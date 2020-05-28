День пограничника, собаки и благоустройство: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 28 мая

«Реальное время» продолжает следить за активностью глав районов Татарстана в соцсетях. Сегодня чиновники поздравляли жителей с Днем пограничника, делились фото трудовых будней и результатами утренней пробежки и даже предложили подписчикам умилиться с фото собак. Все подробности — в нашей подборке.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров сегодня показал подписчикам, как благоустраивают пруд около села Новое Ильмово. Квакание лягушек и пение птиц прерывают только звуки работ.

Также Гафаров в сторис «запостил» немецкую овчарку, лежащую в траве. На 30-секундном ролике животное, видимо, поняло, что его снимают и поспешило спрятаться в траве.

Фото собак также сегодня опубликовал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Свой фотоснимок он не подписал, но подписчики все равно остались довольны. Пользователи назвали собак «парой», «красавцами» и подивились, как животные дружно сидят и позируют.

Глава Алькеевского муниципального района Татарстана Александр Никошин сегодня возложил цветы к памятнику пограничникам и приложил фотоотчет оттуда. Как и подобается сейчас, все участники мероприятия в масках и перчатках. «В этот замечательный день примите искренние слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!», — написал Никошин.

Поздравил пограничников с их профессиональным праздником и руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов. В отличии от коллеги, он оказался краток и немногословен. «С днем пограничника, так держать», — подписал он пост. Однако присутствующие на фото решили не соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Надеемся, что только для красивого снимка. Хотя пользователи все равно остались довольны — пост главы Новошешминского района они прокомментировали также кратко: без слов, но со смайликами роз, сердечек и аплодисментов.

А вот глава Нижнекамского района Айдар Метшин сегодня побывал в камском «Артеке», откуда опубликовал подборку фотографии. Он заверил подписчиков, что лагерь совсем скоро откроется, и, пользуясь случаем, поблагодарил Министерство по делам молодежи РТ и самого Дамира Фаттахова за поддержку проекта.

Руководитель исполкома Ютазинского района Аяз Шафигуллин тоже сегодня осматривал работы по благоустройству. «Совершён обход дворовых территорий в посёлке. Основные вопросы касались благоустройства детских площадок, уборки дворовых территорий.

Кстати, завершается благоустройство двора дома 6 по улице Пионерская и дома 72 по улице Пушкина. Приступили к работам во дворе дома 43 по улице Шамкина», — написал чиновник.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов после вчерашнего эфира опубликовал фото с приема граждан в подростковом клубе «Заря», где он выслушал жалобы жителей Альметьевска на ЖКХ и благоустройство дворов, а также поделился в «сторис» результатами пробежки.

Татьяна Леухина