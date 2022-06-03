От великой любви к нищете и мировой славе: в Казани открылась выставка памяти Нико Пиросмани

Российские художники-наивисты представили свои работы в музее Горького — Шаляпина к 160-летию мастера наивной живописи

Фото: Максим Платонов

В Казани в музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…», посвященная 160-летию со дня рождения классика наивной живописи Нико Пиросмани. Однако самих работ грузинского художника на ней нет. Зато в Казани собралась целая плеяда современных российских художников-наивистов, которые и представили свои работы пусть на небольшой, но очень яркой экспозиции.

Повод взять кисти в руки

В просторном зале музея Горького — Шаляпина экспонируется несколько десятков работ наивистов не только из Казани, но и Москвы, Перми, Октябрьского (Башкортостан). Вопреки бытующему мнению, наивисты — не только те, кто сам учился живописи, подобно гениальному самоучке Нико Пиросмани.

Профессиональные художники тоже с удовольствием обращаются к этому стилю. Оно и понятно — это, как правило, яркие краски, образы простые, но до максимума наполненные символами, не просто говорящими, но буквально кричащими. При этом сами картины одновременно и вдумчиво-успокаивающие, и нарочито-радостные, оптимистичные. Как считают сами организаторы выставки — от их лица выступил председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев — такая выставка вдохновит тех, кто только задумывается, лично погрузиться в изобразительное искусство и взять в руки кисти.

— Сам Нико Пиросмани на вопрос о дне рождения отвечал: «Я родился весной». Так мы и назвали наш проект, и символично, что он тоже открывается весной, пусть и в последний день. Зато именно сейчас к нам пришло долгожданное тепло, которого так много на картинах гениального художника, — считает Альберт Шиабиев.

Горячая точка планеты

Не только о тепле, но о «горячем» заявил на открытии выставки классик казанской наивной живописи, как его именуют коллеги, Альфрид Шаймарданов:

— Есть такое ощущение, что сегодня Казань, и музей Горького — Шаляпина в частности, стала «горячей точкой» на карте всего наивного искусства в России, центром его мировой активности! Мы стараемся держать на высоком уровне наивное искусство России, всячески пропагандировать его. Я очень рад, что сегодня на открытие пришло такое количество гостей. Это значит, что интерес к яркому, самобытному наивному искусству достаточно велик.

И судя по количеству гостей в музее, это действительно так. В выставочном зале представлены работы казанцев Сергея Максимова, Виктора Тимофеева, Рашида Тухватуллина, Альберта Шиабиева, Альфрида Шаймарданова и Гульнары Шакировой. Группа наивистов приехала из Перми, из Москвы — Дмитрий Бухров, а из Башкортостана — Любовь Сивко. Гостей вернисажа встретили артисты с грузинскими танцами и песнями, художников приветствовали представители грузинской диаспоры в Казани.

Из духана — в Лувр

Не обошлось на церемонии открытия и без упоминания знаменитой истории о Пиросмани и его любви к француженке Маргарите де Севр. Певица не ответила на его чувства, несмотря на подаренный ей «миллион алых роз», о котором и по сей день поют знаменитую песню Раймонда Паулса. Художник продал все свое имущество на такой романтичный и роскошный подарок, чтобы потом доживать свой век в бедности. Зато спустя 50 лет после смерти Пиросмани в Лувре в 1968 году был выставлен портрет Маргариты де Севр, написанный художником.

— Я бывал в Тбилиси, видел тот домик, в подвале которого якобы была квартира Пиросмани. Гений, который жил и умер в нищете, как нормальный художник. На этой выставке я представил три картины, связанные с родиной художника. Это «Борис Пастернак», который очень любил Грузию и ему отвечали взаимностью, «Осип Мандельштам», тоже питавший нежные чувства к этой стране, и картина «Иисус в пустыне», посвященная моему другу, ныне покойному, Евгению Голубцову, — поделился Виктор Тимофеев.

Лисьи глаза певца Сакартвело

Художник лестно отозвался о работах своих коллег, представленных на выставке. Особого внимания заслуживает скульптура Андрея Осипова «Страна Сакартвело» — так, с отсылкой к корням, свою землю называют сами грузины. Лаконичная и изящно выполненная, она как нельзя точно отражает и тему выставки, и главный мотив творчества Пиросмани. Художник сам был из крестьян, поэтому и изображал быт простого народа. Так и в скульптуре мы видим двух волов и землепашца. Примечательны и металлические скульптуры Рашида Тухватуллина. Замечательно отражена грузинская тема в работах Гульнары Шакировой.

Зрители увидят портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные сцены. Интересно, что многие художники-наивисты, как это делал сам мастер Пиросмани, очеловечивают животных. Обязательно нужно заглянуть в их глаза, чтобы увидеть иной мир и понять суть картины. Как известно, на своих картинах великий грузин изображал свои глаза у зверей — на это обратили внимание еще его современники. Например, на картинах «Лис» или «Лис на цепи» — думающие, страдающие, любопытствующие…

При жизни Пиросмани называли просто «маляром» — он делал выставки и расписывал внутренние интерьеры трактиров. Однако делал он это на таком высоком уровне, что его искусство, стиль, манера письма получили не просто дальнейшую жизнь, но и широкое развитие. Картинами Пиросмани вдохновились русские авангардисты, в частности «бубновалетовцы» Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, они привезли работы Нико в Москву, на выставку «Мишень», которая состоялась в 1913 году. С тех пор о грузинском «самоучке» узнал весь мир. Выставка продлится до 10 июля.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов