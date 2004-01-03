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Теперь понятно

Сюжет 19 материалов
Теперь понятно
Фото: pulse19.ru

Жизнь человека состоит из вопросов: юридических, социальных, острых, бытовых. На некоторые из них теперь можно ответить вместе с «Реальным временем». Публикуем материалы, в которых отвечаем на вопросы, касающиеся самых разных сторон жизни. В этом нам помогают профессиональные эксперты. Все эксплейнеры нашего издания собраны в этом сюжете. Предлагайте свои темы для обсуждения, и мы найдем подходящего эксперта, который разложит все по полочкам.

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