В Казани определят автора лучшего на Волге дизайна для жизни
В разгаре прием заявок на первый поволжский конкурс дизайнеров интерьера
Прямо сейчас каждый архитектор-дизайнер в Поволжье может подать заявку на конкурс «Дизайн для жизни» — первое поволжское соревнование по дизайну жилых интерьеров. Как уверяют организаторы конкурса — известный казанский пиарщик Евгения Сонц и ее коллега маркетолог, организатор дизайнерских мероприятий, специалист по интернет-продвижению Ольга Арисова, основной целью конкурса является не определение победителя (хотя за первые три места будут вручены классные призы). Главное в этом мероприятии — организовать площадку, на которой познакомились бы дизайнеры интерьера со всего Поволжья, дать им возможность представить свои работы признанным федеральным экспертам, получить новые каналы продвижения. Подробности о конкурсе и реплики его генеральных партнеров из числа уважаемых компаний-поставщиков — в «Реальном времени».
«Дизайн для жизни» и его механика
Заявки на Первый поволжский конкурс дизайна интерьеров «Дизайн для жизни» начали поступать: на суд жюри представлены уже более двух десятков работ. Времени до 5 июня еще много, оргкомитет рассчитывает принять еще с полсотни заявок, ведь интерес к конкурсу растет с каждым днем. Как рассказывает член оргкомитета конкурса, пиарщик из Казани Евгения Сонц, для участия достаточно выполнить всего три условия (подробные условия в Положении о Конкурсе):
- быть старше 18 лет;
- жить в любом месте Приволжского федерального округа;
- представить на конкурс дизайн жилого помещения (можно в виде фотографий, но если проект не реализован или фотографии делать запрещено из соображений сохранения приватности — жюри с радостью рассмотрит проекты, визуализованные в 3D).
Заполнение заявки занимает несколько минут. Это можно сделать до 5 июня включительно, так что если у вас есть что предложить на суд уважаемого жюри — дерзайте!
А в жюри организаторы собрали действительно звездный состав:
- Михаил Жилин, архитектор-дизайнер, основатель студии Zhilin's Design Studio (Москва);
- Инга Ильм, историк искусства, звезда кино, телеведущая (Рим);
- Ксения Измайлова, архитектор, блогер, основатель студии PROSTO REMONT (Санкт-Петербург);
- Сергей Трегубов, дизайнер программы «Школа ремонта» на канале ТНТ (Москва);
- Марсель Искандаров, архитектор-дизайнер, доцент архитектуры (Казань);
- Наталья Голубева, архитектор-дизайнер (Москва);
- Ирина Николаева, архитектор-дизайнер (Казань).
Руководствуясь строго прописанными критериями оценки по специально разработанной шкале, экспертное жюри выберет 20 полуфиналистов. Их пригласят в Казань для участия в нетворкингах и торжественных мероприятиях. Всего запланированы 5 мероприятий разных форматов. А 24 июня на гала-ужине будут объявлены и награждены победители конкурса.
«Дизайнер — человек творческий, ему сложно продвигать себя и продавать свои услуги»
Как объясняет нашему изданию Ольга Арисова, проведение конкурса направлено прежде всего не на выявление лучших (хотя и конкурсная составляющая тоже присутствует, иначе будет неинтересно), а на то, чтобы явить миру поволжских дизайнеров, которые способны создавать уникальные проекты:
— Дизайнерская среда в нашем регионе — довольно закрытый мир. Специалисты, можно сказать, варятся в собственном соку. При этом ПФР — развитый и небедный регион, наши дизайнеры делают по-настоящему крутые проекты — оригинальные, развернутые, креативные, с использованием уникальных материалов и авторской мебели. Но они почему-то очень редко получают известность за пределами своего региона. Дело в том, что дизайнер — человек творческий, ему сложно продвигать себя и продавать свои услуги. И мы вдруг обнаружили, что нет конкурса, который собрал бы их проекты воедино, представил бы их авторитетному жюри федерального уровня. Соответственно, мы хотим стать объединяющим их началом. Этот конкурс — прежде всего, не соревнование, а обмен опытом, знакомство с новыми коллегами и деловыми партнерами. Для дизайнеров это будет своеобразный выход в люди. Мы постараемся дать им максимальную пользу и на мероприятиях: познакомим их друг с другом и с нашими деловыми партнерами, которые выбраны из числа авторитетнейших поставщиков в Татарстане. Так что призываем дизайнеров участвовать в конкурсе: это их шанс быть замеченными и наладить новые бизнес-связи!
