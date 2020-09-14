Шиабиев Альберт Хазинурович
Общая информация
Родился 19 Марта 1970 в Казани.
Образование
1992 г. окончил Казанский химико-технологический институт.
2013 г. окончил Казанский техникум народных художественных промыслов.
Трудовая деятельность
2013-2020 гг. — заместитель председателя Союза художников Республики Татарстан.
С апреля 2020 г. — председатель правления Союза художников Республики Татарстан.
Награды
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан (2016 г.).
Контакты
Дата последнего обновления: 14.09.2020