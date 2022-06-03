От великой любви к нищете и мировой славе: в Казани открылась выставка памяти Нико Пиросмани
Российские художники-наивисты представили свои работы в музее Горького — Шаляпина к 160-летию мастера наивной живописи
В Казани в музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…», посвященная 160-летию со дня рождения классика наивной живописи Нико Пиросмани. Однако самих работ грузинского художника на ней нет. Зато в Казани собралась целая плеяда современных российских художников-наивистов, которые и представили свои работы пусть на небольшой, но очень яркой экспозиции.
Повод взять кисти в руки
В просторном зале музея Горького — Шаляпина экспонируется несколько десятков работ наивистов не только из Казани, но и Москвы, Перми, Октябрьского (Башкортостан). Вопреки бытующему мнению, наивисты — не только те, кто сам учился живописи, подобно гениальному самоучке Нико Пиросмани.
Профессиональные художники тоже с удовольствием обращаются к этому стилю. Оно и понятно — это, как правило, яркие краски, образы простые, но до максимума наполненные символами, не просто говорящими, но буквально кричащими. При этом сами картины одновременно и вдумчиво-успокаивающие, и нарочито-радостные, оптимистичные. Как считают сами организаторы выставки — от их лица выступил председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев — такая выставка вдохновит тех, кто только задумывается, лично погрузиться в изобразительное искусство и взять в руки кисти.
— Сам Нико Пиросмани на вопрос о дне рождения отвечал: «Я родился весной». Так мы и назвали наш проект, и символично, что он тоже открывается весной, пусть и в последний день. Зато именно сейчас к нам пришло долгожданное тепло, которого так много на картинах гениального художника, — считает Альберт Шиабиев.
Горячая точка планеты
Не только о тепле, но о «горячем» заявил на открытии выставки классик казанской наивной живописи, как его именуют коллеги, Альфрид Шаймарданов:
— Есть такое ощущение, что сегодня Казань, и музей Горького — Шаляпина в частности, стала «горячей точкой» на карте всего наивного искусства в России, центром его мировой активности! Мы стараемся держать на высоком уровне наивное искусство России, всячески пропагандировать его. Я очень рад, что сегодня на открытие пришло такое количество гостей. Это значит, что интерес к яркому, самобытному наивному искусству достаточно велик.
И судя по количеству гостей в музее, это действительно так. В выставочном зале представлены работы казанцев Сергея Максимова, Виктора Тимофеева, Рашида Тухватуллина, Альберта Шиабиева, Альфрида Шаймарданова и Гульнары Шакировой. Группа наивистов приехала из Перми, из Москвы — Дмитрий Бухров, а из Башкортостана — Любовь Сивко. Гостей вернисажа встретили артисты с грузинскими танцами и песнями, художников приветствовали представители грузинской диаспоры в Казани.
Из духана — в Лувр
Не обошлось на церемонии открытия и без упоминания знаменитой истории о Пиросмани и его любви к француженке Маргарите де Севр. Певица не ответила на его чувства, несмотря на подаренный ей «миллион алых роз», о котором и по сей день поют знаменитую песню Раймонда Паулса. Художник продал все свое имущество на такой романтичный и роскошный подарок, чтобы потом доживать свой век в бедности. Зато спустя 50 лет после смерти Пиросмани в Лувре в 1968 году был выставлен портрет Маргариты де Севр, написанный художником.
— Я бывал в Тбилиси, видел тот домик, в подвале которого якобы была квартира Пиросмани. Гений, который жил и умер в нищете, как нормальный художник. На этой выставке я представил три картины, связанные с родиной художника. Это «Борис Пастернак», который очень любил Грузию и ему отвечали взаимностью, «Осип Мандельштам», тоже питавший нежные чувства к этой стране, и картина «Иисус в пустыне», посвященная моему другу, ныне покойному, Евгению Голубцову, — поделился Виктор Тимофеев.
Лисьи глаза певца Сакартвело
Художник лестно отозвался о работах своих коллег, представленных на выставке. Особого внимания заслуживает скульптура Андрея Осипова «Страна Сакартвело» — так, с отсылкой к корням, свою землю называют сами грузины. Лаконичная и изящно выполненная, она как нельзя точно отражает и тему выставки, и главный мотив творчества Пиросмани. Художник сам был из крестьян, поэтому и изображал быт простого народа. Так и в скульптуре мы видим двух волов и землепашца. Примечательны и металлические скульптуры Рашида Тухватуллина. Замечательно отражена грузинская тема в работах Гульнары Шакировой.
Зрители увидят портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные сцены. Интересно, что многие художники-наивисты, как это делал сам мастер Пиросмани, очеловечивают животных. Обязательно нужно заглянуть в их глаза, чтобы увидеть иной мир и понять суть картины. Как известно, на своих картинах великий грузин изображал свои глаза у зверей — на это обратили внимание еще его современники. Например, на картинах «Лис» или «Лис на цепи» — думающие, страдающие, любопытствующие…
При жизни Пиросмани называли просто «маляром» — он делал выставки и расписывал внутренние интерьеры трактиров. Однако делал он это на таком высоком уровне, что его искусство, стиль, манера письма получили не просто дальнейшую жизнь, но и широкое развитие. Картинами Пиросмани вдохновились русские авангардисты, в частности «бубновалетовцы» Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, они привезли работы Нико в Москву, на выставку «Мишень», которая состоялась в 1913 году. С тех пор о грузинском «самоучке» узнал весь мир. Выставка продлится до 10 июля.
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