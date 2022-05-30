«Государственная граница проходит в Казани»: как в Татарстане отмечают День пограничника

Чего не хватает, чтобы в казанском парке Победы наконец открылся долгожданный памятник пограничникам

Содружество пограничников Республики Татарстан отмечало в минувшую субботу 104-ю годовщину образования пограничных войск. В 10.00 в казанском парке Горького прошло торжественное построение (как-никак, праздник-то военный), митинг, концерт и возложение цветов к Вечному огню в память о тех, кто погиб, защищая рубежи нашей Родины. «Реальное время» — о сложившейся в республике традиции проведения этого профессионального праздника, молодой, но очень активной организации, ее планах, а также о перспективах появления в Казани официального памятника защитникам границ России.

Хазрат и православный батюшка — братья-пограничники



— День пограничника мы отмечаем 28 мая каждый год — региональная общественная организация организует эти мероприятия совместно с отрядом пограничного контроля «Казань — Аэропорт», — рассказал «Реальному времени» председатель РОО РТ «Содружество пограничников» Альберт Сулейманов. — В этом году на нем в парке Горького присутствовали пограничники запаса, ветераны боевых действий, служившие в Афганистане, Таджикистане, а также морские пехотинцы, десантники. Были представители духовенства — отец Анатолий, Тимур хазрат — они служили в пограничных войсках. После выступления представителей ФСБ и ветеранов прошел мини-концерт, выступали школьники — показали приемы ручного боя.

Такие праздники прошли и во всех районах республики — общественная организация насчитывает сейчас около 200 участников более чем в 20 районах республики. А 28 мая 2022 года представители республиканского «Содружества пограничников» открыли памятник «Пограничникам всех поколений» в Рыбной Слободе и мемориал в деревне Савгачево Аксубаевского района. И в этот же день в «Содружество» вошли пограничники из Елабуги — 28 мая местная организация получила мандат, флаг и печать от правления.



Сулейманов напомнил: это только кажется, что граница находится в тысячах километров от Казани и Татарстана — на самом деле она даже не рядом, она проходит прямо здесь, в казанском аэропорту.

— Улетая за границу, прилетая оттуда, мы проходим таможенный контроль, а документы проверяет пограничник. Задача пограничников, которые работают там вместе с таможенниками и ФСБ — не допустить контрабанды, въезда нелегалов, террористов, несанкционированного перехода границы.

Осенние слеты

Официально организация «Содружество пограничников РТ» существует совсем недолго — по словам Сулейманова, все началось осенью 2019 года, когда Казань впервые приняла форум-слет «Пограничного братства» России. Организаторами выступили тогда еще совсем немногочисленная республиканская организация участников боевых действий пограничной службы и пограничников запаса РТ и города Казани, Совет ветеранов РТ и Межрегиональная общественная организация ветеранов, участников боевых действий и пограничников запаса по ПФО. В слете участвовали пограничники из Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Калмыкии, Башкортостана, Самарской области, Пермского края и Татарстана — всего более 200 человек. Проходил он на базе отдыха «Бережок» в Голубом заливе.

Именно тогда, говорит Альберт Сулейманов, и сложилась новая для Татарстана структура — служившие в разные годы в погранвойсках рядовые и сержанты начали объединяться.

— К сожалению, у нас практически нет офицеров, — сетует он. — Я тоже рядовой солдат пограничной службы, служил в Биробиджане в 1991—1992 годах.

Фото: vk.com/pograntatarstan

Второй форум-слет «Пограничного братства» в Татарстане — в 2020 году — стал рекордным по количеству — на него приехали более 500 представителей пограничных организаций из 54 городов России. А вот третий, в 2021-м, оказался менее людным, но по объективным причинам: многим, кто хотел принять в нем участие, помешала пандемия коронавируса.

После этого татарстанские пограничники взяли тайм-аут и теперь сами собираются в гости в другие регионы. В этом году форум-слеты будет принимать Саратов, а в 2023-м — Ульяновск. Сейчас усилиями в том числе и РОО РТ «Содружество пограничников» удалось объединить представителей более чем 70 российских городов.

Задача номер один — памятник в парке Победы

Сегодня РОО РТ «Содружество пограничников» вовсю занимается просветительской работой в интернете — на страничке в соцсети группа активистов размещает материалы по истории советских и российских погранвойск, рассказывает о подвигах товарищей по оружию, размещает редкие фото. А еще активисты занимаются с юнармейцами и школьниками — проводят субботники, экскурсии, вахты памяти.

Сейчас, по словам Альберта Сулейманова, на повестке дня у общественного объединения появилась еще одна важная тема — памятник татарстанским пограничникам:

— Пока у нас в Казани три «поста №1» — это памятный знак участнику боев на озере Хасан в 1938 году Гильфану Батыршину на одноименной улице, мемориальная доска на доме писателя-фронтовика Геннадия Паушкина на доме №15 на улице Адоратского — он в 1939-м воевал в пограничных войсках на Финском фронте — и так называемый «народный» памятник пограничникам на Танкодроме, который изначально, как мне удалось выяснить, был поставлен на свои средства хазратом расположенной неподалеку мечети, а затем реконструирован при благоустройстве парка «Комсомольский» в рамках программы «Парки и скверы РТ». Но с 2019 года у нас появилась идея установить памятник пограничникам в парке Победы. Мы надеялись, что он появится к 100-летию создания пограничных войск. Однако к круглой дате не успели.

Сулейманов рассказал, что длительное время «все оставалось на уровне разговоров», а потом инициативу проявил митрополит Казанский и Татарстанский:

— У него брат служил в погранвойсках, в морской части. Он сам предложил помощь, и сейчас дело сдвинулось. У нас готовы и концепция, и макет памятника, недавно концепцию обсуждали в городском управлении архитектуры и градостроительства — сделали вывод, что ее необходимо немного доработать.

А вот на вопрос, нельзя ли представить нашим читателям пусть и недоработанный макет будущего памятника, Альберт Сулейманов ответил отказом. Он объяснил: рассекречивать работу художника раньше времени не стоит — это интеллектуальная собственность. Остается напомнить, что изначально, в 2019 году, речь шла о скульптурной композиции, в которой присутствует не только изображение пограничника, но и фигура собаки. Тогда идею такой скульптурной группы поддерживал начальник Центра кинологической службы МВД по РТ Нариман Ямашев. Сейчас планируется памятник, где будут отмечены и моряки, летчики и пограничник с собакой.