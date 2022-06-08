Смотрим под ноги: как правильно выбрать тротуарную плитку

Критерии, распространенные ошибки, практические советы

Тротуарная плитка — один из самых популярных видов мощения двора и садового участка. В России ее предлагают сотни производителей, и выбрать качественный товар бывает проблематично: не потому что его на рынке нет (его как раз предостаточно), а потому что слишком велико предложение, в котором надо как-то сориентироваться. Предлагаем краткий гид по выбору тротуарной плитки и предостерегаем от самых распространенных ошибок.

На какие критерии обращать внимание

Для начала нужно поинтересоваться, каким способом произведена тротуарная плитка, которая вам приглянулась: вибролитьем или вибропрессованием. Обе технологии имеют свои достоинства и недостатки. Вибролитая плитка гладкая, с правильной геометрией, окрашенная в массе. Вибропрессованная плитка имеет шероховатую поверхность, менее интенсивно окрашенная. Если стоит задача сэкономить деньги и замостить дорожку в саду, по которой будете ходить только вы (да и то не каждый день) — можно смело покупать вибролитую плитку. Вибропрессованные изделия серьезно дороже, но для них заявляется более высокая долговечность. Решать здесь вам — в зависимости от задач. Главное — чтобы производитель был надежным.

Второй важный фактор, на который обращает внимание каждый покупатель, — цена тротуарной плитки. Разброс огромен. Но специалисты советуют: покупая плитку напрямую у производителя, сэкономить удастся больше, чем при работе с посредниками. Поэтому если в вашем городе есть завод по производству тротуарной плитки — лучше съездить туда и узнать, как можно купить изделия от производителя.

Третий немаловажный фактор — толщина плитки. Она может быть разной, а вот какую выбрать — зависит от того, что именно вы хотите замостить. Если дорожки для ходьбы, то хватит толщины в 40—60 мм. Если площадку перед гаражом или местечко для стоянки легкового автомобиля — выбирайте плитку толщиной 60—80 мм. Но если в вашем имении будет приземляться вертолет или парковаться грузовой транспорт — придется разориться на плитку толщиной в 100 мм.

Фото positivcity.ru

Четвертый критерий выбора — морозостойкость плитки. Этот параметр определяется количеством циклов замораживания и оттаивания, которое изделие обещает выдержать, не деформировавшись и не изменив своих свойств. Он маркируется буквой F и обязательно указывается в сертификате к товару. Так вот, при выборе плитки для улицы в наших климатических условиях минимальное значение этого показателя, при котором вы начнете смотреть в сторону той или иной плитки, начинается от F150. Если морозостойкость меньше — плитка потрескается достаточно быстро.

И, наконец, пятый критерий выбора плитки — марка бетона, который используется для ее изготовления (марка прочности). Например, марка М200 означает, что квадратный сантиметр изделия выдерживает 200 кг статической (неподвижной) нагрузки. В общем случае чем выше марка прочности, тем дольше прослужит плитка.

Самые распространенные ошибки при выборе и покупке тротуарной плитки

Покупка первой попавшейся тротуарной плитки, которая вам приглянулась. Даже если изделия качественные и долговечные, желательно, чтобы плитка соотносилась по стилю с концепцией сада и, главное, с цветовой гаммой фасада дома. Выбирать плитку, в точности соответствующую цвету фасада, не рекомендуется, иначе получится визуально тяжелое, лишенное перспективы пространство. Контрастные цвета, наоборот, будут выглядеть интереснее, но эти контрасты надо выбирать с умом. Воспринимайте свое придомовое пространство как единый, целостный пейзаж и представляйте себе, хорошо ли впишется эта плитка в общую картину.

Покупка тротуарной плитки без запаса. Купить плитку «метр в метр», конечно, будет экономичнее, чем доплатить лишние деньги за потенциально ненужный материал. Но, как говорят опытные специалисты, на случай подрезки материала, особенностей рельефа и прочих непредвиденных обстоятельств, как правило, запас должен составлять 5—7% от общего объема. Дозаказ и непредвиденные транспортные расходы обойдутся дороже.

Фото strojsa.ru

Кстати, о транспортных расходах. Ошибкой будет не заложить стоимость доставки плитки до вашего участка. Если вы покупаете немного, то доставка может встать вам дороже, чем сама плитка. Так что воспринимать грузоперевозки как вторичные затраты — серьезное заблуждение. Именно поэтому мы уже второй раз за одну статью советуем: старайтесь купить плитку у ближайшего к вам серьезного производителя.

Неправильно подобранный размер тротуарной плитки. Размер имеет значение, и это не шутка и не фигура речи. Если тропинки в вашем саду узкие и извилистые и вы хотите сохранить их очарование, не нужно покупать крупноформатную плитку: замучаетесь подрезать, и расход получится слишком большим. А если пространство визуально большое — не стоит дробить его слишком мелкой брусчаткой, купите крупную плитку.

Практические советы

Во-первых, прежде чем купить плитку, простучите ее. Чистый звонкий звук говорит о том, что плитка хорошего качества. Если звук глухой — значит, у материала высокая влажность, а это уменьшит срок его эксплуатации.

Во-вторых, избегайте покупать плитку чересчур интенсивной окраски. Слишком насыщенный цвет может говорить о том, что в материале очень много красящих веществ — в ущерб цементу. А это тоже уменьшит долговечность.

В-третьих, при покупке всегда просите продемонстрировать вам сертификат о соответствии ГОСТу. Качественное изделие такой сертификат имеет.

Фото mirlandshaft.ru

В-четвертых, осмотрите, как выглядит плитка. На ее лицевой поверхности не должно быть ни ржавчины, ни жировых пятен. Отмыть такие загрязнения непросто, а зачем вам «грязная», некрасивая плитка? А вот высолы (белесый налет), которые появляются при реакции между цементом и водой, вполне допускаются. На эксплуатационные свойства они не влияют, да и исчезают со временем.

В-пятых, весь объем плитки лучше покупать сразу. Это поможет сэкономить (чем крупнее партия, тем дешевле материал), а кроме того, у плиток из разных партий может отличаться цвет. Так что если вам нужно однотонное покрытие — лучше озаботьтесь сразу всем нужным объемом.

В-шестых, измерьте геометрические параметры изделий. Не стесняйтесь приходить за покупкой с линейкой или даже со штангенциркулем: у серьезного производителя отклонения от заявленных размеров не будут превышать те, которые указаны в ГОСТе.

В-седьмых, попробуйте расколоть или разрезать плитку. Если удается легко — это не говорит о том, что вы сильный молодец. Это всего лишь индикатор того, что бетон недостаточно прочный, а значит, плитку эту покупать не надо.