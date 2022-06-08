Почему ставки по кредитам не опускаются пропорционально ключевой ставке?

Почему ставки по депозитам изменяются быстрее, какой кредит брать выгоднее юридическому лицу и когда кредитные ставки снова снизятся

Фото: предоставлено ООО «Лизинг-Трейд»

Как работают банковские механизмы? Почему вслед за снижением ключевой ставки не наблюдается резкое падение процентной ставки по кредитам? Экспертным знанием и прогнозами делится генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

Что такое ключевая ставка регулятора?

После резкого поднятия ключевой ставки Центральным Банком следует резкое поднятие процентной ставки по кредитам и по депозитам. Однако после снижения ключевой ставки процент по депозитам понижается пропорционально, а процентная ставка по кредиту не падает с той же скоростью. Почему так происходит?



Для этого надо разобраться в том, как устроена банковская система.

Главным регулятором в системе является Центробанк, который устанавливает ключевую ставку. Он имеет право понижать или повышать ее в зависимости от экономической ситуации в стране, тем самым регулируя темпы инфляции.

Вслед за Центробанком ставку на депозиты устанавливают крупнейшие банки страны — маркетмейкеры. Она обычно чуть выше, чем ключевая ставка ЦБ. А далее от маркетмейкеров вынуждены работать более мелкие игроки на банковском рынке. Как правило, они устанавливают свои ставки на 1—3 п.п. выше, чем у лидеров рынка, чтобы быть более привлекательными для вкладчиков. Решение по срокам депозитов банки принимают самостоятельно, в зависимости от ситуации.

Алексей Долгих. Фото предоставлено ООО «Лизинг-Трейд»

Что происходит при изменении ключевой ставки?

Пассивы (фондирование) независимого банка состоят из нескольких составляющих: депозитов юридических и физических лиц, их вкладов и остатков по счетам. Что же происходит в кризис?

В кризисной ситуации напуганное население начинает стихийно забирать свои деньги из банков, чтобы сохранить их, вложить в материальное имущество. В этот момент банки испытывают колоссальное давление. Чтобы избежать оттока средств из банковской системы и притормозить темпы инфляции, государство резко поднимает ключевую ставку. Вслед за ростом ключевой ставки следует поднятие процентной ставки по депозитам и рост доходности облигаций. Населению становится невыгодно держать деньги под старым низким процентом, и граждане перекладывают деньги на депозиты по новым условиям. А еще это стимулирует возвратить деньги в банк тех, кто предпочел изъять их ранее.

По агрессивности поднятия процентной ставки по депозитам в банке можно судить о глубине кризиса. Чем выше скачок, тем хуже ситуация.

Получается, что теперь банк должен выплачивать вкладчикам высокий процент по новым депозитам, но при он получает от заемщиков низкий процент по кредитным договорам, заключенным при старой ключевой ставке. Образуется убыток, который надо компенсировать.

Откуда банк берет средства для компенсации этого убытка?

Банк начинает анализировать свой портфель и решать, кому можно поднять процентную ставку по кредиту, избежав дефолта.



Государство строго контролирует банковские условия для физических лиц, запрещая поднимать в одностороннем порядке ставки по кредитам и ипотекам. Банкам остается обращаться к договорам с юридическими лицами.

Кредитные договоры бывают трех типов: с фиксированной, переменной и плавающей процентной ставкой.

Фиксированная процентная ставка не может быть изменена ни при каких обстоятельствах. Такие договоры банки с юридическими лицами заключают в исключительных случаях.

Переменная процентная ставка по договору может быть изменена только в случае форс-мажора. В большинстве случаев резкое повышение ключевой ставки ЦБ подпадает под этот пункт. Кредиты с фиксированной и переменной ставкой обычно дороже, чем с плавающей. Но при низкой волатильности ключевой ставки они, как правило, выгоднее.

Плавающая процентная ставка договора чаще всего привязывается к ключевой ставке ЦБ. То есть в рассматриваемой кризисной ситуации она резко вырастет.

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев банк может поднять процентную ставку юридическому лицу. Вопрос в том, что будет дальше.

Понятно, что если ставка фиксированная, то ничего не произойдет.

Если в договоре прописана плавающая ставка, то при снижении ключевой ставки регулятора банк обязан пропорционально ее понизить.

Если клиент закредитован под переменную процентную ставку, то поднять ее банк может в форс-мажорной ситуации, но опускать не обязан. То есть тут все зависит от состояния банка, его клиентоориентированности и качества портфеля. Также банк может снижать ставку выборочно, лишь определенным клиентам. Важно понимать, что опускать процентную ставку банки будут намного медленнее, так как им необходимо ликвидировать убытки по высоким депозитам и образовавшимся дефолтам. Это потребует от 3 до 9 месяцев (временной интервал зависит от сроков депозитов, по которым давался высокий процент).

При резком повышении и таком же резком снижении ключевой ставки кредитные договоры с плавающим процентом получаются выгоднее. В такой ситуации клиент банка может подписать дополнительное соглашение о переходе с переменной ставки на плавающую. Лучше это сделать вместе с подписанием дополнительного соглашения о повышении процентной ставки.

Если не получится договориться с банком о подписании допсоглашения, то есть два способа избежать переплат — досрочно погасить кредит или перекредитоваться.

А что с лизингом?

С лизинговыми компаниями банки работают по той же системе, поднимая процент по всему лизинговому портфелю.

По этой причине у большинства лизингодателей в клиентском договоре прописан пункт, согласно которому они могут в одностороннем порядке повысить ставку по клиентскому договору в случае поднятия ключевой ставки или стоимости фондирования банков. Но при этом понизить ставку лизинговая компания не обязана.

Если вам повышают процентную ставку по договору лизинга, то лизингодатель должен обязательно уведомить об этом официальным письмом.

Те лизингодатели, кто будет понижать ставки, сделают это не сразу. Только после того, как банк покроет расходы, он снизит процентную ставку по кредиту для лизинговой компании. Отсюда образуется временной разрыв. По новым договорам понижение происходит быстрее.

По нашим прогнозам, снижения ставки по кредитам в 2022 году стоит ожидать по истечении срока «дорогих» вкладов. То есть если клиенты переложили деньги в марте, трехмесячный срок закончится в июне. К концу июня — началу июля ставки по кредитам должны начать снижаться как по действующим договорам, так и по новым. Нужно просто помнить, что кредитная ставка снижается медленнее и менее интенсивно, чем ключевая ставка ЦБ.

