотреть максимум возможности для испарения пара до того момента, как он будет заперт под акриловым слоем, сконденсируется там и начнет свое губительное воздействие на нежную и беззащитную штукатурку. А еще есть нюанс: на оштукатуренную поверхность акриловую краску можно наносить только через месяц после формирования облицовки.

Фото dekoriko.ru

Силиконовые краски

То ли дело силиконовый состав, которым можно красить фасад уже через три дня после оштукатуривания. Это «тяжелый люкс» в мире фасадных красок. В их основе полимер с решетчатой молекулярной структурой, не пропускающий воду. Для силиконовых красок не имеет значения, теплее или холоднее становится на улице, ведь краска не размягчается при изменении температуры и сохраняет гидрофобность в любую погоду.

У красок на основе силикона высокая способность отталкивать воду, отличная паропроницаемость. Они не выгорают на солнце, имеют высокую антистатичность (а значит, на них не оседает пыль, стена дольше остается чистой), абсолютно индифферентны к перепадам температур. У них высокая пластичность, а это позволяет ремонтировать поверхности с трещинами до 2 мм, без предварительной обработки шпаклевкой. Есть у силиконовых красок и бактерицидный эффект.

Надоели дифирамбы? Хорошо, переходим к недостаткам. Они есть. Главный — дороговизна. Силиконовые краски самые дорогие среди всех описанных.

Полезные советы

Выбирая фасадную краску, нужно изучить состав и условия применения. Каждая разновидность и даже каждая марка краски имеет свои собственные ограничения по температурному и влажностному режиму, свой уровень биозащиты. Так что выбирать вам самим — под те условия, которые складываются у вас на участке.

Из универсальных рекомендаций — во-первых, требование обязательно учитывать срок годности краски. Состав, который уже перешел через этот предел, теряет основные свойства: становится менее эластичным, не дает сформировать ровный и однородный слой.

Во-вторых, учитывайте, матовую или глянцевую поверхность вы будете создавать. Матовые не такие нарядные, зато скрывают недостатки штукатурки. А вот глянцевые — яркие, насыщенные, отлично переливаются на солнышке. Вот только если штукатурка уложена неровно, с огрехами, все эти недостатки будут максимально ярко подчеркнуты такой красивой глянцевой краской.

В-третьих, посчитайте расход и постарайтесь сразу же купить нужное количество краски (особенно если колеруете ее сами). Площадь покрытия рассчитывается посредством банальных геометрических формул. Расход написан на каждой банке краски. Умножьте этот расход на получившуюся площадь стен, вы получите норму расхода краски на один слой. Красить нужно будет минимум в 2 слоя, так что смело умножайте эту норму на количество слоев. Столько краски вам и понадобится. Имейте в виду: средняя норма расхода, написанная на банке краски, приводится для грунтованных поверхностей. Если вы решили обойтись без грунта, расход будет больше. Кроме того, чем более шероховатая стена, тем больше краски уйдет. А еще при работе кистью расход будет выше, чем валиком или пульверизатором.