Список персон

Шиабиев Альберт Хазинурович

Общественные организации

Общая информация

Родился 19 Марта 1970 в Казани.

Образование

1992 г. окончил Казанский химико-технологический институт.

2013 г. окончил Казанский техникум народных художественных промыслов.

Трудовая деятельность

2013-2020 гг. — заместитель председателя Союза художников Республики Татарстан.
С апреля 2020 г. — председатель правления Союза художников Республики Татарстан.

Награды

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан (2016 г.).

Контакты

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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