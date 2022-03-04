Как не надо обустраивать мокрый фасад

Самые распространенные ошибки изготовления штукатурного фасада

Мы уже говорили с вами о технологии так называемого мокрого (или штукатурного) фасада. Она популярна, в том числе и в наших широтах. Но, как и любая другая, эта техника отделки требует строгого соблюдения правил, иначе есть риск того, что прослужит ваш фасад недолго. В новом тексте проекта «Дом в фокусе» рассмотрим самые частые ошибки в обустройстве мокрого фасада. Если вы будете знать, как делать не надо — вы сможете предотвратить неприятности в будущем.

Выбор неподходящих материалов



Экономить на материалах для мокрого фасада можно, но есть базовые принципы, которые нарушать нельзя. Поэтому экономия — это хорошо, но в разумных пределах. Итак, разберемся, какие неудачные замены делают порой горе-монтажники при отделке штукатурного фасада.

Плиточный клей вместо специального минерального для того, чтобы приклеить к стене утеплитель. Плиточный клей не подходит для того, чтобы крепить теплоизоляционную плиту, для этого разработан свой состав, который обеспечивает крепкое и качественное сцепление. Пластиковые дюбели . Исходить из позиции «дюбель — он и в Африке дюбель» и выбирать самые дешевые — чревато. Чтобы крепить пенопластовый утеплитель к стене, нужны металлические дюбели с широкой шляпкой. Интерьерная сетка вместо фасадной стеклотканевой . Она, конечно, дешевле, но использовать ее — серьезная ошибка. Во-первых, она не устойчива к щелочам, а значит, ее может разъесть агрессивный клей. А во-вторых, ее механическая прочность вызывает множество вопросов: порвать ее можно просто руками. Для обустройства мокрого фасада нужна фасадная стеклотканевая сетка. Неподходящий утеплитель . Для фасада созданы минераловатные, пенополистирольные, пенопластовые теплоизоляционные плиты — к ним и надо присматриваться. Плотность плиты должна быть не меньше 150 кг/куб. м. Если вы используете пенопласт, то его марка должна быть не ниже 35. Неправильный выбор декоративной штукатурки . Например, специалисты не рекомендуют использовать в таком фасаде акриловую штукатурку. Несмотря на свою высокую эластичность (что хорошо, поскольку предотвращает появление трещин), она боится ультрафиолета и служит недолго, у нее практически нулевая паропроницаемость (а значит, под ней может развиться грибок и гниль, не испаряется конденсат).

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У природы есть плохая погода

Глобально ее, конечно, нет. Но бывают очень неподходящие погодные условия именно для производства работ по изготовлению штукатурного фасада. Поскольку технология подразумевает работу с жидкими составами (клей, штукатурка), они должны, во-первых, оставаться жидкими, а во-вторых, быстро и качественно сохнуть. Таким образом, образуется своеобразная «зона Златовласки» для мокрого фасада: работы нужно производить при температуре выше +5 градусов, на улице должно быть сухо (во время дождя работать категорически не рекомендуется), не должно быть и жаркого палящего солнца.

Не стремитесь сделать все за один день, это делу не поможет, а вот испортить может. Между операциями надо оставлять технологические перерывы. Так, после того, как утеплитель приклеен, только через двое суток можно дюбелировать плиты. За эти дни клеевой состав должен высохнуть, а слои — надежно сцепиться друг с другом. И так в остальном — внимательно читайте инструкцию от производителей систем мокрого фасада и соблюдайте время технологических перерывов. А если уж очень хочется сделать все максимально быстро — будьте готовы заплатить: в общем случае минимальные перерывы между операциями предусмотрены в дорогих и качественных системах штукатурного фасада.

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Крепить надо правильно!

Скрепление слоев при технологии мокрого фасада происходит в определенном порядке и по строго установленной технологии. Но монтажники, особенно неопытные, в стремлении схалтурить могут пренебречь правилами. И тогда фасад получается недолговечным. Вот пять главных ошибок монтажников при креплении слоев.

Необработанная поверхность стен перед креплением утеплителя. Чтобы адгезия стены с плитой была приемлемой, поверхность надо хорошенько очистить, обмести и загрунтовать. Только в этом случае клей ляжет равномерно и утеплитель приклеится, как говорится, «на века». Крепление теплоизоляционных плит только дюбелями. Некоторые особо предприимчивые строители вообще пренебрегают этапом приклеивания плит утеплителя. Они надеются на дюбели, которые в нормальном штукатурном фасаде как бы дублируют функцию клея. Но на самом деле нужны и клей, и дюбели. Иначе теплоизоляционный слой просто не выдержит вес декоративного слоя. Укладывание сетки без нахлеста или с неравномерным нахлестом . Поскольку система штукатурного фасада достаточно подвижна (особенно на стадии застывания составов), отсутствие нахлеста приведет к тому, что сетка будет расходиться, и впоследствии в этих местах на фасаде появятся трещины. Ширина нахлеста по всей длине полотна сетки должна быть одинаковой. Зазоры между плитами утеплителя . Хватит даже одного миллиметра зазора, чтобы в теплоизолирующем слое появился разрыв, а в штукатурном слое — соответственно, короткие трещины. Отсутствие прокладывания дополнительного армирования в углах и проемах . Это приводит к появлению диагональных трещин.

Итак, мы убедились в том, что штукатурный фасад, как и любая другая технология, требует неукоснительного соблюдения технологий. Мелочей здесь не бывает.