Как объясняет нам организатор конкурса, именно поэтому главная часть призов для лауреатов — не денежная, но направленная на продвижение проектов. Оргкомитет делает акцент на том, что это будет полезнее для дальнейшей карьеры победителей и дипломантов. Итак, что же получат победители и призеры конкурса?
- Обладатель первого места получит разработку стратегии продвижения от PR-консультанта с 20-летним опытом Евгении Сонц; съемку рум-тура от канала Proremont&Prodesign и уик-энд в одном из люксовых казанских отелей в качестве приятного бонуса.
- За второе место дизайнер получит размещение своего проекта с описанием на популярном интернет-портале о дизайне; двухчасовую портретную фотосессию и сертификат на ужин в классном казанском ресторане.
- Бронзовый призер конкурса получит оформление страницы в одной соцсети (на выбор) и контент-план публикаций на месяц. Бонусом — сертификат на ужин в ресторане в Казани.
Все призеры, кроме прочего, получат еще и приятные сюрпризы от партнеров конкурса — но на то они и сюрпризы, что пока не оглашаются. Плюс ко всему еще и жюри оставляет за собой право учреждать отдельные номинации, так что участников ждет много интересного!
«Миссия конкурса — в том, чтобы выявлять незаурядных дизайнеров»
Генеральными партнерами конкурса стали ведущие компании-поставщики строительных материалов, мебели и предметов интерьера:
- МК «Станнум» (дизайнерская мебель на заказ);
- СКК «Родной дом» (строительные материалы: кирпич, черепица, брусчатка, заборы, жалюзи);
- Салон Hominess (дизайнерская мебель);
- «Академия дверей» (межкомнатные двери и перегородки).
В качестве партнеров конкурса выступают:
- Zeneco (инжиниринг: умные и безопасные дома);
- Салон «Авиньон» (комплектация интерьеров, официальный представитель Mylands и Yachtline в России);
- ТД «Галерея пробки» (пробковые покрытия);
- KERAMA MARAZZI (производитель керамических отделочных материалов).
Андрей Ольферт, руководитель салона Hominess, объясняет цель своего присутствия на конкурсе:
«Мы участвуем в конкурсе в качестве партнера, в первую очередь с целью продвижения компании и повышения узнаваемости бренда. А еще подобные конкурсы способствуют популяризации современных стилевых тенденций в дизайне. Ведь до нестоличных регионов, включая Приволжский федеральный округ, новейшие тренды в дизайне доходят довольно поздно. Например, сегодня актуален скандинавский стиль с его большими светлыми пространствами, эргономичностью, экологичностью и множеством уютных деталей. Но даже у профессиональных дизайнеров зачастую мало насмотренности на подобные детали и мебель, многие из них выбирают предметы по устаревшим трендам. Но мир меняется, и очень важно любому дизайнеру меняться вместе с ним.
Кстати, для этого архитекторам и дизайнерам настолько важно работать напрямую с поставщиками — так они смогут отслеживать появление новейших трендов и привносить их в свои проекты. И подобные конкурсы в том числе работают еще и на это: знакомят дизайнеров, архитекторов с поставщиками, способствуют завязыванию новых деловых контактов. Наконец, еще одна важная миссия конкурса — в том, чтобы выявлять незаурядных дизайнеров, искать новые таланты, и мы рады этому способствовать».
«Конкурс состоит из нескольких ступеней, он интересно организован»
Марс Гимадеев, директор МК «Станнум», акцентирует внимание на практической пользе конкурса для его участников:
«Мы занимаемся изготовлением мебели под заказ, а значит, в основном в своей работе ориентируемся на дизайнеров. Собственно, так мы себя и позиционируем — как фабрику мебели для дизайнеров. А значит, именно они — наши основные партнеры и клиенты, и именно с ними напрямую мы хотим работать и выстраивать долгосрочные деловые отношения. Так что и все конкурсы для дизайнеров, и другие мероприятия, которые их поддерживают и позволяют проявить творческое начало, нас всегда очень интересуют. Мы стараемся присутствовать на подобных проектах.
