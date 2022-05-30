В Казани определят автора лучшего на Волге дизайна для жизни

В разгаре прием заявок на первый поволжский конкурс дизайнеров интерьера

Прямо сейчас каждый архитектор-дизайнер в Поволжье может подать заявку на конкурс «Дизайн для жизни» — первое поволжское соревнование по дизайну жилых интерьеров. Как уверяют организаторы конкурса — известный казанский пиарщик Евгения Сонц и ее коллега маркетолог, организатор дизайнерских мероприятий, специалист по интернет-продвижению Ольга Арисова, основной целью конкурса является не определение победителя (хотя за первые три места будут вручены классные призы). Главное в этом мероприятии — организовать площадку, на которой познакомились бы дизайнеры интерьера со всего Поволжья, дать им возможность представить свои работы признанным федеральным экспертам, получить новые каналы продвижения. Подробности о конкурсе и реплики его генеральных партнеров из числа уважаемых компаний-поставщиков — в «Реальном времени».

«Дизайн для жизни» и его механика



Заявки на Первый поволжский конкурс дизайна интерьеров «Дизайн для жизни» начали поступать: на суд жюри представлены уже более двух десятков работ. Времени до 5 июня еще много, оргкомитет рассчитывает принять еще с полсотни заявок, ведь интерес к конкурсу растет с каждым днем. Как рассказывает член оргкомитета конкурса, пиарщик из Казани Евгения Сонц, для участия достаточно выполнить всего три условия (подробные условия в Положении о Конкурсе):

быть старше 18 лет;

жить в любом месте Приволжского федерального округа;

представить на конкурс дизайн жилого помещения (можно в виде фотографий, но если проект не реализован или фотографии делать запрещено из соображений сохранения приватности — жюри с радостью рассмотрит проекты, визуализованные в 3D).

Заполнение заявки занимает несколько минут. Это можно сделать до 5 июня включительно, так что если у вас есть что предложить на суд уважаемого жюри — дерзайте!

Евгения Сонц: «Время для заполнения заявки еще есть, дерзайте!»

А в жюри организаторы собрали действительно звездный состав:

Михаил Жилин, архитектор-дизайнер, основатель студии Zhilin's Design Studio (Москва);

Инга Ильм, историк искусства, звезда кино, телеведущая (Рим);

Ксения Измайлова, архитектор, блогер, основатель студии PROSTO REMONT (Санкт-Петербург);

Сергей Трегубов, дизайнер программы «Школа ремонта» на канале ТНТ (Москва);

Марсель Искандаров, архитектор-дизайнер, доцент архитектуры (Казань);

Наталья Голубева, архитектор-дизайнер (Москва);

Ирина Николаева, архитектор-дизайнер (Казань).

Руководствуясь строго прописанными критериями оценки по специально разработанной шкале, экспертное жюри выберет 20 полуфиналистов. Их пригласят в Казань для участия в нетворкингах и торжественных мероприятиях. Всего запланированы 5 мероприятий разных форматов. А 24 июня на гала-ужине будут объявлены и награждены победители конкурса.

«Дизайнер — человек творческий, ему сложно продвигать себя и продавать свои услуги»

Как объясняет нашему изданию Ольга Арисова, проведение конкурса направлено прежде всего не на выявление лучших (хотя и конкурсная составляющая тоже присутствует, иначе будет неинтересно), а на то, чтобы явить миру поволжских дизайнеров, которые способны создавать уникальные проекты:

— Дизайнерская среда в нашем регионе — довольно закрытый мир. Специалисты, можно сказать, варятся в собственном соку. При этом ПФР — развитый и небедный регион, наши дизайнеры делают по-настоящему крутые проекты — оригинальные, развернутые, креативные, с использованием уникальных материалов и авторской мебели. Но они почему-то очень редко получают известность за пределами своего региона. Дело в том, что дизайнер — человек творческий, ему сложно продвигать себя и продавать свои услуги. И мы вдруг обнаружили, что нет конкурса, который собрал бы их проекты воедино, представил бы их авторитетному жюри федерального уровня. Соответственно, мы хотим стать объединяющим их началом. Этот конкурс — прежде всего, не соревнование, а обмен опытом, знакомство с новыми коллегами и деловыми партнерами. Для дизайнеров это будет своеобразный выход в люди. Мы постараемся дать им максимальную пользу и на мероприятиях: познакомим их друг с другом и с нашими деловыми партнерами, которые выбраны из числа авторитетнейших поставщиков в Татарстане. Так что призываем дизайнеров участвовать в конкурсе: это их шанс быть замеченными и наладить новые бизнес-связи!

