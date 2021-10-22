Мокрый фасад: шесть часто задаваемых вопросов

Штукатурные фасады и их особенности

В предыдущих материалах мы подробно разбирали тему вентилируемого фасада, но есть и другие методы утепления стен дома. Еще одна популярная схема — СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композитные), которые еще называют мокрыми или штукатурными фасадами. Из чего состоит такая система и ответы на шесть часто задаваемых по ней вопросов — в очередном материале «Реального времени» в рубрике «Дом в фокусе».

Как в целом устроена система мокрого фасада

Само народное название «мокрый фасад» возникло потому, что в этой системе обязательно присутствуют специализированные клеевые составы на цементном вяжущем. В общем и целом ее собирают следующим образом.

Сначала вплотную к основанию на клеевую смесь фиксируют плиты утеплителя (это могут быть разнообразные материалы, в России чаще всего используют минвату или пенопласт). Потом этой же цементной смесью кладут армирующий слой, укрепленный стеклосеткой (ее укладывают в середину этого слоя). И, наконец, финишное покрытие (это могут быть декоративные штукатурки, фасадные краски, даже клинкерная плитка или натуральный камень — но под них армирующий слой должен быть плотнее).

Фото: stroy-podskazka.ru

Шесть вопросов о технологии обустройства утепления под штукатурку

Главное в штукатурном фасаде — сохранить паропроницаемость системы и собрать все слои правильно технологически. О технологии мы и поговорим ниже, ответив на шесть самых частых вопросов.

Можно ли проводить финишную отделку фасада во время заморозков?

Фасадные работы, если говорить о системе утепления штукатурного типа, проводятся только при положительных температурах. Дело в том, что цементная смесь затворяется водой, а она при «минусе» замерзает. Полимерные штукатурки и краски, которые используются для финишной отделки фасадов, тоже применяются только при положительных температурах. Акриловые и силиконовые штукатурки и краски рекомендуется применять при температурах выше +5, силикатные требуют +8 градусов по Цельсию. Нужно ли делать черновую штукатурку перед установкой минваты?

Перед началом работ по утеплению фасада надо предварительно проверить ровность основания. Если неровности больше, чем 1 см на 2 метра, то нужно предварительно выровнять основание, и это делается с помощью специальных штукатурных составов на цементной или на цементно-известковой основе. Если неровности еще больше, то есть технологии, которые позволят выровнять основание с помощью специальных подкладок из теплоизоляционных материалов.

Фото: stroyka-perestroyka.ru Каким материалом утеплять стену под штукатурку?

В Европе в составе систем фасадного утепления применяют разные материалы. Это и минвата, и пенополистирол, и полиуретан, и ОСП-плиты. В России чаще всего используются пенополистирол и минвата. Минвата рекомендуется там, где есть повышенные требования к пожарной безопасности, или там, где основание фасада обладает повышенной паропроницаемостью. Например, если дом сложен из газосиликатных блоков или из деревянного бруса. Но и пенопласт тоже до сих пор широко применяется, несмотря на то, что он горючий (благодаря тому, что он дешев). Есть специальный фасадный пенопласт, который обладает способностью к самозатуханию. И если соблюдать все рекомендации, то его вполне можно использовать, особенно если речь идет о теплом гараже или о дачном домике. Есть ли особенности у облицовки мокрого фасада керамической и клинкерной плиткой?

Есть. Во-первых, в такой системе утепления применяется фасадная стеклосетка повышенной плотности. Во-вторых, дюбельные крепления при таком способе установки должны проходить сквозь сетку. В-третьих, толщина базового армирующего слоя должна быть выше, чтобы она смогла принять на себя вес клинкерной плитки. Для приклеивания плитки применяются специальные плиточные клеи повышенной прочности и эластичности. И, наконец, нельзя забывать о затирке, которая сохраняет паропроницаемость швов системы.

Фото: mastera-fasada.ru Как сохранить яркий цвет фасада, если использовать краску?

Все зависит от того, какой пигмент использован в вашей краске. Он может быть минеральным или органическим. Так вот, минеральные пигменты (их еще называют холодными) невосприимчивы к инфракрасному излучению и очень стойкие. Органические пигменты изначально выглядят гораздо ярче, но через несколько лет могут стать тусклее. Краски с неорганическим пигментом гораздо дороже, чем с органическим, так что здесь вам просто нужно выбрать, что для вас важнее — сэкономить или немного отступить от яркости фасада.

Но если бюджет на фасад не особенно ограничен — то можно, например, обратить внимание и на такие финишные покрытия, которые способны к самоочищению. Это одна из модных тенденций на современном рынке. Такой фасад очищает от пыли, пыльцы и грязи себя сам — под солнцем запускается реакция фотокатализа, накопившееся загрязнение распадается на более простые составляющие, а потом это все смывается дождевой водой. Какой должна быть толщина базового армирующего слоя?

Рекомендуется делать его толщиной в диапазоне 4—6 мм. Не рекомендуется слишком утолщать базовый армирующий слой, потому что это утяжеляет систему и ведет к перерасходу материала. Наносится покрытие, как правило, в один технологический прием. Но если, к примеру, вы решили сначала нанести один слой, на него уложить стеклосетку, а потом — еще один цементного раствора, то надо соблюдать правило: мокрое наносится на мокрое. Еще из правил: фасадная стеклосетка должна находиться в середине базового армирующего слоя, а получившаяся поверхность — быть ровной и гладкой.

На практике часто пытаются сэкономить и сделать армирующий слой толщиной в пару миллиметров. Это недопустимо. Потому что от его толщины зависит надежность и долговечность системы.