А что касается конкретно конкурса «Дизайн для жизни», то он интересен и тем, что здесь будет не только оценка работ дизайнеров со всего Поволжья — им еще и будет предоставлена прекрасная возможность неформального личного общения, обмена опытом. Конкурс проходит в несколько ступеней, он интересно организован и нацелен не только на выбор победителя, но и на то, чтобы пользу получили все его участники. А для нас это возможность повзаимодействовать со своими потенциальными деловыми партнерами, завязать новые контакты и открыть для себя новые интересные имена».
«Это потрясающий целевой нетворкинг»
Ренат Габдрахманов, основатель компании «Родной дом», считает, что участие в подобных конкурсах одинаково полезно и для самих дизайнеров, и для партнеров конкурса:
«Во-первых, для нас участие в подобных мероприятиях — способ заявить о себе, завести новые знакомства. Ведь мы работаем в едином творческом пространстве с архитектурной средой города и региона, и нам очень важно видеть изнутри все события, которые в ней происходят, участвовать в них, влиять на результаты. Это потрясающий целевой нетворкинг, целевой, в котором участвуют все заинтересованные стороны — и поставщики, и дизайнеры, и архитекторы, и строители. В конечном итоге мы все работаем на одну цель — создавать уютное и комфортное пространство для жизни.
Хотелось бы подчеркнуть: расширение списка поставщиков особенно актуально сегодня для дизайнеров, ведь сейчас на рынке сложился дефицит импортных стройматериалов, а быстро подобрать адекватную замену архитектор-дизайнер может не всегда, потому что он не занимается материаловедением. И мы здесь выполняем функцию некоего буфера, подбирая решения под задачу архитектора. Вообще, на мой взгляд, идеальный дизайнер — не только сильный специалист, но еще и идеальный менеджер. Он обладает широким кругом партнеров, обладающих исчерпывающими компетенциями в разных отраслях, у него хорошие организаторские способности и коммуникативные навыки. Он должен уметь грамотно делегировать, а для этого выработать методологию оценки партнера. Такая методология вырабатывается в процессе получения совместного опыта. А опыт и авторитет можно наработать в том числе и в процессе подобных конкурсов, они способствуют решению этой задачи, как минимум сводя всех на одной площадке. И мы, и дизайнеры — все в этот момент получаем быстрый срез аудитории и имеем возможность показать себя».
«Подобные конкурсы — среда для продвижения новых стилистических решений»
Александр Шишов, руководитель салона «Академия дверей», считает, что в ближайшее время в дизайнерско-архитекторской среде разовьется тренд на не очень масштабные мероприятия с небольшим бюджетом. И это, по его словам, очень хорошо:
«Любая положительная активность в среде дизайнеров и архитекторов — это хорошо. Поэтому что она, во-первых, дает продвижение идеи необходимости качественного дизайна и выбора надежных поставщиков.
Во-вторых, подобные конкурсы — это еще и среда для продвижения новых стилистических решений. Часто что-то красивое, технологичное, яркое обретает популярность только через долгие годы после зарождения. Но чем больше вот таких дизайнерских мероприятий, тем быстрее входят новшества в массовые дизайн-проекты. Могу привести пример: скрытые двери пришли на наш рынок лет 8 назад, но массово в проектах начали появляться всего около 3 лет назад.
В-третьих, во время таких конкурсов открываются новые имена, и это здорово! Активный рынок лучше, чем застой. Появление на сцене молодых коллег заставляет «шевелиться» и опытных профессионалов, и все это делает нашу среду живой и яркой.
В-четвертых, подобные конкурсы для нас еще и отличная возможность продвижения, популяризации собственного продукта. Особенно это актуально сегодня, когда мы потеряли сильные рекламные каналы в соцсетях, ведь для дизайна визуализация в рекламе — это главное, но теперь мы этого лишены. Эту потерю нужно компенсировать, и вот такой мощный нетворкинг — прекрасный для этого способ. Рынок дизайна — это рынок личных отношений, рынок людей. Поэтому на нем так важны встречи лицом к лицу, знакомства, личное общение. В том числе и общение дизайнера с поставщиками, завязывание новых деловых контактов. Ведь дизайнер, выбирая поставщика, кладет на стол свою репутацию, а значит, архиважно, чтобы поставщик был надежным.
В целом, думаю, тренд при наступивших условиях на рынке сейчас такой: в сфере архитектуры и дизайна будет проводиться много мероприятий, но с небольшим бюджетом. И этот конкурс — яркое тому подтверждение и отличный пример, которому, надеюсь, последуют многие другие!»
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