Ольга Арисова: «Проекты поволжских дизайнеров редко выходят на федеральный уровень»

Как объясняет нам организатор конкурса, именно поэтому главная часть призов для лауреатов — не денежная, но направленная на продвижение проектов. Оргкомитет делает акцент на том, что это будет полезнее для дальнейшей карьеры победителей и дипломантов. Итак, что же получат победители и призеры конкурса?

Обладатель первого места получит разработку стратегии продвижения от PR-консультанта с 20-летним опытом Евгении Сонц; съемку рум-тура от канала Proremont&Prodesign и уик-энд в одном из люксовых казанских отелей в качестве приятного бонуса. За второе место дизайнер получит размещение своего проекта с описанием на популярном интернет-портале о дизайне; двухчасовую портретную фотосессию и сертификат на ужин в классном казанском ресторане. Бронзовый призер конкурса получит оформление страницы в одной соцсети (на выбор) и контент-план публикаций на месяц. Бонусом — сертификат на ужин в ресторане в Казани.

Все призеры, кроме прочего, получат еще и приятные сюрпризы от партнеров конкурса — но на то они и сюрпризы, что пока не оглашаются. Плюс ко всему еще и жюри оставляет за собой право учреждать отдельные номинации, так что участников ждет много интересного!

Участников, представивших свои проекты, ждут сюрпризы от партнеров конкурса и, возможно, отдельные номинации от жюри

«Миссия конкурса — в том, чтобы выявлять незаурядных дизайнеров»

Генеральными партнерами конкурса стали ведущие компании-поставщики строительных материалов, мебели и предметов интерьера:

МК «Станнум» (дизайнерская мебель на заказ);

СКК «Родной дом» (строительные материалы: кирпич, черепица, брусчатка, заборы, жалюзи);

Салон Hominess (дизайнерская мебель);

«Академия дверей» (межкомнатные двери и перегородки).

В качестве партнеров конкурса выступают:

Zeneco (инжиниринг: умные и безопасные дома);

Салон «Авиньон» (комплектация интерьеров, официальный представитель Mylands и Yachtline в России);

ТД «Галерея пробки» (пробковые покрытия);

KERAMA MARAZZI (производитель керамических отделочных материалов).

Андрей Ольферт: «Мир меняется, и очень важно любому дизайнеру меняться вместе с ним»

Андрей Ольферт, руководитель салона Hominess, объясняет цель своего присутствия на конкурсе:

«Мы участвуем в конкурсе в качестве партнера, в первую очередь с целью продвижения компании и повышения узнаваемости бренда. А еще подобные конкурсы способствуют популяризации современных стилевых тенденций в дизайне. Ведь до нестоличных регионов, включая Приволжский федеральный округ, новейшие тренды в дизайне доходят довольно поздно. Например, сегодня актуален скандинавский стиль с его большими светлыми пространствами, эргономичностью, экологичностью и множеством уютных деталей. Но даже у профессиональных дизайнеров зачастую мало насмотренности на подобные детали и мебель, многие из них выбирают предметы по устаревшим трендам. Но мир меняется, и очень важно любому дизайнеру меняться вместе с ним.

Кстати, для этого архитекторам и дизайнерам настолько важно работать напрямую с поставщиками — так они смогут отслеживать появление новейших трендов и привносить их в свои проекты. И подобные конкурсы в том числе работают еще и на это: знакомят дизайнеров, архитекторов с поставщиками, способствуют завязыванию новых деловых контактов. Наконец, еще одна важная миссия конкурса — в том, чтобы выявлять незаурядных дизайнеров, искать новые таланты, и мы рады этому способствовать».

«Конкурс состоит из нескольких ступеней, он интересно организован»

Марс Гимадеев, директор МК «Станнум», акцентирует внимание на практической пользе конкурса для его участников:

«Мы занимаемся изготовлением мебели под заказ, а значит, в основном в своей работе ориентируемся на дизайнеров. Собственно, так мы себя и позиционируем — как фабрику мебели для дизайнеров. А значит, именно они — наши основные партнеры и клиенты, и именно с ними напрямую мы хотим работать и выстраивать долгосрочные деловые отношения. Так что и все конкурсы для дизайнеров, и другие мероприятия, которые их поддерживают и позволяют проявить творческое начало, нас всегда очень интересуют. Мы стараемся присутствовать на подобных проектах.

