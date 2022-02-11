Мокрый и теплый: какие утеплители используются в штукатурном фасаде

Пенополистирол, минвата и ЭППС в основе «мокрого фасада»

Про вентилируемый фасад мы уже не раз говорили в проекте «Дом в фокусе». А вот его «коллегу», так называемый «мокрый фасад», незаслуженно обидели. Сегодня поговорим об этой фасадной системе, а точнее, о том, какие основные утеплители в ней могут использоваться, каковы их преимущества и недостатки. Бонусом пробежимся по особенностям монтажа утеплителя разных типов в «мокром фасаде».

Что такое «мокрый фасад» и в чем заключается его «мокрость»

В этой системе утепления зданий используются клеевые и штукатурные смеси, которые разводятся водой (или уже поставляются в виде раствора). Именно поэтому фасад, собранный подобным образом, и называют «мокрым», это устоявшееся его определение на российском рынке. А официально, «по паспорту» она называется СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные).

Главный ингредиент пирога СФТК — теплоизоляционный материал, вокруг него «наращивается» все остальное. Как правило, ингредиенты «мокрого фасада» сегодня поставляются одними и теми же производителями — именно поэтому речь и идет о системе. Вот как выглядит список ее обязательных компонентов.

Теплоизоляционный слой.

Армирующая стеклотканевая сетка, которая фиксируется в клеевом слое.

И, наконец, декоративный слой, который выполняется финишной штукатуркой (она может быть фактурная или гладкая, у нее широкий ассортимент цветов и оттенков).

Фото 71015.selcdn.ru

Пенополистирол в «мокром фасаде»

Первые полсотни лет существования «мокрых фасадов» в них использовался только один утеплитель — пенополистирол. Он хорошо для этого подходил в силу своих потребительских свойств, да и альтернативы ему не было довольно долго: нужно ведь было, чтобы материал не только обеспечивал необходимую степень теплоизоляции, но и был достаточно прочным.

Сегодня рынок предлагает еще два вида основы «мокрого фасада» — минераловатные плиты и экструзионный пенополистирол (ЭППС) — это «потомок» пенополистирола, но более плотный и жесткий. Однако пенополистирольные «мокрые фасады» до сих пор не менее популярны, чем их собратья на минвате и ЭППС. И даже низкая паропроницаемость этого материала не пугает многих строителей. Дело не только в его дешевизне относительно остальных утеплителей «мокрого фасада». Есть у него и другие примечательные свойства.

Во-первых, закрытая ячеистая структура обеспечивает ППС очень низкий коэффициент теплопроводности. А значит, энергоэффективность фасада будет на высоте. Главное — правильно провести расчеты и подобрать толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, высокая прочность при небольшом весе позволяет материалу выдерживать на себе финишный слой (конечно, при обязательном участии армирующей сетки) — причем не только декоративную штукатурку, которая наносится тонким слоем, но и более толстослойные составы, и даже облицовку плиткой.

В-третьих, высокая степень адгезии со штукатуркой. Декоративный слой никогда не начнет самопроизвольно отваливаться от плиты ППС. Да и несамопроизвольно покинуть свое место ему будет крайне сложно: кусок штукатурки отбить при большом желании можно, но только вместе с куском пенополистирола.

В-четвертых, ППС обладает высокой степенью влагостойкости. Закрытые поры материала мешают ему впитывать воду, так что увлажнить его не так-то просто. А сухой материал сохраняет объем и низкую теплопроводность, даже если дом стоит где-нибудь в окрестностях дождливого и туманного Петербурга, а не то что в солнечном Татарстане.

В-пятых, большая упругость позволяет ППС выступать как буфер между стеной и отделочным слоем. Деформации основания “гасятся” упругим утеплителем, в результате декоративный штукатурный слой защищен от растрескивания.

Фото gipermarketdom.ru

Минеральная вата в СФТК

Минераловатные плиты избавлены от главного недостатка плит из ППС для фасадных нужд — у них отличная паропроницаемость. Поэтому их часто выбирают, если дом построен из материала с высокой паропроницаемостью (газобетона, керамзитобетона и других пористых материалов). Для «мокрых фасадов» выпускают специализированные плиты из минеральной ваты. От обычных они отличаются большей жесткостью и более плотной структурой.

Энергоффективность, прочность, упругость и адгезия у минваты примерно такая же, как у пенополистирола, так что сегодня она составляет ему достойную конкуренцию по этим параметрам. Еще один плюс, по сравнению с ППС — минеральная вата совершенно не поддерживает горение: гореть в ней нечему.

Впрочем, есть у этого материала и два недостатка.

Во-первых, минераловатные плиты хорошо впитывают влагу, в том числе и из атмосферы. Будучи влажными, они хуже выполняют свои теплосберегающие функции в составе СФТК. Поэтому некоторые специалисты категорически не рекомендуют применять на таких фасадах паронепроницаемый декор (акриловые штукатурки, плиточную облицовку).

И во-вторых, этот материал существенно дороже, чем ППС.

«Мокрый фасад» на основе ЭППС

Экструдированный пенополистирол, в отличие от своего предшественника, прочнее и плотнее. Но главное — он совершенно не впитывает влагу. Следовательно, его идеально использовать для утепления тех конструкций, которые напрямую контактируют с грунтом или влажной средой. Например, ЭППС было бы неплохо утеплить плитный или ленточный фундамент, отмостку, цокольный или подвальный этажи. Есть и СФТК на его основе, и ее теплоизоляционные свойства выше всяких похвал. Но многие специалисты все равно скептически относятся к этой идее.

Все дело — в полной непроницаемости ЭППС не только для воды, но и для пара. А значит, он не сможет выпускать пар, который будет выходить из помещения. Поэтому нельзя использовать ЭППС в качестве основы для «мокрого фасада» в домах из газобетона, теплой керамики и других материалов с высокой паропроницаемостью. А вот для железобетонного монолита — вполне возможно.

Фото sht-ug.ru

Как крепят разный утеплитель в СФТК

Теплоизоляционные плиты крепятся к основанию комбинированным способом. Их одновременно и приклеивают (для этого используется состав на цементной основе), и прикрепляют тарельчатыми дюбелями. Клеевый слой придает системе герметичности. Слой клея исключит “гуляние сквозняка” между утеплителем и стеной. А механическая фиксация на дюбели увеличивает прочность крепления и обеспечивает устойчивую геометрию, статичность системы во время эксплуатации.

Итак, утеплитель приклеивается, потом крепится на дюбели, а потом покрывается первым слоем базовой штукатурки. В нем утапливается армирующая сетка, поверх наносится второй слой. Когда все это высыхает — перед нами основа под декоративную штукатурку или другое финишное покрытие фасада.

В зависимости от утеплителя, в эту схему вносятся определенные коррективы. Например, если монтируется ППС, клей на плиту наносится на 40 — 60%: по краям и по центру. Этой площади клеевого контакта достаточно.

Если перед нами минвата, то плита сначала грунтуется равномерным слоем клея по всей поверхности, а потом наносят рабочий слой зубчатым шпателем.