Марс Гимадеев: «Конкурс интересно организован и позволяет участникам наладить новые деловые контакты»

А что касается конкретно конкурса «Дизайн для жизни», то он интересен и тем, что здесь будет не только оценка работ дизайнеров со всего Поволжья — им еще и будет предоставлена прекрасная возможность неформального личного общения, обмена опытом. Конкурс проходит в несколько ступеней, он интересно организован и нацелен не только на выбор победителя, но и на то, чтобы пользу получили все его участники. А для нас это возможность повзаимодействовать со своими потенциальными деловыми партнерами, завязать новые контакты и открыть для себя новые интересные имена».

«Это потрясающий целевой нетворкинг»

Ренат Габдрахманов, основатель компании «Родной дом», считает, что участие в подобных конкурсах одинаково полезно и для самих дизайнеров, и для партнеров конкурса:

«Во-первых, для нас участие в подобных мероприятиях — способ заявить о себе, завести новые знакомства. Ведь мы работаем в едином творческом пространстве с архитектурной средой города и региона, и нам очень важно видеть изнутри все события, которые в ней происходят, участвовать в них, влиять на результаты. Это потрясающий целевой нетворкинг, целевой, в котором участвуют все заинтересованные стороны — и поставщики, и дизайнеры, и архитекторы, и строители. В конечном итоге мы все работаем на одну цель — создавать уютное и комфортное пространство для жизни.

Хотелось бы подчеркнуть: расширение списка поставщиков особенно актуально сегодня для дизайнеров, ведь сейчас на рынке сложился дефицит импортных стройматериалов, а быстро подобрать адекватную замену архитектор-дизайнер может не всегда, потому что он не занимается материаловедением. И мы здесь выполняем функцию некоего буфера, подбирая решения под задачу архитектора. Вообще, на мой взгляд, идеальный дизайнер — не только сильный специалист, но еще и идеальный менеджер. Он обладает широким кругом партнеров, обладающих исчерпывающими компетенциями в разных отраслях, у него хорошие организаторские способности и коммуникативные навыки. Он должен уметь грамотно делегировать, а для этого выработать методологию оценки партнера. Такая методология вырабатывается в процессе получения совместного опыта. А опыт и авторитет можно наработать в том числе и в процессе подобных конкурсов, они способствуют решению этой задачи, как минимум сводя всех на одной площадке. И мы, и дизайнеры — все в этот момент получаем быстрый срез аудитории и имеем возможность показать себя».

«Подобные конкурсы — среда для продвижения новых стилистических решений»

Александр Шишов, руководитель салона «Академия дверей», считает, что в ближайшее время в дизайнерско-архитекторской среде разовьется тренд на не очень масштабные мероприятия с небольшим бюджетом. И это, по его словам, очень хорошо:

«Любая положительная активность в среде дизайнеров и архитекторов — это хорошо. Поэтому что она, во-первых, дает продвижение идеи необходимости качественного дизайна и выбора надежных поставщиков.

Александр Шишов: «Рынок дизайна — это рынок личных отношений, рынок людей. Поэтому на нем так важны встречи лицом к лицу, знакомства, личное общение».

Во-вторых, подобные конкурсы — это еще и среда для продвижения новых стилистических решений. Часто что-то красивое, технологичное, яркое обретает популярность только через долгие годы после зарождения. Но чем больше вот таких дизайнерских мероприятий, тем быстрее входят новшества в массовые дизайн-проекты. Могу привести пример: скрытые двери пришли на наш рынок лет 8 назад, но массово в проектах начали появляться всего около 3 лет назад.

В-третьих, во время таких конкурсов открываются новые имена, и это здорово! Активный рынок лучше, чем застой. Появление на сцене молодых коллег заставляет «шевелиться» и опытных профессионалов, и все это делает нашу среду живой и яркой.

В-четвертых, подобные конкурсы для нас еще и отличная возможность продвижения, популяризации собственного продукта. Особенно это актуально сегодня, когда мы потеряли сильные рекламные каналы в соцсетях, ведь для дизайна визуализация в рекламе — это главное, но теперь мы этого лишены. Эту потерю нужно компенсировать, и вот такой мощный нетворкинг — прекрасный для этого способ. Рынок дизайна — это рынок личных отношений, рынок людей. Поэтому на нем так важны встречи лицом к лицу, знакомства, личное общение. В том числе и общение дизайнера с поставщиками, завязывание новых деловых контактов. Ведь дизайнер, выбирая поставщика, кладет на стол свою репутацию, а значит, архиважно, чтобы поставщик был надежным.

В целом, думаю, тренд при наступивших условиях на рынке сейчас такой: в сфере архитектуры и дизайна будет проводиться много мероприятий, но с небольшим бюджетом. И этот конкурс — яркое тому подтверждение и отличный пример, которому, надеюсь, последуют многие другие!»

